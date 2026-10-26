Exportaciones, importaciones, acuerdos y desacuerdos: comercio, política e ideología en la relación entre Argentina y Brasil

Según Indec, las exportaciones a Brasil superaron los USD 18.000 millones en 2025. (Foto: Ilustrativa Infobae)

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La definición presidencial brasileña entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro planteaba interrogantes sobre sus efectos en el intercambio entre la Argentina y su principal vecino y socio comercial. Los datos de los últimos años muestran que las diferencias o afinidades políticas coexistieron con aumentos en las ventas y las compras entre los dos países, aunque la balanza comercial mantuvo un saldo negativo para la Argentina al cierre de 2023 y de 2025.

Desde antes que se conociera la victoria y reelección (a su cuarto mandato) de Lula, Gustavo Perego, director de Abeceb, sostuvo que el resultado electoral no implicará por sí mismo una modificación del intercambio bilateral.

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“Es indiferente a quién gane, porque va por otro camino”, afirmó. Según su evaluación, los principales componentes del vínculo económico entre los dos países responden a acuerdos sectoriales y al comportamiento de las economías de cada lado de la frontera.

Perego ubicó al acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) y al acuerdo automotriz como elementos centrales de la relación. “El acuerdo Mercosur, el acuerdo automotriz, es el 50% de todo el comercio y después el resto sube y baja, dependiendo de la economía de cada lado”, dijo el economista.

Uno de los puntos de partida para revisar la evolución del vínculo comercial puede ser el 10 de diciembre de 2019, cuando Mauricio Macri dejó la presidencia argentina. Ese año, las exportaciones argentinas hacia Brasil sumaron USD 10.386 millones, mientras que las importaciones desde ese origen alcanzaron USD 10.159 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Durante el último año de mandato de Mauricio Macri, Argentina tenía superávit comercial con Brasil. (Foto: Tomas Cuesta/Getty Images)

Fue un muy pequeño saldo favorable para la Argentina, aunque durante la mayor parte de la gestión macrista Brasil fue presidido por Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), del centro o centroderecha del espectro político brasileña, aunque hacia el fin del mandato de Macri Jair Bolsonaro ya cumplía casi un año en el poder.

Déficit comercial

La transición presidencial argentina de diciembre de 2019 abrió otra etapa. La llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada coincidió con la gestión de Bolsonaro padre en Brasil. Pero pese a las diferencias políticas e ideológicas, hubo un aumento absoluto del flujo comercial hasta el cierre de la administración de Fernández.

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En 2023, último año completo del gobierno de Fernández, la Argentina exportó a Brasil USD 11.874 millones e importó USD 17.349 millones, de acuerdo con datos del Indec. Las ventas argentinas crecieron frente a los USD 10.386 millones registrados en 2019 cuando Macri dejó el poder.

Las importaciones, sin embargo, registraron un aumento mayor. Pasaron de USD 10.159 millones en 2019 a USD 17.349 millones en 2023. Esa diferencia modificó el resultado de la balanza comercial entre los dos países. Al cierre de 2023, la Argentina pasó de un saldo superavitario reducido a fines de 2019 a un déficit comercial de USD 5.475 millones con Brasil, a partir de las cifras del Indec.

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La secuencia muestra que el comercio bilateral no siguió de forma lineal los alineamientos políticos entre los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia. En el período que cerró en diciembre de 2023, los dos flujos comerciales aumentaron, pero la expansión de las compras argentinas desde Brasil superó a la de las ventas hacia ese mercado.

A pesar de los enfrentamientos

A diciembre de 2025, ya con Javier Milei presidiendo la Argentina y Lula da Silva el Brasil, tanto las exportaciones como las importaciones volvieron a aumentar. Las ventas argentinas a Brasil sumaron USD 12.771 millones, según el Indec, por encima de los USD 11.874 millones de 2023 y los USD 10.386 millones de 2019.

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Las importaciones desde Brasil llegaron a USD 18.424 millones en 2025, frente a los USD 17.349 millones de 2023 y los USD 10.159 millones de 2019. La balanza comercial volvió a cerrar en terreno deficitario para la Argentina: la diferencia entre exportaciones e importaciones alcanzó USD 5.653 millones, mayor que los USD 5.475 millones de 2023.

El incremento de las importaciones ocurrió pese a las declaraciones que Milei realizó durante la campaña presidencial argentina. En ese período, afirmó que sus aliados serían Estados Unidos e Israel, y no Brasil por la presencia de Lula da Silva en la presidencia. Milei definió al mandatario brasileño como un “comunista y corrupto”. Los datos del Indec muestran que, aun con ese antecedente y con diferencias públicas entre ambos gobiernos, los dos flujos comerciales aumentaron durante 2025.

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El detalle

La composición de las exportaciones argentinas hacia Brasil en 2025 estuvo encabezada por las manufacturas de origen industrial. Del total de USD 12.771 millones vendido a ese mercado, USD 8.189 millones correspondieron a ese rubro. Las manufacturas de origen agropecuario sumaron USD 1.977 millones.

Del lado de las importaciones, los bienes intermedios alcanzaron USD 5.476 millones sobre el total de USD 18.424 millones comprado a Brasil. Las piezas y accesorios de bienes de capital representaron otros USD 3.560 millones.

Para los especialistas, si gana Flavio Bolsonaro la relación comercial no se modificará solo habrá más acuerdo por ser el candidato de Javier Milei. (Foto: Reuteres/Jean Carniel).

Para Perego, una victoria de Flavio Bolsonaro podría haber derivado en una mayor coincidencia entre la Argentina y Brasil en torno a iniciativas comerciales y un mayor alineamiento en acciones conjuntas de acuerdos comerciales". A priori de lo que fue finalmente el triunfo del presidente brasileño, Perego describió un mandato político complicado, siempre a tiro de una crisis política “dada la minoría que tiene en el Congreso, con muchos frenos para llevar adelante política pública”.

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