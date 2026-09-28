América Latina

Ministro de Noboa dijo que “cualquier cama vacía” en la Cárcel del Encuentro podría recibir a Rafael Correa

“Todas son iguales”, respondió John Reimberg al ser consultado sobre un eventual ingreso del exmandatario, condenado a ocho años de prisión por el caso Sobornos

Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO
Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2024 del expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), hablando durante una entrevista con EFE en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez ARCHIVO
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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que cualquiera de las celdas con una cama disponible en la Cárcel del Encuentro podría ser destinada al expresidente Rafael Correa si el exmandatario llegara a ser trasladado al penal de máxima seguridad construido en la provincia de Santa Elena.

La declaración se produjo durante un recorrido por el centro penitenciario junto a la periodista Ruth del Salto, para el programa Resonancia, de la página Altavoz. Al final de una serie de preguntas sobre la situación judicial de Correa y las posibilidades de que regrese a Ecuador, la periodista preguntó directamente al ministro: “¿Tienen una celda para el expresidente Rafael Correa aquí en la Cárcel del Encuentro?”.

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“Claro, es cualquiera donde hay una cama vacía. Todos son iguales”, respondió Reimberg. “Aquí no hay celdas distintas, aquí no hay privilegios (…) como existían en otros centros penitenciarios. Todas las celdas son iguales para todos”.

Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome
Fotografía de archivo en la que se captó al ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

La declaración ocurre después de que el presidente Daniel Noboa dirigiera públicamente un mensaje a Correa tras el regreso a Ecuador de José Serrano, exministro del Interior durante el correísmo, quien fue deportado desde Estados Unidos y trasladado a El Encuentro a finales de agosto. “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti”, escribió entonces Noboa.

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Correa reside en Bélgica y tiene una sentencia ejecutoriada de ocho años de prisión por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Durante el recorrido, Reimberg fue interrogado sobre cómo podría concretarse un eventual retorno del exmandatario desde Europa. El ministro sostuvo que el Gobierno buscará que las personas requeridas por la justicia ecuatoriana regresen al país, aunque reconoció que las decisiones dependen también de las autoridades de los Estados donde se encuentran.

Cuando Del Salto recordó que Correa ha hablado de la posibilidad de que intenten “secuestrarlo” para llevarlo a Ecuador, Reimberg rechazó esa posibilidad.

La nueva Cárcel del Encuentro. (John Reimberg)
La nueva Cárcel del Encuentro. (John Reimberg)

Aquí no secuestramos a nadie”, respondió. Según el funcionario, el expresidente estaría “preparando una narrativa” ante la posibilidad de enfrentar el cumplimiento de su condena. Al ser confrontado con la diferencia entre la situación de Serrano en Estados Unidos y la de Correa en Bélgica, Reimberg agregó: “Vamos a ver qué sucede con cada país, qué decisiones toman. Lo que sí le puedo asegurar es que Ecuador no manda a secuestrar a nadie”.

No es la primera vez que el ministro se refiere públicamente a una eventual reclusión de Correa en este establecimiento. El 11 de septiembre aseguró que existía “una cama” para el exmandatario en El Encuentro y afirmó que su eventual retorno era, a su juicio, “cuestión de tiempo”. Correa respondió entonces en X: “Estos tipos sueñan conmigo”.

Durante la visita, Reimberg explicó además que la prisión alberga a poco más de 600 personas y dispone todavía de 111 plazas. Las celdas tienen capacidad para cuatro internos, distribuidos en dos literas, según el ministro. Además, informó que en esa cárcel “no hay rehabilitación”.

El funcionario aseguró que integrantes de distintas organizaciones criminales son ubicados deliberadamente juntos y que las autoridades abandonaron el antiguo esquema de separar pabellones según la pertenencia a bandas. Según Reimberg, en una misma celda pueden encontrarse miembros de Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lagartos o Comandos de la Frontera.

Los policías presos en la cárcel de El Encuentro
En una misma celda pueden encontrarse miembros de Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lagartos o Comandos de la Frontera.

El penal mantiene controles reforzados sobre las comunicaciones y los desplazamientos de sus internos. El SNAI ha señalado anteriormente que en El Encuentro existen restricciones especiales y que los teléfonos celulares están prohibidos.

Reimberg también confirmó que exfuncionarios recluidos en la prisión permanecen separados de integrantes de organizaciones criminales. Entre los internos se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, mientras que Serrano permanece allí bajo prisión preventiva dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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