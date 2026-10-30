Oficializaron la renuncia de Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería

Daniel González, Secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, interviene en un panel del AmCham Forum.

Guardar

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Daniel González Casartelli como secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, con vigencia a partir del 1° de noviembre. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1304/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

González Casartelli había anunciado su salida el 22 de octubre, luego de más de dos años en el Ejecutivo. Su función consistía en articular las políticas de las secretarías de Energía y Minería, dos áreas que el Gobierno ubica entre las prioridades de su estrategia para impulsar inversiones y aumentar las exportaciones.

PUBLICIDAD

El decreto establece la aceptación de la dimisión presentada por el licenciado en Administración de Empresas, identificado en la norma como Daniel Cristian González Casartelli. El texto no dispone la designación de un sucesor ni incorpora cambios en la conducción de las secretarías que coordinaba.

El funcionario había comunicado días atrás la decisión durante una entrevista en el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo. En esa oportunidad, Casartelli definió su paso por la administración nacional como una etapa que tenía un límite temporal. “Es un ciclo que se acaba”, sostuvo al explicar su decisión. También señaló que no se consideraba una persona con vocación política ni con interés en la exposición pública.

PUBLICIDAD

Daniel González, Secretario de Energía y Minería de la Nación (Secretaría de Energía)

La salida, según relató el propio exfuncionario, había sido conversada con Caputo durante los últimos meses. Sin embargo, la definición se postergó hasta que avanzaran distintas iniciativas legislativas y compromisos que involucraban al sector energético y minero.

Entre los temas que mencionó figuraban los proyectos sobre Zona Fría y combustibles, la presentación del Presupuesto y las iniciativas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). González Casartelli explicó que el Gobierno buscaba acelerar la evaluación de proyectos para evitar demoras frente a la llegada de nuevas propuestas.

Caputo despidió a su colaborador con un mensaje publicado en redes sociales. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería”, escribió el ministro.

PUBLICIDAD

Antes de sumarse al Ministerio de Economía en agosto de 2024, González Casartelli desarrolló su carrera en el sector privado. Trabajó para Merrill Lynch y Bank of America, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y luego ocupó cargos ejecutivos en YPF, donde fue director financiero y director ejecutivo interino.

También dirigía el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) al momento de ser convocado por Caputo. Su llegada al Gobierno se produjo para colaborar en la coordinación de las áreas de Energía y Minería, dentro de una estructura que concentró parte de la agenda de inversiones del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Durante su gestión, participó en actividades con empresas y gobernadores, además de encuentros internacionales destinados a promover proyectos de infraestructura, hidrocarburos y minería. Uno de sus últimos compromisos públicos fue Argentina Week, en París, donde compartió actividades con funcionarios nacionales y representantes del sector.

En sus declaraciones de despedida, el ex secretario defendió los cambios impulsados por el Gobierno en materia de regulación e inversiones. Al referirse al RIGI, sostuvo que el volumen de algunas iniciativas reflejaba un cambio en las expectativas del sector privado. “Ahora nos parece natural un RIGI de USD 3.500 millones, pero es fenomenal”, afirmó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida antes de la publicación del decreto, el puesto de secretario de Coordinación de Energía y Minería no será cubierto. María Tettamanti continuará al frente de la Secretaría de Energía, mientras que Luis Lucero seguirá como secretario de Minería.

Darío Alejandro Arena fue designado subsecretario de Recursos Hídricos

El Ministerio de Economía designó a Darío Alejandro Arena como subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1303/2026, publicado en la misma edición del Boletín Oficial que formalizó la renuncia de Daniel González Casartelli.

Arena, licenciado en Administración, se desempeñaba hasta ahora como director nacional de Infraestructura del Transporte dentro del Ministerio de Economía. Antes de su llegada al Gobierno nacional, tuvo cargos en el área de Obras Públicas y en la Secretaría de Desarrollo Energético de Córdoba.

PUBLICIDAD

La designación rige desde el 1° de octubre. Arena quedará al frente de una subsecretaría que interviene en la planificación y ejecución de políticas de agua potable, saneamiento, infraestructura hidráulica y obras de mitigación de inundaciones.

El área también asumió las competencias del extinto ENOHSA, por lo que tiene a su cargo la continuidad de contratos y proyectos de obras hídricas y de saneamiento, incluidos aquellos con financiamiento externo. La Secretaría de Obras Públicas había ejercido transitoriamente esas facultades hasta la designación de un titular.