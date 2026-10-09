Cuándo ingresarán los dólares de la privatización de AySA y qué efecto tendrán en el programa financiero

El consorcio de empresas encabezado por Rowing S.A. se quedó con la concesión por al menos 30 años de Aguas y Saneamientos Argentinos.

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El Gobierno abrió los sobres con las ofertas económicas y, por USD 340,2 millones, un consorcio de empresas encabezado por Rowing S.A. se quedó con la concesión de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). En el Palacio de Hacienda esperan que los dólares ingresen antes de fin de año a la cuenta del Tesoro Nacional, dado que forman parte del programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La oferta ganadora correspondió a un consorcio de capitales locales y brasileños que adquirirá el 90% de las acciones de la compañía. El grupo deberá completar la toma de control de la operación entre enero y febrero de 2027, cuando comenzará una nueva etapa de administración privada para la prestadora de servicios de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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El monto comprometido por el consorcio superó en casi 20% la propuesta del otro finalista. El grupo encabezado por Grupo Roggio ofreció USD 285 millones por el paquete accionario, frente a los USD 340,2 millones de la propuesta seleccionada.

Ingreso de dólares

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que los recursos ingresarán antes de fin de año a la cuenta del Tesoro Nacional. La transferencia se concretará después de la firma del contrato de compraventa de acciones.

En el Ministerio de Economía proyectan que los dólares de AySA van a ingresar antes de fin de año a la cuenta del Tesoro. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

En la empresa calculan que ese contrato se firmará hacia mediados de noviembre. El acuerdo formalizará la transferencia del 90% de las acciones y permitirá que el Estado reciba el monto comprometido por el consorcio ganador.

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El proceso aún requiere pasos administrativos antes de esa firma. Una fuente de AySA explicó que la comisión evaluadora revisará las ofertas económicas y emitirá su dictamen dentro de dos días. “Ahora debería revisarlo la comisión evaluadora y en dos días emitir el dictamen de evaluación de las ofertas económicas. Luego de eso, se pasa a la adjudicación y la firma del contrato de compraventa de acciones”, afirmó.

El dictamen abrirá la instancia de adjudicación, que definirá de manera formal al grupo que tomará el control de la compañía pública. Después de esa resolución, las partes avanzarán con el contrato de compraventa de acciones y con los procedimientos necesarios para transferir los fondos.

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Fuente del programa financiero

La venta de AySA representa una parte de los ingresos que el Ministerio de Economía incluyó en su programa financiero para 2026. La planificación oficial calculó USD 800 millones por privatizaciones para atender las necesidades financieras del año que suman más de 19.200 millones de dólares.

El equipo económico espera que los USD 340,2 millones de la operación ingresen antes de fin de año. El resto de los dólares que integran la previsión de privatizaciones llegará durante el primer trimestre de 2027, según fuentes de Economía consultadas por Infobae.

Esa diferencia en el calendario no generaría dificultades para las cuentas oficiales, de acuerdo con la evaluación del Ministerio de Economía. En la cartera aseguran que cuentan con un excedente cercano a 4.000 millones de dólares.

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La proyección inicial del Palacio de Hacienda para el paquete accionario de AySA rondó los 500 millones de dólares. La oferta ganadora quedó por debajo de ese cálculo, con una diferencia que las autoridades vincularon con el volumen de inversiones que deberá afrontar el nuevo concesionario desde el inicio de la operación.

El Estado recibirá USD 340,2 millones por la venta de las acciones, mientras que la empresa que asuma la concesión deberá afrontar los compromisos operativos y de inversión previstos para la prestación de los servicios. Esa carga forma parte de las condiciones que incidieron en la valuación del paquete accionario.

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Por debajo de la expectativa

AySA provee agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes del AMBA. La compañía opera en un área donde un tercio de la zona concesionada aún carece de acceso a ambos servicios, según indicó el Ministerio de Economía tras la apertura de sobres.

El Gobierno sostiene que AySA recibió USD 13.400 millones de transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023.

La cartera conducida por Caputo cuestionó la administración de la compañía y publicó que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”. El Ministerio también informó que la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de USD 13.400 millones entre 2006 y 2023. El Gobierno señaló que esos recursos no resolvieron la falta de cobertura en una parte de la zona bajo concesión. Esa situación forma parte del diagnóstico oficial que acompañó la decisión de transferir el control de la empresa al sector privado.

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El contrato de concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión por otros 10 años, por lo que el plazo total podría llegar a cuatro décadas. La concesión exigirá inversiones desde el comienzo de la nueva administración. Ese compromiso fue uno de los factores que Economía señaló para explicar la distancia entre los USD 500 millones proyectados inicialmente y los USD 340,2 millones que ofreció el consorcio ganador.

Los nuevos dueños

La propuesta seleccionada quedó en manos de un grupo integrado por Rowing S.A., Transclor S.A., la brasileña Arcos Saneamento e Participações S.A. y PHX Aqua AR B.V., una sociedad con sede en los Países Bajos.

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Rowing es una empresa de ingeniería con más de tres décadas de trayectoria en obras de infraestructura en Argentina. La firma forma parte de la estructura local del consorcio que presentó la oferta económica más alta de la licitación.

Transclor provee productos químicos destinados a los procesos de potabilización de agua. Su participación dentro del grupo se vincula con una de las áreas centrales de operación de AySA, que presta servicios de agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes del AMBA.

Arcos Saneamento e Participações pertenece al Grupo Equipav y tendrá el rol de operador técnico. La firma brasileña deberá intervenir en la gestión de la empresa una vez que finalice la toma de control prevista para los primeros meses de 2027.

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PHX Aqua AR B.V. integra el consorcio como vehículo de inversión y tiene sede en los Países Bajos. Junto con las otras compañías, participará de la adquisición del 90% de las acciones y de la administración privada que comenzará tras el traspaso.

El nuevo operador deberá asumir el control completo de AySA entre enero y febrero de 2027. Esa etapa llegará después de la adjudicación, la firma del contrato, la transferencia de los dólares al Tesoro y la ejecución de los actos necesarios para la entrega de la operación.