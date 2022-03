Cuatro claves para entender el conflicto por el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja

El fin de semana y en forma sorpresiva el Gobierno cerró el registro de importaciones, el que suele ser el paso previo a un aumento en las retenciones a las exportaciones

Son varios los aspectos a tener en cuenta en torno al cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, que anunció el domingo pasado la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que depende del ministerio de Agricultura, y que ha provocado un rechazo unánime de toda la cadena agroindustrial a dicha medida. Aseguran que hay un permanente cambio de las reglas de juego por parte del Gobierno.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se aguardan los anuncios que realizará el Gobierno en las próximas horas. Se busca evitar un conflicto con el campo y controlar que no haya un impacto en el mercado interno del aumento del precio internacional del trigo, como consecuencia de la avanzada de Rusia sobre Ucrania. Trascendió que si finalmente se decide aumentar las retenciones al aceite y harina de soja, se destinaría el dinero extra que se recaude para subsidiar el precio interno de la harina de panadería.

El tema inflacionario sigue siendo la principal preocupación de la administración nacional. Sin embargo, desde el campo señalaron que la mencionada problemática no se resuelve con intervención en los mercados o aumento de la presión impositiva, sino mediante una reducción del gasto público y ordenamiento de la macroeconomía.

El presidente Alberto Fernández

En ese sentido, el Vicepresidente 2º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Goya, sostuvo que “la capacidad contributiva de los que pagan impuestos, está agotada”, y agregó: “El fenómeno inflacionario se sucede desde muy larga data y obedece siempre a la pretensión de gastar más de lo que los ingresos permiten. Una muestra de la inconmovible decisión del Gobierno en no disminuir el gasto, no dar señales de ello y burlarse de quienes pagan impuestos”.

Mientras tanto, los productores en interior siguen organizando asambleas para definir futuras acciones gremiales. El malestar, fundamentalmente, es por la política que viene llevando la administración de Alberto Fernández, que según los productores, va en el sentido contrario para generar previsibilidad y confianza. A esto hay que sumar la preocupación del campo por el efecto negativo del clima. En la actual campaña agrícola, los cultivos de verano sufrieron un fuerte daño por la sequía, que provocará una menor producción.

A continuación un repaso por los aspectos que giran en torno a un nuevo enfrentamiento entre la administración nacional y el campo.

Gobernadores

Hay una mirada puesta del campo sobre el rol de los gobernadores de las principales provincias productivas. En las próximas horas la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitirá un comunicado donde pedirán al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que interceda ante el Gobierno nacional para encontrar una salida a la actual problemática.

Además, ayer los productores que se reunieron en Asamblea en las cercanías de Rosario, se mostraron a favor de que la Mesa de Enlace de Santa Fe solicite una audiencia con el gobernador provincial, Omar Perotti, con el objetivo de que se pronuncie si está a favor o no del reclamo del campo. En el caso que no haya una respuesta al respecto, no se descarta una marcha a la sede central del gobierno santafesino.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, habló en contra del posible aumento en las retenciones a las exportaciones

Hay que recordar que el pasado domingo, ni bien se conoció la noticia del cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, desde su cuenta personal de Twitter, Omar Perotti advirtió que la medida “frenará el ingreso de las divisas que necesita el país”, y agregó: “Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones”.

Por otro lado, la máxima autoridad de Córdoba, Juan Schiaretti, crítico de la política agropecuaria de Alberto Fernández, también eligió la red social Twitter para expresar su malestar por la medida anunciada. “En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja, rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país”, expresó.

Mesa de Enlace

Los presidentes de las cuatro entidades del campo están en contacto permanente desde el domingo pasado. Ayer mantuvieron un encuentro y definieron algunas acciones inmediatas. La primera de ella, expresar en un comunicado el rechazo al cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, y pedirle al Congreso “Orden Institucional” para la legislación sobre el tema retenciones.

La Mesa de Enlace no quiere lanzar medidas de fuerza hasta tanto se conozca el paquete completo de medias del Gobierno

Los dirigentes vienen sosteniendo que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de modificar las retenciones. Teniendo en cuenta que la misma no fue prorrogada, como contemplaba el presupuesto del presente año, que fue rechazado en Diputados, las retenciones son del 0%. Fue así que la Sociedad Rural Argentina llevó dicho reclamo a la Justicia junto a la Sociedad Rural de Jesús María. Ambas entidades presentaron una acción de amparo en los tribunales federales de Córdoba, la cual recayó el Juzgado Federal Nº1, a cargo del Juez Ricardo Bustos Fierro.

Mientras tanto, los representantes de los productores analizan la posibilidad de organizar una reunión en las próximas horas con legisladores nacional, para conocer su postura sobre la cuestión de las retenciones. Por otro lado, en la reunión de ayer la Mesa de Enlace decidió mantener “cautela” al momento de definir las acciones gremiales, y “contener” a las bases de productores que están muy molestas por el accionar del Gobierno en materia agropecuaria.

Asambleas de productores

Desde que se conoció la noticia del cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, en el interior los productores comenzaron a organizar movilizaciones. El malestar no es solamente por la mencionada medida, sino es la gota que rebalsó el vaso en una seguidilla de políticas que se llevan adelante, con más intervención en los mercados de exportación y aumento de la presión impositiva, entre otras.

Ayer se realizó una asamblea en las cercanías de Rosario, desde donde comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una protesta hacia Capital Federal, especialmente a Casa de Gobierno. Y si no hay respuestas a los reclamos del sector, no descartaron bloquear los accesos a las terminales portuarias del Gran Rosario.

Una asamblea de productores, en enero de 2021.

También habrá una asamblea de productores este jueves desde las 18hs, en el cruce de las rutas 45 y 36, en el distrito cordobés de Altos Fierro. Y al día siguiente, a las 10:30hs, un grupo de rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, se reúnen en el kilómetro 147 de la Ruta Nacional Nº9, a la altura de Baradero.

El rol del Gobierno

Tal como informó este medio en las últimas horas, en el Gobierno nacional buscan evitar un conflicto con el campo y bajar el impacto que está generando el incremento del precio internacional del trigo en el mercado interno, como consecuencia de la avanzada de Rusia sobre Ucrania.

Según trascendió, el dinero extra que se reanudaría por la suba de retenciones a la harina y aceite de soja, que según calculó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sería de USD 425 millones, se destinaría a subsidiar el precio de la harina de panadería.

Ayer hubo reuniones de varios ministros, entre ellos Julián Domínguez de Agricultura, con el presidente Alberto Fernández. Además, el titular de la cartera agropecuaria se reunió con representantes de la exportación.

La expectativa por posibles anuncios crece, mientras el campo se prepara para expresar su malestar y rechazo a la política oficial hacia el sector, y reiterar su reclamo de cambios en la misma.

SEGUIR LEYENDO: