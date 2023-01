Una propuesta que se viralizó: productores siembran la cara de Messi en campos de maíz

Una vista del lote sembrado con la imagen del capitán del seleccionado de fútbol. (Carlos Fericelli)

La selección argentina de fútbol ha logrado despertar sensaciones, emociones y alegrías que hace tiempo nuestro país no vivía. La obtención de la Copa del Mundo en Qatar permitió generar un orgullo, una identificación con nuestros jugadores especial y una necesidad constante de agradecerles por conseguir la tercera estrella mundialista. Y en ese aspecto, el campo no es ajeno.

Eso sí, fue con la singularidad e inventiva que caracteriza al productor agropecuario argentino. Así fue que el ingeniero agrónomo Carlos Fericelli decidió sembrar su campo de maíz con la cara de Lionel Messi, ídolo máximo y capitán del seleccionado de fútbol, utilizando tecnología de punta aplicada al agro.

“Decidí por iniciativa propia intentar sembrar la cara de Messi con agricultura digital y de precisión. Cuando estaba con mi mujer y le cuento esto, me dijo que lo siembre y no solo hice eso, sino que desde mi cuenta de Twitter puse a disposición el dibujo, la prescripción que está en la sembradora. Me lo piden por mensaje y lo pasó sin costo para que los siembren”, comentó a Infobae Fericelli.

La figura de la cara del astro del fútbol mundial se logra aplicando mayor densidad en la implantación del cultivo y lo llamativo de esta “obra de arte” responde al riesgo que conllevó no solo en la cuestión productiva y de que se haga en medio de una fuerte sequía, sino es que se emprendió esta tarea sin haberse logrado todavía el título.

“Esto fue antes del partido con Arabia Saudita y me pidieron cuatro lotes. Pero perdimos, y lo que me sorprendió es que después me pidieron más. La gente estaba mal, pero tenía fe y el sábado antes del partido con México alcanzamos los diez lotes y antes de la final ya contabilizamos 18″, dijo el agrónomo de Río Cuarto.

Carlos Fericelli, productor agropecuario

Además, esta iniciativa trajo consigo “discusiones técnicas referidas a la densidad apropiada y respecto a los márgenes”, ya que emprender esta ocurrencia trae consigo un aumento en los costos de producción. “Por supuesto que va a ser más alto. De arranque pueden ser USD 20 más por hectárea y cómo termine la película lo van a decidir las lluvias. Es un desafío y si somos buenos agrónomos vamos a hacer aparecer la cara de Messi y que el productor no pierda plata. El cultivo hace lo que le pedís. Es un trabajo metro a metro en una sembradora y podemos hacer la cara de Messi, del Dibu o del que quieras”, aseguró Fericelli.

No obstante, y como ocurre con la agricultura en general donde los procesos productivos son largos, para que la obra de arte se aprecie en toda su magnitud se debe esperar. Es por eso advirtió que todavía no se debe buscar con imágenes satelitales “porque va a tardar un poco más en que se pueda ver, pero si se toma un avión o un drone se ven perfectos. Hay Messi en HD en maíces de un metro y medio de altura. A medida que pase el tiempo se van a ver mejor y se van a poder observar desde aviones comerciales”.

Tatuarse a Messi

Para el ingeniero de 41 años afincado en Córdoba Capital, más allá de la obra en sí, rescata los efectos de la viralización, cómo logró compartir su diseño con personas que no conocía, poner en conocimiento el nivel de tecnología que maneja el sector y cómo el campo pudo mandar un mensaje al resto de la sociedad.

“Cuando lo hice sabía que se iba a viralizar. El agro tiene un mundo de contenido. Lo que más valoro es que nos hayamos puesto en contacto con personas con las cuales no nos conocíamos para pasarle el archivo. Eso fue impresionante”, dijo Fericelli.

Detalles del proceso de siembra. (Carlos Fericelli)

Asimismo, marcó que “gente no relacionada con el sector se asombró y no podían creer que se labure en el campo con este nivel de tecnología. Por eso es comunicar desde el campo, buscándole la vuelta. Muchas veces confrontamos mucho, hablamos mucho y decimos que solamente nos levantamos temprano nosotros, que mantenemos vagos, y me parece que llega un momento que eso cansa. Esto yo lo veo como un emoji, como los chicos que hablan sin usar palabras. Bueno, nosotros hablamos con maíz y sembradoras y hacemos la cara de Messi”.

“Si le llega esta iniciativa a Messi que sepa que más de 20 productores y agrónomos, sin conocerlo, le hicimos un tributo a él antes de que salgamos campeones, no con el diario del lunes. Nos tatuamos a Messi antes de ganar la copa”, concluyó.

