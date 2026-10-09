Cómo evitar multas durante el fin de semana largo: cuál es la documentación que hay que llevar sí o sí al salir a la ruta

La licencia de conducir puede exhibirse en formato digital, aunque las autoridades recomiendan verificar previamente su correcta visualización.

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Ante un nuevo fin de semana largo, aumenta el movimiento en las rutas por los viajes de descanso. En ese escenario, suelen reforzarse los operativos en accesos, autopistas y destinos turísticos. Los agentes controlan las condiciones del vehículo, los papeles obligatorios y los elementos de seguridad requeridos para circular.

Antes de partir, conviene comprobar que la documentación esté al día y disponible ante una eventual inspección. Las aplicaciones oficiales incorporaron credenciales digitales, aunque las obligaciones previstas en la Ley Nacional de Tránsito se mantienen. La falta de algún requisito puede derivar en multas, retención de papeles o impedimentos para seguir el viaje.

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Qué documentación puede exigir un control vial

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los papeles que puede requerir un agente durante un control. Sirve para acreditar la identidad y el domicilio del conductor. En numerosos operativos se pide la credencial física, por lo que es conveniente llevarla durante el viaje. No contar con un DNI vigente puede ocasionar sanciones.

También se debe disponer de una licencia de conducir válida para la categoría del vehículo utilizado. Esta credencial puede mostrarse desde la aplicación oficial del Gobierno, siempre que la información pueda visualizarse y verificarse. La licencia, además, debe corresponder a la jurisdicción consignada en el domicilio del titular.

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Miles de personas salen a la ruta durante los fines de semana largos, en medio de controles vehiculares reforzados en distintos corredores turísticos. (Freepik)

La cédula de identificación automotor es otro de los documentos necesarios. Si bien Mi Argentina ofrece una versión digital, algunas autoridades aún requieren el comprobante en papel. Por ese motivo, puede resultar útil contar con ambas versiones.

Cuando la persona al volante no es propietaria del automóvil y el titular no viaja a bordo, las autoridades pueden pedir una autorización para conducir. Ese permiso permite que un tercero utilice el vehículo y puede tramitarse por medios digitales.

El seguro obligatorio también debe estar vigente. La constancia debe demostrar que el auto tiene cobertura ante daños y accidentes. Aunque los controles suelen aceptar la póliza digital, una copia impresa puede evitar dificultades en lugares sin señal de internet o cuando se exige respaldo físico.

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La VTV y los requisitos del vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), de acuerdo con la provincia, acredita que el vehículo reúne las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para transitar.

La Verificación Técnica Vehicular debe estar vigente y la oblea correspondiente tiene que permanecer visible en el parabrisas.

Además del certificado, la oblea de la revisión debe permanecer colocada en el parabrisas. Circular con el control técnico vencido constituye una infracción y puede implicar multas o la imposibilidad de continuar el recorrido.

Las placas de dominio deben estar colocadas en los lugares previstos, sin daños que dificulten su lectura. Las patentes alteradas, deterioradas o vencidas —en el caso de las provisorias— pueden motivar sanciones.

En algunas provincias, los inspectores también pueden requerir la constancia de pago del impuesto a la patente. No es una exigencia uniforme en todo el territorio, pero llevarla puede agilizar el control.

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Los elementos de seguridad que deben estar dentro del auto

Los operativos no se limitan a los documentos. También pueden incluir la verificación de los elementos de seguridad que deben acompañar al vehículo.

El matafuegos debe tener la carga vigente, permanecer sujeto de forma adecuada y estar al alcance de los ocupantes. A su vez, el auto debe contar con dos balizas triangulares para advertir a otros conductores ante una detención de emergencia.

Circular sin la documentación obligatoria o con papeles vencidos puede derivar en multas y otras sanciones durante los controles viales. (Canva)

El chaleco reflectivo es otro elemento requerido, ya que permite que el conductor sea visible si necesita bajar del auto en una banquina o en sectores con escasa iluminación. También deben llevarse las herramientas necesarias para reemplazar una rueda: gato, llave cruz o llave para bulones. Los vehículos con tuercas de seguridad requieren, además, el adaptador correspondiente.

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Qué puede pasar si falta documentación

Las consecuencias por circular sin la documentación exigida dependen de la provincia y de la falta detectada en el operativo.

Las medidas pueden incluir multas, retención de documentos y la prohibición de seguir circulando hasta subsanar la irregularidad. En determinadas situaciones, las autoridades pueden disponer el secuestro preventivo del vehículo.

Los controles se incrementan en períodos de mayor circulación, como vacaciones, feriados y fines de semana largos. Antes de salir, es recomendable revisar tanto la vigencia de los papeles como la presencia de todos los elementos de seguridad dentro del vehículo.

Aunque la Ley Nacional de Tránsito fija requisitos básicos para circular en el país, cada jurisdicción puede establecer exigencias adicionales o requerir documentos en formato físico. Por eso, llevar las credenciales digitales y sus copias impresas puede reducir inconvenientes durante el trayecto.

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