La deuda de Vicentin: acreedores advirtieron que la nueva propuesta de pago de la empresa “es engañosa e ilegal”

La sede central de Vicentin, en el norte de Santa Fe. (Pablo Lupa)

Mediante un comunicado difundido en las últimas horas, los integrantes del fideicomiso de acreedores granarios del concurso de Vicentin SAIC, integrado por acopios y empresas agropecuarias, anunció que presentará una propuesta superadora al considerar que la última proposición del directorio de Vicentin es “un ardid para simular la mejora solicitada por el Juez, y, manipular las mayorías concursales. Entendemos entonces que la misma sigue siendo, tal como lo definió el propio juez Fabián Lorenzini, irrazonable, abusiva y potencialmente fraudulenta, violatoria del derecho de propiedad de los acreedores”.

Y agregaron: “La quiebra y/o el desguace y/o una quita de la envergadura que plantea Vicentin, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas. Es por eso que este grupo trabaja firmemente para acompañar una alternativa de cara al Cramdown de Vicentin”.

Según consta en el documento, la propuesta “ofrecerá el recupero del 100% de las acreencias para aquellos acreedores granarios que decidan acompañar la reactivación de la empresa, ya que, para una compañía en la situación de Vicentin, el aporte del sector proveedor de granos, es determinante para la continuidad de la misma”. Al respecto, dijeron: “El modelo de negocios que apoyaremos contempla también la voluntad explícita del gobierno nacional de proteger la industria nacional, las fuentes de trabajo, la competencia y evitar el desguace en el sector agro exportador, que se advierte con el “intento” de solución propuesto por la concursada”.

A todo esto, explicaron mediante diferentes ejemplos el motivo por el cual rechazan la propuesta que promueve la empresa del norte de Santa Fe. Mediante la misma, un acreedor con 607.880 pesos verificados cobraría 1.253.500 pesos a los 10 días de la homologación del eventual acuerdo. Por otro lado, aquel acreedor que tiene una deuda con Vicentin de 10 millones de dólares, cobrará 30.000 dólares a los 10 días de la homologación, más 1.138.000 dólares a los 5 días posterior y otros 882.000 dólares un año después. Es decir, un total de 2.050.000 dólares, que significa una cifra de apenas un 20,5% de la acreencia total.

Fabián Lorenzini, Juez que lleva adelante el Concurso de Acreedores de Vicentin.

Pero también los acreedores granarios plantearon como una gran preocupación, que en la propuesta de la empresa se habla de una capitalización de las acreencias que no se cobran en efectivo, es decir, un 79,5% de la deuda total que serían aportadas a un fideicomiso de administración, las cuales deberían ser vendidas por los acreedores obligatoriamente en el término de doce años. “Esa maniobra implica que los acreedores no podrán generar el quebranto impositivo hasta dentro de doce años, pero además las pérdidas generadas, cumplido el plazo, solo podrán ser compensadas con ganancias de la misma especie. Es decir, los acreedores, en más de una década, podrán deducir impuestos, siempre y cuando, ganen dinero por la compra venta de acciones y/o cuotas partes de fideicomisos, ya que el simulacro trasforma las quitas en pérdidas de fuente específica”, detallaron.

Más críticas

Por último, advirtieron que un acreedor que ostente montos significativos recibiría el primer año un pago de 11,5% a 12,0% de su acreencia, pero no podrá tomarse el quebranto de ganancias de la quita. “Agravando la situación, la mayoría de los acreedores ya se han tomado ciertos porcentajes de quebrantos impositivos y es muy probable que el pago del 11,5% al 12,0% del primer año no alcance para cubrir el mayor impuesto que se generará al ‘devolver’ el quebranto”, advirtieron. Finalmente, en el año dos el restante 8,82% que pagaría Vicentin, tampoco compensa el mayor pago de impuesto del damnificado”, dijeron los acreedores granarios que han conformado un fideicomiso.

El documento concluye diciendo que “Vicentin se beneficiaría con el sistema de capitalización de Fideicomiso en tanto no paga impuestos por la quita que efectivamente le está realizando a los acreedores. La propuesta de Vicentin no es diferente a una venta de activos, pero los acreedores cobran menos de lo que valen. Los accionistas de Vicentin, que se quedan transitoriamente con el 5% de la firma, y siguen designando a su gusto los administradores que van a dirigir el destino de la concursada. Y, las impugnaciones y trabas legales de esta propuesta, si es que suponemos que el sr Juez apruebe su legalidad, serían tales que los cobros no llegarían nunca, y Vicentin seguiría en un proceso eterno de fazones sin pagar ni un centavo”. Mientras tanto, “los acreedores que pagan impuestos a las ganancias en Argentina, es conveniente no cobrar antes que aceptar esta propuesta”.

