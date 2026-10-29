Menos producción, fábricas cerradas y miles de despidos: la industria del calzado advierte por un nuevo golpe en diciembre

Los fabricantes de calzado regalaron 1.000 pares de zapatos ayer en Plaza de Mayo, durante una protesta para visibilizar la crisis que atraviesa el sector

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A la fuerte caída de las ventas, el cierre de más de 200 fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, la industria del calzado suma ahora una nueva preocupación: el próximo 14 de diciembre vence una medida antidumping que protege a los fabricantes locales frente al ingreso de productos chinos a precios considerados desleales. En un mercado donde sobra mercadería y faltan compradores, los empresarios advierten que la eliminación de esa protección podría provocar una nueva avalancha de importaciones, justo cuando la producción nacional se encamina a cerrar el año con una caída del 25%.

La situación llevó a empresarios y trabajadores a declarar al sector en emergencia y anunciar una movilización nacional para el próximo 19 de noviembre. La decisión se comunicó el martes durante una conferencia de prensa encabezada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y el sindicato UTICRA, en la que se expusieron las principales dificultades que enfrenta la actividad.

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Los números reflejan la magnitud del deterioro. Según los datos difundidos por las entidades, la producción nacional de calzado cayó un 24,8% interanual entre enero y agosto de 2026, mientras que solamente en agosto la contracción alcanzó el 30,8%. La actividad acumula una tendencia descendente desde 2023, en un contexto de debilitamiento de la demanda interna y mayor competencia de los productos importados.

En diálogo con Infobae, el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, explicó que, si bien las importaciones, el contrabando y la competencia de las plataformas internacionales afectan a las empresas, el principal problema es la falta de compradores. “Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye”, sostuvo. Según el empresario, actualmente existe un exceso de mercadería que el mercado interno no logra absorber. “Hoy hay más zapatos en el mercado de los que el mercado puede absorber”, afirmó.

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Según estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado, unos 10 millones de pares ingresaron de contrabando al país en los últimos dos años, lo que agravó la competencia que enfrentan los fabricantes locales

Las proyecciones de la cámara reflejan ese escenario. Mientras que en 2025 las fábricas argentinas produjeron 80 millones de pares de calzado, para este año se espera una fabricación de apenas 60 millones de pares. La diferencia representa una reducción de 20 millones de unidades, equivalente al 25% de la producción del año anterior.

El problema también alcanza a los comercios minoristas. De acuerdo con Moschetto, las zapaterías acumulan productos sin vender y el sector terminará el año con un importante sobrestock. “Hoy todas las zapaterías tienen de todo”, describió el dirigente, quien también advirtió sobre el cierre de numerosos locales comerciales.

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El temor por las importaciones chinas y el vencimiento del antidumping

En medio de este escenario, los fabricantes concentran su preocupación en el próximo 14 de diciembre, cuando vence la medida antidumping que actualmente se aplica a buena parte del calzado proveniente de China.

El mecanismo establece un valor FOB de referencia de USD 15,70 por par. Cuando el producto ingresa al país a un precio inferior, el importador debe abonar un derecho antidumping equivalente a la diferencia hasta alcanzar ese valor. Si el precio declarado es igual o superior a USD 15,70, no corresponde aplicar ese derecho adicional, aunque sí los aranceles habituales de importación.

La medida alcanza a distintos tipos de calzado chino, con excepción de determinadas partes destinadas al ensamblaje de calzado deportivo. Moschetto explicó que la cámara empresaria está presentando documentación para solicitar la renovación de esta protección comercial. Sin embargo, se mostró pesimista sobre la posibilidad de que continúe vigente.

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“Estamos presentando las pruebas para renovar el antidumping que nos vence en diciembre”, sostuvo. Consultado sobre las consecuencias de una eventual eliminación, advirtió: “Creemos que podría llegar a venir una avalancha de calzado de bajo precio”.

Uno de los argumentos centrales de los fabricantes es la diferencia entre los valores declarados en las importaciones y los costos de producción. Según Moschetto, durante 2025 ingresaron más de 30 millones de pares de calzado a precios inferiores a USD 2 por unidad en países vecinos, valores que, de acuerdo con la cámara, en numerosos casos ni siquiera alcanzan para cubrir el costo de los materiales utilizados. “Muchos de ellos no cubren ni el costo de la capellada y la suela”, aseguró.

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El empresario señaló que la entidad presentó documentación para demostrar que determinados productos se comercializan a valores inferiores a los registrados en sus países de origen. A su entender, esa diferencia constituye un indicio de prácticas de dumping que debería ser investigado por las autoridades de comercio exterior.

La cámara busca que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) analice las pruebas aportadas antes del vencimiento de la medida. No obstante, Moschetto manifestó su expectativa de que la protección no sea renovada.

El dirigente aclaró que el reclamo no apunta a impedir todas las importaciones. “Queremos ser justos. Queremos competir en condiciones igualitarias”, afirmó. También reconoció que las empresas nacionales enfrentan dificultades de competitividad vinculadas con los impuestos y los costos logísticos.

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Contrabando, plataformas digitales y competencia desigual

Además de las importaciones tradicionales, otro de los factores que preocupa a los fabricantes es el crecimiento del contrabando de calzado y el ingreso de productos a través de plataformas internacionales como Shein y Temu.

El avance de plataformas internacionales como Shein y Temu suma presión sobre la industria nacional del calzado, en un contexto de caída del consumo y mayor competencia de productos importados REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según las estimaciones de la cámara empresaria, durante los últimos dos años ingresaron al mercado argentino alrededor de 10 millones de pares de calzado de contrabando. “Contrabando hubo siempre, pero ahora está a un nivel desbordado”, aseguró Moschetto.

El dirigente explicó que los fabricantes realizan denuncias cuando detectan mercadería de origen irregular. Para ello, compran los productos, conservan los comprobantes de venta y presentan la información correspondiente sobre precios y ubicación de los establecimientos.

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La preocupación también alcanza a los productos falsificados que imitan marcas internacionales. “No podemos competir contra la falsificación de marca”, sostuvo. Según explicó, frente a dos zapatillas de características similares, muchos consumidores eligen aquella que lleva el logo de una marca reconocida, incluso cuando se trata de una imitación.

Moschetto diferenció las importaciones legales de las operaciones que, según la entidad, presentan irregularidades en la declaración de sus valores. También reconoció que algunos fabricantes nacionales comenzaron a importar productos, aunque aclaró que esa decisión no se extendió a todas las empresas importantes del sector.

Más de 200 fábricas cerradas y miles de empleos perdidos

El deterioro de la actividad también se refleja en el mapa industrial. Según las cifras difundidas por la CIC y UTICRA, más de 200 unidades productivas cerraron sus puertas desde fines de 2023, lo que representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector.

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En paralelo, la actividad sufrió una destrucción neta del 43% de los puestos de trabajo registrados durante el mismo período. Moschetto estimó, además, que el sector perdió alrededor de 10.000 empleos.

Entre los establecimientos afectados, el empresario mencionó plantas que producían para reconocidas marcas deportivas internacionales. Uno de los casos fue el de Dass en Eldorado, Misiones, que fabricaba calzado para Nike y Fila y cerró su planta. También señaló la situación de Chivilcoy que trabajaba para marcas deportivas y de Coronel Suárez vinculada con la producción para Adidas. Otro ejemplo fue el cierre de la planta de Las Flores, donde se fabricaba calzado para Converse y trabajaban alrededor de 300 empleados.

A los cierres de establecimientos industriales se suma también el de Comme il Faut, una reconocida marca argentina de zapatos de tango que dejará de funcionar el próximo 30 de octubre, después de 24 años de actividad. La firma, que llegó a exportar sus productos a Estados Unidos, Japón y Europa, comercializaba alrededor de 15.000 pares anuales en 2022.

Según afirmó el presidente de la CIC, la actividad reúne alrededor de 70.000 trabajadores, entre registrados y no registrados, mientras que una estimación más amplia, que incluye proveedores, fabricantes y comerciantes, alcanza aproximadamente las 100.000 personas.

Una movilización nacional para el 19 de noviembre

La crisis de la actividad motivó este martes una conferencia de prensa en el Salón El Querandí, en la ciudad de Buenos Aires, encabezada por Moschetto y el secretario general de UTICRA, Agustín Amicone. Durante el encuentro, empresarios y trabajadores declararon al sector en emergencia y anunciaron una movilización nacional para el jueves 19 de noviembre.

La Cámara de la Industria del Calzado y el sindicato UTICRA anunciaron durante una conferencia de prensa la declaración de emergencia del sector y una movilización nacional para el 19 de noviembre

El anuncio se produjo en una jornada en la que también se realizó un zapatazo solidario frente a la Casa Rosada, con la entrega de 1.000 pares de zapatos para visibilizar las dificultades de las fábricas y la caída del poder adquisitivo de los consumidores.

Durante la conferencia, los representantes del sector advirtieron sobre la continuidad del deterioro productivo y resumieron la situación con una frase: “No encontramos piso donde rebotar”.

La CIC y UTICRA solicitaron la apertura de mesas de trabajo urgentes con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Comercio y legisladores nacionales. Entre los principales reclamos se encuentran el alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, las tarifas energéticas segmentadas y el mantenimiento de las medidas antidumping contra China.

Moschetto remarcó que el reclamo no tiene una identificación partidaria. “No hay temas partidarios. No hay candidatos ni agrupaciones. Nos queremos despegar totalmente de la política”, afirmó.