El secreto de los países ricos: qué saben hacer las sociedades que logran desarrollarse

La riqueza de un país depende de la capacidad de acumular conocimientos y diversificar la canasta de exportación más allá de sus recursos naturales

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Un país puede tener petróleo, gas, tierras fértiles o minerales y, aun así, no conseguir transformar esas ventajas en un proceso sostenido de desarrollo. La diferencia, según el economista Víctor Ruilova, aparece en la capacidad de una sociedad para acumular conocimientos, mejorar su infraestructura y utilizarlos para ampliar lo que produce.

Ruilova abordó esa cuestión junto a Rosendo Grobo en Infobae a la Tarde, a partir de Vaca Muerta y de distintas experiencias internacionales. El objetivo no es solamente producir más, sino conseguir que una actividad genere nuevas capacidades y permita diversificar la economía.

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“Hay dos cosas: el crecimiento territorial, que obviamente hay que promoverlo, y es en base más o menos a infraestructura; y también la acumulación de conocimiento”, explicó Ruilova.

La riqueza de un país depende de la capacidad de acumular conocimientos y diversificar la canasta de exportación más allá de sus recursos naturales (Europa Press)

El conocimiento detrás de cada producto

Grobo llevó la discusión a los trabajos de Ricardo Hausmann y al Atlas de Complejidad Económica. La idea es que detrás de cada producto existe una combinación de conocimientos y capacidades que permite fabricarlo, comercializarlo y desarrollar actividades relacionadas.

Durante la columna apareció un ejemplo concreto: la tecnología utilizada para fabricar pañales que luego fue aplicada al desarrollo del silo bolsa. El caso muestra cómo un conocimiento desarrollado en un sector puede trasladarse a otro y generar una nueva actividad.

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Para Ruilova, la posibilidad de ampliar esa base productiva es clave. “La discusión es diversificar la canasta de exportación de algo totalmente primario a algo que tiene más complejidad”, sostuvo.

El economista utilizó además a Kuwait como ejemplo de una economía concentrada en el petróleo. El recurso puede generar grandes ingresos, pero el desafío consiste en acumular conocimientos alrededor de esa actividad que después puedan utilizarse para desarrollar otros sectores.

Kuwait ilustra el reto de las economías concentradas en el petróleo para generar conocimientos utilizables en otros sectores (REUTERS/Kylie Cooper)

Vaca Muerta y lo que puede generar alrededor

La discusión tiene una aplicación directa en la Argentina. El crecimiento de Vaca Muerta puede aumentar la producción y las exportaciones, pero Ruilova puso en cuestión la idea de que sus beneficios se trasladen automáticamente al resto de la economía.

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“La palabra derrame me suena un poco negativa, en el sentido de que hay que esperar a que fluya para arriba para que derrame para abajo”, sostuvo.

Para el economista, el crecimiento funciona de otra manera. “El crecimiento en general es más horizontal”, explicó, y planteó que Vaca Muerta puede comenzar a traccionar otros sectores a medida que se desarrollen las condiciones necesarias.

Una de esas condiciones es la infraestructura. Ruilova marcó una diferencia entre las obras necesarias para la producción y aquellas que permiten que una región acompañe el crecimiento con población y servicios.

“Hoy en Vaca Muerta se necesitan dos tipos de infraestructura: una para la producción y otra para la gente”, señaló.

El desarrollo de Vaca Muerta exige infraestructura productiva y obras destinadas a la salud, educación y conectividad de la población (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)

El segundo componente incluye rutas, conectividad, educación y salud. “Para que haya conocimiento, tiene que haber gente”, afirmó el economista.

El desarrollo de una región, por lo tanto, también depende de su capacidad para atraer trabajadores y empresas. Grobo comparó ese proceso con localidades del interior de Brasil que crecieron alrededor del agro y pasaron de pequeñas poblaciones a convertirse en ciudades de mayor tamaño.

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El antecedente del boom de las commodities

Ruilova puso el actual escenario energético en perspectiva y lo comparó con la oportunidad que Argentina tuvo durante el ciclo de las commodities de comienzos de los 2000.

“Nosotros tenemos una oportunidad histórica ahora, como la tuvimos hace 20 años, y hace 20 años elegimos otro camino”, afirmó.

Recordó las decisiones tomadas entonces sobre el petróleo y contrastó la evolución argentina con la de Brasil. Según explicó, ambos países contaban con productores y tecnología para desarrollar el agro, pero la infraestructura fue un factor determinante para ampliar la producción brasileña.

La inversión en infraestructura permitió a Brasil aumentar su producción agrícola en comparación con el desempeño de la Argentina (REUTERS/Martin Cossarini)

“Con la misma tecnología, con los mismos productores, fue en base a infraestructura”, sostuvo.

La comparación vuelve a poner el foco en la capacidad de aprovechar una ventaja inicial. Tener un recurso o una actividad competitiva puede impulsar el crecimiento, pero el resultado depende de cuánto se construye alrededor de ella.

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La formación que necesita la industria

La falta de trabajadores especializados aparece como otro de los límites para aprovechar una expansión productiva. Grobo planteó durante la columna la distancia entre la cantidad de profesionales que necesita la industria energética y la oferta disponible.

“Hay 50 alumnos de ingeniería de petróleo y necesitamos cinco mil”, señaló.

La formación también es parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo. Una región que consigue atraer inversiones, pero no cuenta con los trabajadores ni las instituciones necesarias para acompañarlas, tiene dificultades para ampliar sus capacidades productivas.

La industria energética enfrenta una brecha entre los cincuenta estudiantes de ingeniería en petróleo actuales y los cinco mil profesionales que requiere el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede hacer el Estado

La discusión también llegó al papel del Estado. Ruilova reconoció que Argentina acumula experiencias de intervenciones que funcionaron mal, aunque advirtió que ese antecedente no implica que toda política pública sea negativa.

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“Por mucho tiempo tuvimos un Estado que intervino mal. Eso no quiere decir que toda la política pública sí o sí sea una mala intervención”, afirmó.

En ese esquema, las políticas pueden concentrarse en remover obstáculos concretos: infraestructura, formación de trabajadores y condiciones para que una actividad pueda expandir sus proveedores y conocimientos.

Estabilidad y credibilidad

Para Ruilova, además, cualquier estrategia de desarrollo necesita estabilidad macroeconómica. El economista sostuvo que esa condición debería formar parte de un consenso más amplio para evitar que los cambios de rumbo afecten las decisiones de inversión.

La industria energética enfrenta una brecha entre los cincuenta estudiantes de ingeniería en petróleo actuales y los cinco mil profesionales que requiere el sector

“La única posibilidad de desaprovechar esa oportunidad es que no se tenga consenso en algo básico que es la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

La seguridad jurídica aparece ligada a esa previsibilidad. En ese punto, Ruilova se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al interés de los inversores por contar con reglas que puedan sostenerse en el tiempo.

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“El inversor pregunta: ‘Bueno, el RIGI, ¿en qué sector es? ¿A partir de qué valor es?’, porque es lo que te puede blindar institucionalmente”, explicó.

Su diagnóstico fue directo: “Lo que más nos falta como país es la credibilidad”.

El punto central de la discusión no está solo en cuánto petróleo, gas, soja o minerales puede producir un país. También en qué consigue construir alrededor de esos recursos: conocimiento, infraestructura, trabajadores especializados, empresas y nuevas actividades capaces de ampliar la economía.

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