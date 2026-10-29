Uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre: transporte, educación y salud entre los más sensibles para el bolsillo

Los incrementos afectarán de forma directa a miles de familias del AMBA y del resto del país. (Bloomberg)

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Noviembre comenzará con una nueva ronda de aumentos en los gastos fijos de los hogares. Desde el domingo, subirán los colectivos y el subte, las cuotas de las prepagas y de los colegios privados bonaerenses, los alquileres con ajuste periódico y varios servicios, en un contexto en el que la inflación de septiembre fue de 1,9% a nivel nacional.

Los porcentajes de ajustes no son para nada uniformes. El transporte público porteño, por ejemplo, aumentará 3,9% por un mecanismo que combina la inflación del mes anterior con dos puntos adicionales, las prepagas aplicarán subas que van de 1,7% a 2,95% según la empresa y los colegios con aporte estatal podrán incrementar hasta 3% sus cuotas, con otro ajuste igual en diciembre. En el caso de la luz y el gas, los valores definitivos todavía no fueron oficializados.

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A continuación, el detalle rubro por rubro de los aumentos confirmados y de los que aún esperan definición.

Transporte: colectivos, subte y peajes

Desde noviembre, las tarifas de colectivos y subte de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 3,9%, de acuerdo con el esquema vigente, que toma la inflación de septiembre y le suma dos puntos porcentuales. En las líneas porteñas, el boleto mínimo, para recorridos de hasta tres kilómetros y con la tarjeta SUBE registrada, quedará en 956,38 pesos.

Los micros bajo jurisdicción provincial también tendrán una actualización similar con valores más altos que los de la Ciudad según el tramo recorrido. El recorrido más corto, de hasta 3 kilómetros, costará $1.262,48 con SUBE registrada.

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Las tarifas de colectivos del AMBA subirán 3,9% en noviembre. (NA)

También los peajes de las autopistas porteñas tendrán un incremento de 3,9%. De esta forma, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, por ejemplo, costarán $4.878,81 en horario normal y $6.914,08 en hora pico, por citar algunos ejemplos. En todos los casos, los importes más altos se aplican en las franjas de mayor circulación para los vehículos livianos de dos ejes.

Educación: cuánto costarán las cuotas de los colegios privados

El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó aumentos de hasta 3% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal para noviembre y de otro 3% para diciembre. La actualización alcanza a los establecimientos según su nivel educativo y su porcentaje de subvención, y se traslada a los aranceles que pagan las familias.

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En los colegios con 100% de subvención, las cuotas de noviembre serán de $39.210 para el nivel inicial y primario, $43.230 para secundaria, $49.850 para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $56.490 para el nivel superior. En diciembre, esos valores pasarán a $40.380, $44.520, $51.340 y $58.180, respectivamente.

Para los establecimientos que reciben un aporte estatal menor, los importes autorizados son más elevados. Con 40% de subvención, las cuotas de noviembre llegarán a $177.340 en inicial y primario, $230.450 en secundaria, $263.740 en las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $225.100 en el nivel superior. En diciembre, esos aranceles se ubicarán en $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, en el mismo orden.

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En los colegios con 100% de subvención, las cuotas de noviembre partirán de $39.210 para el nivel inicial y primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) advirtió que las demoras en las autorizaciones tarifarias dificultan cubrir los mayores costos salariales de los colegios. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento no se había definido un incremento para noviembre.

Salud: las prepagas y el IOMA

Las empresas de medicina prepaga también ajustarán sus cuotas. Cada compañía debe informar mensualmente sus aumentos a la Superintendencia de Servicios de Salud. En este caso, los incrementos irán de 1,7% a 2,95%.

Medicus, por ejemplo, aplicará un aumento de 2,95%, Swiss Medical de 2,3% y Galeno de 2,2%. El promedio general del sector se ubicará entre 2,2% y 2,3%, con diferencias según la compañía, el plan y la región.

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Otras empresas informaron sus propios valores. Sancor Salud subirá hasta 2,88%, Omint hasta 2,75%, Hospital Italiano 2,3% y OSDE entre 1,7% y 2,2%. En algunos casos, la actualización alcanzará también a los copagos.

Alquileres: la suba depende del plazo y del índice pactado

Los inquilinos con contratos que se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tienen ajuste en noviembre enfrentarán incrementos que varían según la frecuencia pactada. Los acuerdos trimestrales subirán 5,81%, que surge de la inflación acumulada entre julio y septiembre. Los cuatrimestrales aumentarán 7,82% y los semestrales 12,95 por ciento. Estos porcentajes no se aplican de manera automática a todos los alquileres, ya que cada contrato define su índice y su periodicidad, pero sirven compo ejemplo.

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Los contratos de alquiler con ajuste semestral por IPC tendrán un incremento cercano al 13% en noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos nuevos pueden fijar libremente el mecanismo de actualización. Los que continúan bajo la ley 27.551 mantienen el ajuste anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL), cuya variación debe calcularse entre las fechas correspondientes de cada acuerdo.

Servicios públicos, telefonía y combustibles

En electricidad y gas habrá cambios en las próximas facturas, aunque todavía resta conocer los porcentajes definitivos porque los nuevos cuadros tarifarios no fueron publicados en el Boletín Oficial. El Gobierno ya reglamentó, además, la eliminación del régimen de Zona Fría, una decisión que afectará las facturas de gas en 94 municipios bonaerenses cuyos usuarios reciben descuentos por ese sistema.

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Los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tendrán una actualización de entre 1,5% y 2% por la aplicación mensual del Coeficiente K. Esa suba es independiente de la reforma tarifaria que la empresa presentó ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que propone aumentos promedio de 22,6% y todavía no fue aprobada.

En telefonía, la empresa Movistar confirmó un aumento de 2,6% en sus planes móviles desde el 1° de noviembre, mientras que Claro y Personal no han comunicado oficialmente nuevos ajustes para el mes próximo.

Los combustibles, por su parte, podrían registrar incrementos por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aunque el valor final dependerá de las decisiones tributarias y comerciales de las petroleras.

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