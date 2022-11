La crisis de Sancor: tras la intervención del Gobierno, el gremio lácteo dejó en suspenso el paro

El gremio lácteo levantó la medida de fuerza programada para hoy y hasta el jueves

“Mientras se negocia con el Gobierno, no habrá paro”. Así describieron la situación voceros del gremio de la industria láctea en las últimas horas. Los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) lanzaron ayer una medida de fuerza, en reclamo de soluciones a la crisis por la que atraviesa la Cooperativa Sancor. A partir de esto, hubo una intervención del ministerio de Economía.

Una medida gremial paralizará al sector lechero en medio del conflicto por Sancor Atilra decidió la medida de fuerza en reclamo de soluciones a la problemática de la cooperativa. Los detalles de la protesta y las negociaciones con el Gobierno de las últimas semanas VER NOTA

“A instancias de la directa intervención del ministro de Economía, compañero Sergio Massa, se están desarrollando intensas reuniones y negociaciones con el objeto de encontrar la solución de fondo”, señalaron ayer desde Atilra luego de anunciar un paro total de actividades por 72 horas en la Cooperativa Sancor, desde las 0 horas de hoy y hasta las 24 horas del jueves 1º de diciembre, además de un paro de 48 horas en el resto de las empresas lácteas del país, desde las 0 horas del miércoles 30 de noviembre hasta las 24 del jueves 1º de diciembre.

El anuncio de la protesta buscaba generar presión en el Gobierno tras la caída del prometido fideicomiso, cuyo objetivo era rescatar económicamente a SanCor con nada menos que 60 millones de dólares. A todo esto, de acuerdo a lo que expresaron fuentes de la Secretaría de Agricultura, este jueves el gremio y el grupo de empresarios que está participando del proceso de recuperación de la Cooperativa láctea de la ciudad santafesina de Sunchales, se comprometieron a acercar al titular del Palacio de Hacienda una propuesta de reestructuración de la Cooperación láctea.

Dólar soja 2: Cinco claves para entender cómo funcionará y cuál será el alcance del nuevo esquema El nuevo mecanismo dispuesto por Economía se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo. Uno de los objetivos es el “agregado de valor” VER NOTA

Hay que recordar que la crisis de Sancor se profundizó a inicios de 2017. A partir de allí, comenzó un proceso de reestructuración en el cual participaron todos los integrantes de la cadena, con un fuerte involucramiento del gremio Atilra, de diversos modos para apoyar en el rescate. Actualmente, la Cooperativa enfrenta una primavera que se inicia con sequía, pero con un piso de 700 mil litros de materia prima procesada diariamente, con una rentabilidad positiva a diferencia de lo que sucediera años atrás, que se destina al pago de salarios y compromisos económicos pendientes.

Días atrás, el propio Sergio Massa se reunió con todas las partes involucradas en la problemática de Sancor. Uno de los funcionarios que formó parte del encuentro fue Fernando “Chino” Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, quien en declaraciones a este medio no descartó “poder generar algún tipo de fondo” para sustentar a Sancor con el propósito de darle continuidad a la expansión que consiguió con gestión propia, mientras la intensión es la de poder seguir hacia una mayor productividad, con una más amplia demanda de materia prima y aprovechando los recursos humanos actuales.

Fernando Navarro

El funcionario no descartó que desembarquen inversiones o se presenten propuestas de empresarios “mientras preserven los valores de SanCor y no afecten a los intereses nacionales. No descartamos inversiones extranjeras, pero eso es algo que determinará la propia Cooperativa. El gremio es parte también de la decisión y si el Gobierno es parte de un salvataje también va a opinar. No vamos a poner recursos, más allá de lo que significa SanCor para nosotros, para luego ser indiferentes al manejo y la gestión de la empresa”, destacó Navarro.

Planes

En medio de las negociaciones, el análisis está puesto en poder avanzar a mediano plazo en la llegada de fondos para aumentar el capital de trabajo, para poder pagar el ingreso de más materia prima y así ampliar la acción de la láctea, en su capacidad instalada de hasta 1,5 millones de litros diarios.

Dólar soja 2: Massa anuncia hoy una nueva versión del esquema para conseguir USD 3.000 millones del agro y cumplir las metas del FMI La liquidación de exportaciones ayudaría a cumplir las metas de reservas y resultado fiscal del acuerdo con el FMI. Habrá una reunión hoy a las 18 a la que están citados sectores de la exportación, como así también de economías regionales y avícolas, entre otros VER NOTA

Según pudo saber este medio, la intención del titular del Palacio de Hacienda es avanzar en la negociación con Venezuela para el pago de los 18 millones de dólares pendientes desde hace años, y por otro lado que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extienda los plazos de pago de deudas impositivas, para que todo esto le permita tener un caudal de dinero más elevado a la Cooperativa para pagar más materia prima en lo inmediato.

Del mismo modo, existen tratativas con otras empresas del segmento cooperativo para el aporte de leche cruda, el procesamiento de la misma y así aprovechar la capacidad instalada y la mano de obra que tiene disponible esta empresa que ostenta una de las marcas más reconocidas por los argentinos. En todo esto, se busca mantener una línea de trabajo en la que se pueda expandir la capacidad de proceso, pero también la llegada de fondos, e incluso la refinanciación de pasivos impositivos ante el Estado nacional y los de las provincias.

Seguir leyendo: