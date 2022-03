El campo prepara una movilización la Ciudad de Buenos Aires: presión de las bases para un tractorazo el 23 de abril

Tractorazo en el distrito de Altos Fierro, provincia de Córdoba, más temprano esta semana

Anoche un grupo de productores autoconvocados e integrantes de rurales del interior se reunió por zoom para empezar a darle forma a una movilización del campo a Capital Federal. Si bien hasta el momento no está confirmado el horario y el recorrido de la misma, la fecha será el 23 de abril bajo el lema “El Campo dice Basta”. Los productores llegarán al corazón de Buenos Aires, con tractores y camionetas.

A partir de esto habrá que ver el rol que tendrá la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre las diversas movilizaciones que se están realizando en el interior, con asambleas y tractorazos, en rechazo no solamente a las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno, sino a la política agropecuaria que, según los productores, no genera previsibilidad y no fomenta la inversión.

En las asambleas de los últimos días, una de las principales propuestas que surgió fue la de la movilización a grandes centros urbanos. Uno de ellos es Capital Federal, pero no se descarta que en el interior del país también se realicen marchas similares de productores. También se propuso de manera inmediata realizar un paro agropecuario, acompañado de bloqueo a los ingresos y egresos de los puertos exportadores.

“No queremos como protesta hacer cortes de ruta, porque todos los que trabajamos necesitamos libre circulación”

“No queremos como protesta hacer cortes de ruta, porque todos los que trabajamos necesitamos libre circulación”, señalaron el último fin de semana los productores de Crespo, Entre Ríos, en relación a las movilizaciones. Es por eso que los organizadores de la marcha a Capital Federal están pensando en hacerla un sábado para no generar complicaciones en el tránsito.

Este fin de semana, las movilizaciones van a continuar en el interior. Entre Ríos volverá a convertirse en sede de una nueva protesta de productores. Con el lema “Hasta acá llegó el campo. Los productores decimos basta”, habrá una concentración el sábado desde las 16hs en la rotonda de la ciudad de Chajarí. En una semana en la provincia ya hubo marchas del campo en los distritos de Crespo, Ceibas y Gualeguaychú, donde entre los principales reclamos que se escuchó al Gobierno fue bajar la presión impositiva.

En relación a esto último, ayer la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) informó que en el primer trimestre del año la participación del Estado en todos sus niveles en la renta agrícola se ubicó en el 64,9%, lo que significó un incremento del 1,7 puntos por encima de lo registrado en los últimos tres meses de 2021, cuando los impuestos representaron el 63,2% del total de lo generado por un productor. En rigor, esto implica que en el primer trimestre de 2022, el Estado se quedó con 64,9 pesos de cada 100 pesos que produjo el agricultor argentino.

Hoy los integrantes de la Mesa de Enlace iniciarán una serie de reuniones con presidentes y miembros de los bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación. Una iniciativa que se había decidido en la última asamblea que encabezó la dirigencia nacional días atrás en el distrito santafesino de Alcorta.

“Luego de haber mantenido diversas reuniones con funcionarios del gobierno nacional, y viendo que las políticas públicas que necesita nuestro sector no llegan, sino que por el contrario se avanza con medidas que ya fracasaron, buscando resultados diferentes, hemos solicitado audiencia con los partidos que integran el Congreso de la Nación”, dijeron desde la Mesa de Enlace en un comunicado.

La agenda que desarrollará la Mesa de Enlace hoy en el Congreso, incluye reuniones con bloques de la Cámara de Diputados, donde uno de los principales temas a analizar es el de las retenciones. Uno de los últimos pronunciamientos de los dirigentes fue reclamar “Orden Institucional”, con el objetivo de que sean los diputados y senadores los encargados de legislar en materia de retenciones, luego que el pasado 31 de diciembre venciera la facultad que tenía el Gobierno de modificar las alícuotas,

