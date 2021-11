Juan Schiaretti: “Que bajen las retenciones, que dejen de meternos la mano en el bolsillo a los cordobeses”

Juan Schiaretti volvió a reclamar la eliminación de las retenciones.

Una vez más el Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, reclamó la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Fue ayer al encabezar un acto en la ciudad de Río Segundo, donde inauguró la obra de repavimentación del camino de la red secundaria, denominado San José, que une la Ruta Nacional 9 con la autopista Córdoba-Rosario.

En su discurso, la máxima autoridad de Córdoba dijo: “Se imaginan cuántos kilómetros más de pavimentación haríamos en Córdoba si la Nación no nos metiera la mano en el bolsillo con este impuesto a las retenciones agropecuarias. Cuanto más progreso tendría Córdoba si no nos llevaran del Tesoro Nacional esta exorbitante cantidad de dinero”.

En ese sentido, el gobernador planteó nuevamente la necesidad de que el Gobierno de Alberto Fernández modifique el actual esquema de retenciones. “Siempre pido que dejen de meternos las manos en el bolsillo a los cordobeses, que empiecen a bajar las retenciones y la pongan a cuenta del impuesto a las ganancias. Córdoba no debe bajar los brazos y debe continuar reclamando. Nosotros somos una provincia que se distingue por la idiosincrasia, por tener espíritu progresista de trabajo y de siempre ir hacia el progreso”.

Hay que recordar que desde hace tiempo el Gobierno de Córdoba viene planteando, como referente de la producción de granos y carnes, una gradualidad hacia la eliminación por completo de todo tipo de retenciones a la producción agropecuaria. La semana pasada, las entidades que integran las cadenas de cultivos, expresaran que el sector necesita un esquema de baja gradual de retenciones. Al respecto, durante el evento de fin de año, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Luis Zubizarreta, señaló que “el proceso debemos empezarlo ahora”.

El Gobernador de Córdoba y su ministro de Agricultura y Ganadería, junto a integrantes de la Mesa de Enlace provincial.

A las críticas realizadas por Schiaretti al Gobierno de Alberto Fernández por la elevada presión impositiva que afecta al campo, se sumó también el pronunciamiento de su ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, quien en las últimas semanas sostuvo que “no hay que naturalizar las retenciones”, y definió a las mismas como “absurdas, restrictivas y que son una penalización para el productor”. Por otro lado, el ministro recordó que en este 2021 Córdoba aportará junto a los productores agropecuarios unos USD 3.300 millones en concepto de retenciones, y es dinero que no vuelve al distrito en obras y servicios, ya que no son coparticipables.

Acompañaron ayer a Schiaretti en el acto de Río Segundo, además de Busso, el director de Vialidad provincial, Martín Gutiérrez; el intendente, Darío Chesta; el legislador Francisco Fortuna; el presidente del Consorcio Único Caminero, Agustín Pizzichini, y el vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker.

Beneficios

La obra inaugurada en esta jornada, según se detalló, optimizará el tránsito y beneficiará a los productores agropecuarios y a los habitantes de esta región. Además, la repavimentación facilitará el ingreso y la salida de vehículos de carga que trabajan con un importante frigorífico ubicado sobre el trazado del camino.

Todo se enmarca en el Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales, que se desarrolla a través del Consorcio Caminero Único, conformado por la Mesa de Enlace provincial y el Gobierno de Córdoba, a través de los ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Obras Públicas. La iniciativa está basada en el sistema de contribución por mejoras, mediante el cual la mitad del costo es asumido por los productores beneficiarios y el resto por el Estado provincial.

Por último, el Gobernador de Córdoba anunció que en los próximos días comenzará la licitación para mejorar el camino en la ruta 9 sur, en zona de Río Segundo. Además, se pavimentará el trayecto que conduce a la Capilla de Pilar y se pondrá en valor el antiguo puente Río Segundo – Pilar.

