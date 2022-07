Tras la salida de Julián Domínguez del ministerio de Agricultura, el campo pide “políticas, más allá de los nombres”

Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura. ( REUTERS/Agustin Marcarian)

Julián Domínguez renunció al Ministerio de Agricultura en el marco de la designación de Sergio Massa como futuro ministro a cargo de su área, junto a las de Economía y Desarrollo Productivo. Desde el ruralismo, más allá de la sorpresa que causó la noticia se impone el pedido de promover desde la nueva supercartera “políticas” acordes a las necesidades que tiene el sector agropecuario más que los funcionarios que las impongan.

Hasta el momento se desconoce cual será el futuro de Domínguez (quien había asumido por segunda vez el cargo de ministro de Agricultura el pasado 21 de setiembre de 2021), y también si se mantendrá o no todo o parte de su equipo de colaboradores, muchos de los cuales también acompañaron la gestión del chaqueño Luis Basterra en Agricultura.

Tras formalizarse la salida del Gobierno de Domínguez comenzó a cobrar fuerza una versión que daba cuenta de la posible llegada al área de Gabriel Delgado, quien también se había posicionado con posibilidades de ser ministro en el arranque de la gestión de Alberto Fernández, ya que había actuado en la última campaña presidencial como coordinador de los equipos técnicos que asesoraban en temas agropecuarios del Frente de Todos, junto a Jorge Neme, quien luego recaló como segundo de Cancillería y vicejefe de Gabinete.

En este contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró tras la unificación de los tres ministerios que “más allá de los nombres, lo que nos importa al campo son las políticas que se van a implementar desde esta nueva cartera”. Horas antes de brindar su discurso de inauguración en la edición número 134 de la exposición de Palermo, el dirigente comentó que “también esperamos desde el sector agropecuario que la degradación de rango traiga aparejada una reducción del gasto público en las erogaciones que lleva adelante el Estado Nacional. Para tener una idea de la inestabilidad política que nos gobierna: la última campaña agrícola tuvo tres ministros”.

Jorge Chemes.

Además, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, en diálogo con Infobae dijo que desde las entidades rurales se asiste “con sorpresa a los cambios que aparecen de golpe” en el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional y manifestó: “Con cada renovación de funcionarios en el gobierno, se vuelve a cargar las expectativas para ver si hay modificaciones y sabemos que el cambio de nombres no asegura que el gobierno cambie de rumbo en la política oficial”.

Y agregó: “Hasta que no veamos hechos concretos no podemos decir que habrá cambios. Ojalá ocurran, ya que pedimos que el gobierno avizore otro horizonte y cambie este camino equivocado. Por el momento, no sabemos y quiero ver las acciones que se adoptarán. Hasta el momento no hemos tenido contacto ni con Domínguez ni tampoco con Massa o sus asesores”.

Otra opinión

Otro de los dirigentes que opinó de los cambios en el gabinete, fue Horacio Salaverri, quien fue reelecto ayer en la presidencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). “Más allá de los nombres entendemos que es importante, algo que pedimos desde hace un par de semanas, es que el gobierno tiene que dar señales políticas de unidad detrás de quien toma las decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional y que se le de la firmeza política y el respaldo para que las decisiones económicas sean creíbles: por allí pasa la solución a la crisis política y económica por la que atraviesa la Argentina”, señaló.

Por último, el representante de los productores agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa expresó que “más allá del nombre de Sergio Massa, es importante que quien esté a cargo tenga respaldo político y la capacidad de generar un plan de transición hasta las futuras elecciones presidenciales”.

