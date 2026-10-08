Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país pese a la rueda negativa de Wall Street

La baja de Wall Street le quita soporte a los activos argentinos.

Guardar

Las acciones suben y los bonos exhiben leves variantes este jueves, mientras que Wall Street opera con números rojos, ante una nueva suba del precio del petróleo, que amenaza con una aceleración de la inflación en los EEUU.

A las 11:30 horas los índices de las bolsas de Nueva York caen hasta 0,4%, con mayores bajas para los papeles tecnológicos. Con peso regional, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo sube 0,8%, hasta los 205.943 puntos.

PUBLICIDAD

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,9% en pesos, a 2.850.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, encabezadas por Vista Energy (+3%), Central Puerto (+2,9%) y Edenor (+2,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con precios mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae cuatro unidades para la Argentina, en los 585 puntos básicos.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre avanza un 4,2%, a USD 104,50 por la tensión en Oriente Medio. Además, la nueva destacada alza del precio del crudo se produce después de que un huracán en el Golfo de México obligó a paralizar más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de la región.

PUBLICIDAD

Por otro lado, un informe apunta a que la Casa Blanca habría solicitado al Pentágono planes para un eventual ataque a Irán antes de las elecciones de medio mandato en los EEUU que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, en un contexto ya tensionado por ataques a cargueros en aguas del Golfo Pérsico -frente a Qatar- y ofensivas de los hutíes contra aeropuertos saudíes.

Además, según informó el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Qatar.

Las acciones estadounidenses operan en baja después de que los precios del petróleo revirtieran su tendencia y los rendimientos de los bonos del gobierno continuaran subiendo.

PUBLICIDAD

Los agentes que operan en Wall Street “estaban nerviosos ante la continua caída de los bonos a nivel mundial”, aportó Yahoo Finance. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU se mantenían cerca de máximos de varias décadas -con el rendimiento a 10 años en 5,28% y el rendimiento a 30 años en 5,67%- lo que refleja un endurecimiento de las condiciones financieras.

“En la reunión de septiembre de la Reserva Federal de los EEUU, los funcionarios decidieron por unanimidad subir las tasas de interés, debido a la persistente alta inflación. Si bien los datos económicos recientes han modificado ligeramente el panorama , la inflación sigue siendo el principal factor de presión para el banco central. El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, se encuentra hoy en Turquía exponiendo su visión sobre la política monetaria”, añadió Yahoo Finance.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los inversores se preparan para la temporada de resultados del tercer trimestre, con los resultados trimestrales de PepsiCo (+2,1%) como anticipo. La plataforma de análisis FactSet estima que las ganancias del S&P 500 crecieron un 29,5% en el tercer trimestre. De confirmarse esta cifra, representaría el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento de las ganancias superior al 25 por ciento.

En cuanto a los datos económicos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en los EEUU disminuyeron ligeramente durante la semana que finalizó el 3 de octubre, situándose en 197.000 peticiones, lo que indica que el nivel de los despidos en la economía norteamericana sigue siendo bajo.

PUBLICIDAD