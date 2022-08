Empresarios del agro destacaron el potencial del sector, propusieron ser más eficientes y alcanzar acuerdos de largo plazo

Ayer se realizó en la ciudad de Rosario una nueva edición del “Encuentro IDEA Agroindustria”, el evento empresarial de mayor relevancia de Rosario y la zona central del país. El mismo contó con la presencia de 400 empresarios, y también asistieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Un encuentro que tuvo como eje central debatir puertas hacia adentro las oportunidades que ofrece el mundo en lo que respecta a la demanda de alimentos, tras la pandemia de coronavirus y ahora con el ataque de Rusia a Ucrania, pero con la mirada puesta en una coyuntura local cada vez más compleja. Además, el sector empresario hizo foco en profundizar la interacción público-privada, en la unidad para luego consensuar medidas de largo plazo, y seguir promoviendo la inversión en nuevas tecnologías, capacitación y educación.

Julián García, Director de IDEA y Director Ejecutivo de Aseguradoras del Interior, señaló que “Experiencia IDEA Agroindustria es el corazón de la producción agroindustrial que mueve económicamente cerca del 20% del producto bruto argentino, generando divisas en el orden del 70%, que forman parte del progreso que tanto necesitamos en el país, y más del 12% del nivel de empleo directo”. A todo esto, Roberto Murchison, Presidente de IDEA y Presidente de Grupo Murchison, también destacó la importancia del sector agroindustrial en la Argentina, desde el punto de vista de las exportaciones y la generación de empleo.

Por su parte, Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA, explicó que el foco está puesto en el mediano y largo plazo. Y además sostuvo: “Argentina tiene una gran historia en la actividad agroindustrial y un tremendo potencial. Lo que nosotros queremos es ayudar a movilizar que todos seamos parte de ese enorme potencial, a pesar de la coyuntura. Pongamonos de acuerdo realmente cuál es el modelo de agroexportador y agroindustrial que queremos, y después vamos a discutir con el Gobierno de turno medidas concretas. El mundo demanda alimentos y energía que tenemos, y que ambos se produzcan sustentables”.

Ahora bien, los empresarios señalaron que a partir de reconocer la importancia de la agroindustria, la misma tiene un potencial que necesita para transformarse en realidad de políticas públicas que faciliten una mayor llegada de los productos al mercado interno e internacional, frente a una demanda cada vez más creciente. “La agroindustria tiene un componente internacional y eso hace que la incidencia del mundo tenga impacto en la Argentina. Mientras exista la demanda y la necesidad de consumir productos que se consumen en nuestro país, habrá una fuerza impulsora que lo va a generar. Argentina produce lo que el mundo demanda. Ojalá que el año que viene lo mismo podamos decir de energía, que es el otro gran producto que el mundo demanda”, sostuvo Enrique Humanes, presidente de IDEA Centro y director de Trafigura.

A todo esto Mariano Bosch, Director de IDEA y Co fundador y CEO de Adecoagro, agregó: “Tenemos un gran sistema de producción sustentable y una gran máquina de fijar carbono que es lo que el mundo necesita”. En ese sentido, Juan R. Luciano, CEO global de ADM, comentó que “la sustentabilidad es clave para nuestra calidad de vida en el futuro. Mientras la globalización mejoró la calidad de vida de mucha gente, la clase media no vio los mismos resultados. Los gobiernos deben prestar más atención en estos aspectos. Esta globalización está entrando en una nueva era”.

Directivos de IDEA en el cierre del encuentro de ayer en Rosario.

Pero con la mirada puesta en el futuro y para lograr un crecimiento de la actividad, Bosch señaló que “el sector privado tiene que ponerse de acuerdo hacia dónde ir, no estar peleando con los políticos sino establecer políticas de largo plazo y enfocarse en ser cada vez más eficiente cada uno en su negocio”. En el mismo panel del empresario, participó Víctor Accastello, Sub Gerente General de la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), quien resaltó que “es clave la interacción público privada y ponernos de acuerdo nosotros primero en cuál es el rumbo a tomar. Una vez que la dirigencia agropecuaria sepa cuál es el rumbo que quiere tomar, vamos a avanzar. El potencial que tiene la agroindustria es ilimitado”.

En relación al accionar que deberían tener los empresarios frente a la actual crisis y las oportunidades del mundo, Gonzalo Ramírez Martiarena, CEO de Swiss Pampa SA, comentó que “Hay que dialogar de buena manera, todos están enojados con todos todo el tiempo. Hay que definir qué país queremos para los próximos 30 años. Argentina tiene la oportunidad de producir alimentos y bioenergías y lo hace de manera sustentable como pide el mundo”. Y agregó: “Tras la invasión rusa a Ucrania salta a la vista la necesidad de cortar ciertas dependencias de abastecimiento de recursos con otros países. En Argentina tenemos necesidades de infraestructura y energía. Sin energía a un costo lógico el país no sale adelante”.

La visión del Estado

Al momento de su disertación, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, resaltó al agregado de valor de la agroindustria como generador de fuentes de trabajo, apoyó el desarrollo de la biotecnología y también se refirió a la inversión en conocimiento. Al respecto, dijo: “Desde la provincia y desde el sector público, buscamos un esquema asociativo con el sector científico hasta en la conformación de un Fondo, aportando recursos para el acompañamiento de empresas de base tecnológica”.

A todo esto, el Intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló de la importancia de formar talentos, ya que proyecta que el futuro estratégico de la ciudad, la provincia y la región será de la mano de incorporar de los jóvenes a la economía del conocimiento. “Las condiciones de desarrollo de la biotecnología y del entramado de la industria bioenergética, son inacabables”, agregó.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, al momento de disertar ayer en el encuentro de IDEA.

Por último, Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, sostuvo que “no me fui”, y agregó que “estoy convencido de que el sector más importante de la economía argentina debe tener una representación mucho más transversal en todas las expresiones políticas que gobiernan la Argentina. Voy a trabajar para representar desde mi partido al sector, o por lo menos los valores que entiendo le sirven a la Argentina”.

Y concluyó: “Ustedes como empresarios encontraron un espacio que le sirve a la Argentina, y creo que el principal aporte que hacen es algo que de otra forma no se podría transferir, que es la experiencia de cómo están viendo el mundo. Estoy convencido de que todas las decisiones nacionales deben tienen que ir en el marco de la política global. Es necesario construir un horizonte de certezas a partir de que todos los sectores políticos entiendan lo que el agro hace. Si a ustedes les va bien, a la Argentina le va bien”.

SEGUIR LEYENDO: