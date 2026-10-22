Dura advertencia de un economista: “Si el consumo y la inversión no arrancan, vamos a terminar votando en recesión”

Pablo Goldín, economista: "Para reactivar la economía, el Gobierno deberá aceptar más inflación"

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“Si el consumo y la inversión no arrancan, vamos a terminar el año que viene votando en recesión”, advirtió el economista Pablo Goldin durante una entrevista en Infobae a las 9, el programa de Infobae en Vivo. El analista vinculó la debilidad de la actividad con la falta de pesos en circulación y planteó que el Gobierno enfrenta un dilema: para impulsar la economía debería resignar parte de su objetivo de inflación baja, aceptar un dólar más alto o la combinación de las dos cosas.

Goldin analizó el escenario tras el dato de agosto del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró un avance de 0,1% frente a julio en la medición desestacionalizada, una caída interanual de 1,7% y un incremento acumulado de 1,2% en 2026. A su juicio, el resultado expresó una dinámica desigual entre los sectores ligados al mercado interno y aquellos que obtienen ingresos en dólares.

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El economista describió una economía dividida entre actividades que dependen del consumo local y un grupo menor asociado al campo, la producción de hidrocarburos y la minería. “Acá hace ya un tiempo, un año, un año y pico, que todos estamos viendo a la economía partida en dos pedazos”, afirmó.

Goldin ubicó a la construcción, el comercio y la industria entre los sectores más débiles

Para Goldin, una porción amplia de la economía atraviesa dificultades desde hace meses. “Un pedazo grande de la economía” ya enfrenta una recesión, sostuvo, y agregó: “Todo lo que tiene que ver con la construcción, con el comercio, con buena parte de todo lo que tiene que ver con el mercado interno, con lo que se mueve internamente, viene flojo, flojo, hace ya un año, un año y pico”.

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El especialista contrapuso ese cuadro con el desempeño de las actividades vinculadas a la exportación. “Hay un pedacito que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con Vaca Muerta, que tiene que ver con la minería, que está bien”, explicó. Según su estimación, ese segmento representa entre 15% y 20% de la economía, mientras que el 80% restante no muestra la misma evolución.

El economista Pablo Goldin advirtió que el país votará en recesión el año próximo si el consumo y la inversión no registran una recuperación.

“Depende a quién le preguntás, estamos bien o estamos mal. En el balance promedio, solo 15%, 20% de la economía anda bien y 80% no anda bien”, señaló. Para el economista, los indicadores generales empiezan a reflejar el peso de las actividades que permanecen estancadas o en retroceso.

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En agosto, el EMAE registró cinco sectores con subas interanuales. Explotación de minas y canteras creció 11,1%, Electricidad, gas y agua avanzó 4,3% y Hoteles y restaurantes aumentó 3,1%. En sentido opuesto, la industria manufacturera cayó 3,2% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones bajó 3,5%, dos rubros con incidencia negativa sobre el indicador general.

Goldin indicó que el crecimiento de las actividades exportadoras no alcanza para compensar el desempeño del mercado interno. “Si fuéramos un tigre asiático, si nosotros fuéramos un país recontraexportador”, esa dinámica podría tener otro efecto, dijo. Sin embargo, planteó que en la Argentina la exportación representa cerca de 15% de la economía. “Para que el 15% mueva al 85%, tiene que ser una revolución exportadora gigantesca”, expresó.

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La cantidad de pesos en términos reales, según Goldin, limita el consumo y la inversión

El eje de su explicación fue la escasez de dinero en pesos que circula en la economía. “Hay poca plata en la calle”, resumió Goldin. Para desarrollar esa idea, mencionó el dinero que se encuentra tanto fuera del sistema financiero como en depósitos bancarios y estimó un total de 190 billones de pesos.

“Hay la misma cantidad de plata hoy en la economía que cuando asumió el presidente Milei”, afirmó en referencia a una medición en términos reales, descontada la inflación. De acuerdo con su planteo, el nivel actual de dinero equivale al que existía en noviembre de 2023, a valores de hoy. “Para una economía, después de tres años, que haya la misma cantidad de plata, es como que obviamente no arrancamos”, sostuvo.

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La falta de pesos, según el economista, impacta de forma directa sobre los rubros que dependen del mercado doméstico. “La construcción no arranca. El comercio, obviamente, que se maneja con plata en la calle, no arranca. Mucha parte de la industria, que es mercado internista, que se maneja con cuánta plata tiene la gente en el bolsillo, cuánto crédito hay y eso, no arranca”, enumeró.

En cambio, indicó que el campo, la minería y Vaca Muerta tienen una dinámica diferente porque operan en mayor medida con dólares. “Solo arranca lo que se maneja con dólares, solo arranca lo que exporta, solo arranca lo que pide crédito en dólares, porque eso fluye”, dijo. Aun así, remarcó que una economía bimonetaria no puede sostener su funcionamiento solamente a partir de esos sectores.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica marcó un leve avance de 0,1% mensual en agosto y una caída de 1,7% en la comparación interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Solo con los dólares no alcanza, solo con la exportación no alcanza. Si el consumo no arranca y la inversión no arranca, vamos a terminar el año que viene votando en recesión”, advirtió Goldin. El EMAE de agosto quedó luego de una baja desestacionalizada de 2,8% en julio, una secuencia que alimentó las proyecciones privadas sobre una eventual recesión técnica durante el tercer trimestre.

El Banco Central compra dólares, pero luego absorbe los pesos, según el economista

Goldin situó en el Banco Central la decisión central sobre una eventual reactivación. Explicó que la autoridad monetaria compra dólares y, con esa operación, emite pesos. “Cada vez que el Banco Central compra dólares, inyecta pesos”, afirmó.

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Sin embargo, sostuvo que el organismo retira luego la liquidez que coloca. “Al otro día nos damos cuenta que todos los pesos que emitió a la mañana, a la noche los recoge, a la noche los absorbe”, señaló. Según su lectura, esa conducta responde al temor de que los nuevos pesos no se dirijan al consumo o a la inversión y terminen en demanda de dólares o en aumentos de precios.

El economista mencionó que la compra de moneda extranjera por parte de particulares alcanza entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones mensuales para ahorro o viajes, de acuerdo con su exposición. Ante ese panorama, describió la posición del Banco Central de esta manera: “Yo inyecto plata para ver si reactivo más. Pero si eso se me termina yendo al dólar o a los precios, pan para hoy, hambre para mañana”.

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Goldin definió esa situación como una trampa para el programa económico. “El programa económico está como entrampado”, dijo. Aclaró que no atribuye la cautela a una decisión deliberada de mantener deprimida la actividad, sino a la prevención frente a una mayor volatilidad cambiaria o inflacionaria.

“Está cauteloso y dice: ‘Mirá, por las dudas me quedo donde estoy’”, relató al describir el enfoque de la autoridad monetaria. Para Goldin, la cercanía del calendario electoral vuelve más difícil una decisión orientada a expandir los pesos en circulación, porque el Gobierno podría percibir un riesgo mayor de tensión financiera.

La cercanía de la elección, según Goldin, reduce el margen para una expansión monetaria

El economista anticipó que el proceso electoral puede condicionar las decisiones de política económica antes de los comicios presidenciales de octubre. Señaló que las elecciones provinciales, las definiciones sobre las PASO y la presentación de alianzas y candidaturas pueden sumar tensión antes de la votación nacional.

“En Argentina los procesos electorales, lamentablemente, muy pocas veces fueron simples trámites”, planteó. En ese contexto, enumeró las variables que suelen mostrar presión: “Se tensa el dólar, se tensa la tasa de interés, se tensa el riesgo país”.

El presidente Javier Milei, tiene que sacrificar la inflación y la estabilidad del dólar si es que quiere retomar el crecimiento, según Goldin. Pero esa decisión no está carente de riesgos (EFE)

Goldin no proyectó una crisis como las que mencionó al referirse a otros ciclos electorales, pero sí anticipó un escenario de mayor cautela. “Seguramente nos vamos a tensar un poco”, afirmó. A partir de esa expectativa, consideró improbable que el Banco Central se incline por inyectar pesos de manera significativa para apuntalar el consumo y la inversión.

“Cuanto más cerca estemos de la elección, peor”, resumió. El analista sostuvo que una expansión monetaria a pocos meses de la disputa electoral enfrenta más resistencias que una medida tomada con anterioridad. “La plata no alcanza para reactivar y cuanto más cerca estemos de la elección, peor”, insistió.

El dilema planteado por Goldin es consumo frente a inflación o un tipo de cambio más alto

Consultado sobre cuál sería el costo de una política que buscara activar la economía, Goldin respondió que el Gobierno debería ceder en alguno de sus objetivos. “La manera, lo que debería entregar el Gobierno para que el año que viene la gente vote con una economía un poco más movida es un poco más de inflación y/o un poco más de dólar”, afirmó.

Aclaró que esa alternativa incluye riesgos y que la tarea de la política económica consiste en manejar esa tensión. “En vez de apuntar al cero y pico de inflación por mes o al uno de inflación mensual por mes, qué sé yo, quedémonos en dos por mes o en dos y pico por mes”, propuso como hipótesis. En esa línea, planteó un escenario de inflación anual de entre 30% y 40% con un consumo más dinámico.

El economista también mencionó la posibilidad de un tipo de cambio más alto. “Tenés que elegir: o resignás el estandarte de la inflación cero y resignás el estandarte del dólar supertranquilo y bajo contra tener un dólar un poco más alto”, expresó. Añadió que el riesgo consiste en que una flexibilización no tenga un efecto moderado y produzca una suba mayor del dólar.

Para Goldin, la economía necesita una reactivación perceptible para los hogares. “Estamos hablando de una reactivación que se sienta de verdad”, sostuvo. Diferenció ese escenario de un crecimiento bajo y citó como contraste las expansiones de 8% o 9% anual de otros períodos: “Cuando la economía crece al ocho, crece al nueve, llega a todos”.

El analista comparó además el desempeño acumulado de la Argentina con el de otros países de la región durante los últimos diez o quince años. “¿Sabés cuánto creció Colombia, Perú, Chile en los últimos diez, quince años? Cincuenta por ciento. ¿Sabés cuánto creció Argentina en los últimos diez, quince años? Cinco por ciento”, afirmó. “Un país que viene hace quince años creciendo nada, que crezca al uno es nada”, agregó.

Al referirse a la disputa electoral, Goldin sostuvo que el oficialismo llegará a la búsqueda de la reelección sin una recuperación económica contundente y con una inflación mensual que, aun en niveles más bajos, puede afectar la recuperación de salarios y jubilaciones. Del otro lado, describió a la oposición peronista como un espacio que también enfrenta cuestionamientos por sus antecedentes de política económica. “Van a ir a competir por ahora, salvo que aparezca una tercera opción, dos fuerzas débiles”, dijo.

Mirá la entrevista completa a Pablo Goldin

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