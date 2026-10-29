Argentina, el único país de la región que sufre por Brasil: los inversores dudan y hay más riesgo para bonos que vencen después de 2027

Un trader en el piso del New York Stock Exchange (NYSE) en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

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A la vista parece una lógica consecuencia de un resultado electoral no esperado. Pero no lo es. La caída de los mercados brasileños no es la que arrastra a los argentinos. Por caso, en la región no hay damnificados. El índice que representa a Emergentes aumentó 1,5%; o sea, subieron sus bolsas y se mantuvieron estables sus divisas.

El ETF de Brasil muestra una caída de 2,1% por la baja de la Bolsa de San Pablo de 2,68% y porque el real no tuvo un gran sobresalto; se devaluó apenas 0,12 por ciento.

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Entonces, cómo se explica que el Merval de las acciones líderes perdió 1,3% en pesos y 1,4% en dólares, mientras el riesgo país se disparó 10 unidades (+1,3%) a 763 puntos básicos debido a la baja de hasta 1,6% de los Globales, los bonos que más impactan en el índice porque fueron emitidos bajo ley extranjera.

La lectura es simple: aunque mejoren las cotizaciones en Brasil, los mercados locales seguirán padeciendo el “efecto Lula” que implica que crecieron las chances de la oposición para las elecciones de 2027. La política local es el pilar de la decadencia de bonos y acciones.

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Además, hubo otro motivo trascendente en el escenario internacional que debió haber repercutido a favor en la Argentina y no lo hizo. La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés y los bonos del Tesoro norteamericano se mantienen estables con su tasa de retorno en 5%. El petróleo con sus alzas y bajas se mantiene en el rango de los USD 110. En cualquier dato que se busque no hay un motivo para la caída de los mercados locales. La única explicación es que la política interna es un factor más poderoso que el escenario internacional.

En otras circunstancias, el contagio de Brasil hubiera sido algo puntual con pérdidas para quienes apostaron a que Flavio Bolsonaro sería presidente y debería haber durado 48 horas.

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Mills Capital identificó cuatro factores que mantienen elevado al riesgo país:

El financiamiento en dólares y el seguimiento del programa financiero 2026: la suba de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense encarece el acceso al mercado internacional, mientras que el rendimiento que exige el mercado por el AO29 también dificulta completar el financiamiento local. El programa contemplaba conseguir unos USD 5.000 millones en el exterior y completar el resto con colocaciones internas, pero ambas alternativas siguen siendo costosas. Esto deja abierto el interrogante sobre cómo se cubrirán los próximos compromisos. En ese contexto, se anunció que buscaría utilizar el swap con China que había sido renovado hasta 2028 y que asciende a un monto de aproximadamente USD 19.000 millones. De ese total, el tramo activado y de disponibilidad inmediata (sin necesidad de aprobación adicional de China) equivale a USD 5.000 millones.

La incertidumbre sobre el respaldo financiero de Estados Unidos. El apoyo de Scott Bessent , secretario del Tesoro, fue clave para darle aire financiero al Gobierno en 2025, pero hacia adelante no está garantizado que pueda repetirse en las mismas condiciones.

Falta de una recuperación generalizada de la actividad económica. La discusión es si la economía avanza a dos velocidades, con los sectores más dinámicos impulsando gradualmente al resto, o si evoluciona en dos direcciones distintas, con los sectores rezagados debilitándose y terminando por afectar también a los que hoy crecen. Esta dinámica no solo incide sobre las perspectivas económicas, sino también sobre las expectativas políticas de cara a las próximas elecciones.

El contagio de Brasil, que puede generar volatilidad adicional en los activos argentinos, aunque su impacto podría ser transitorio. La compra de reservas es positiva, pero por sí sola no resuelve estas dudas sobre el financiamiento, el respaldo externo y la recuperación de la economía.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El otro dato que explica el origen político del mal momento es el dólar. La Argentina tiene dólares para pagar la deuda el año próximo, pero esa preocupación quedó reducida a la mínima expresión porque los inversores miran más allá de octubre de 2027.

Por eso, ayer fue la tercera rueda consecutiva donde el Banco Central no compró dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Allí se operaron USD 628 millones y el dólar mayorista aumentó $4 a $1.542, un valor récord.

Según la consultora F2, que dirige Andrés Reschini, el tipo de cambio de referencia Com. A 3500 terminó en $1.538,47 lo que indica que buena parte del volumen se negoció por debajo del cierre. “Así y todo, el BCRA no intervino en la rueda cambiaria extendiendo su racha sin compras a 3 jornadas y es el mayor período sin compras desde el inicio de la fase de re monetización en enero”, destacó F2.

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Además, agregó:

En futuros el volumen de operaciones se contrajo a 1.843.235 contratos con un desarme neto de USD 52,3 millones en el interés abierto.

En bonos dollar linked en BYMA, t+1 el volumen de operaciones fue de 105 millones, un registro que es relativamente bajo, aunque en la licitación de deuda del día de la fecha el Tesoro adjudicó ofertas en la letra D15E7 (vencimiento 15 de enero) por $1.666 millones, instrumento que concentró el 22% del valor efectivo adjudicado.

La volatilidad de Brasil sigue afectando a los mercados locales mientras el mercado no encuentra demasiados argumentos en el frente interno para un despegue sostenido.

En la licitación del Tesoro se ofrecieron $15,8 millones de los cuales se aceptaron $11,56 billones para cubrir vencimientos por $10,5 billones. La cifra captada representa una renovación de 106,33% de la deuda.

La LECAP a tasa fija no llamó la atención de los participantes y captó $2,08 billones, el 18% de lo ofrecido. Un dato que es un llamado de atención sobre el momento que vive la Argentina es que los bonos más solicitados fueron un dual a 2028, y el dollar-linked, que vence en la mitad de enero, con el monto en dólares más alto de las últimas cuatro licitaciones.

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Según el analista financiero Nau Bernues el que tiene pesos confía en quedarse en pesos, lo que no quiere es adivinar dónde van a estar la tasa o el dólar en febrero. “Prefiere que el bono haga ese trabajo por él. Ahora, el Tesoro también eligió. Del dual a 2028 tomó el 92% de lo que le ofrecieron, y de la LECAP a febrero, el 55%. Pudiendo colocar más tasa fija corta, prefirió estirar plazo y atar lo que paga a la inflación o a la tasa”, aseguró.

Bernues agregó que “la tasa fija que ves en pantalla no tiene al Tesoro empujándola hacia arriba, porque prefirió colocar menos antes que pagar más. También, que esta vez el menú se inclinó hacia los bonos que se ajustan, porque es lo que pidieron los que tienen pesos y lo que eligió el que los toma”.

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En tanto, anoche en el overnight, las Bolsas de Nueva York operaban con toma de ganancias. Los inversores temen que, si bien no hubo un alza de tasas, va a ser inevitable que suceda antes de fin de año y va a afectar a las empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial que son grandes demandantes de crédito.

El petróleo operaba con bajas cercanas a 1% y el Brent cotizaba a USD 110,67. El oro aumentaba 0,20% y el dólar se fortalecía 0,09 por ciento.

De todas maneras, se prevé que hoy la Argentina siga complicada por las dudas de los inversores.