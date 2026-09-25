Economía

Los inversores ven una oportunidad de compra en los bonos argentinos a pesar de la tensión electoral, según Bloomberg

Analistas financieros de Wall Street consultados por la agencia internacional consideraron que el precio de los títulos, tras semanas de caídas, se ubica en un buen "punto de entrada"

Foto de archivo: el presidente de Argentina, Javier Milei. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
Foto de archivo: el presidente de Argentina, Javier Milei. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
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Los bonos argentinos, con rendimientos de dos dígitos, están atrayendo a inversores dispuestos a mirar más allá de la caída de la popularidad del presidente Javier Milei y los temores electorales de cara a los comicios de fines del próximo año.

Vontobel y Schroders han aumentado su exposición a Argentina, mientras que el fondo de cobertura londinense ProMeritum Investment Management aprovechó la ola de ventas para tomar posiciones en deuda soberana del país, la de peor desempeño entre los mercados emergentes este trimestre. Estrategas de Morgan Stanley han recomendado aumentar posiciones en bonos en dólares de vencimientos largos, al considerar que rendimientos cercanos al 10% son “demasiado baratos” como para dejarlos pasar, pese a las preocupaciones sobre la agenda del presidente libertario.

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“Es demasiado pronto para empezar a operar en función de la elección”, dijo Thomas Haugaard, gestor de cartera de Janus Henderson Investors en Copenhague. “Tiendo a ver esto más que nada como una oportunidad de compra”.

Temor electoral empuja los rendimientos

Pese a los bajos índices de aprobación de Milei, el ancla fiscal de Argentina se mantiene intacta, las reservas de divisas están aumentando y el peronismo sigue muy fragmentado, según Haugaard. Esos factores deberían limitar nuevas pérdidas y no apuntan necesariamente al tipo de giro político que los mercados están empezando a temer, dijo.

Fernando Gimenez, economista senior y estratega de ProMeritum, dijo que la firma no tenía exposición al crédito argentino a comienzos de agosto, pero empezó a comprar tras la ola de ventas.

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Aunque es probable que la volatilidad política persista hasta las elecciones de 2027, “los niveles del mercado me parecen un punto de entrada muy atractivo en comparación con otras alternativas de crédito de mercados emergentes”, dijo Gimenez.

Nerviosismo anticipado

Los inversores están viendo señales tempranas de que el intento de Milei de reactivar la economía argentina mediante una terapia de shock está perdiendo impulso. Los analistas han estado recortando sus previsiones de crecimiento, el mercado laboral sigue débil y encuestas recientes muestran que la popularidad del Presidente ronda sus niveles más bajos desde que asumió.

La presión política también está poniendo a prueba los planes más amplios de reforma de la administración. El mes pasado, legisladores diluyeron un proyecto para flexibilizar los límites a la propiedad de tierras por parte de extranjeros ante una fuerte oposición. Más tarde, Milei se vio obligado a abandonar otra sección clave de la ley antes de su aprobación, lo que desató una ola de ventas de bonos argentinos.

infografia

Los títulos volvieron a bajar esta semana tras un reporte de que el Congreso argentino no respaldaría el acuerdo comercial bilateral de Milei con Estados Unidos. Milei restó importancia a las preocupaciones sobre el crecimiento y sus perspectivas electorales. En una entrevista el jueves con John Micklethwait, editor jefe de Bloomberg News, dijo que los indicadores económicos no reflejan la transformación estructural del país, especialmente en petróleo y gas. Agregó que su gobierno ha creado más de medio millón de empleos, muchos de los cuales, según dijo, no se contabilizan porque son informales.

Los bonos argentinos en dólares han caído más del 6% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes. Algunos inversores dicen que la ola de ventas ha sido impulsada en parte por inversores locales, que tenían casi un cuarto de los bonos en dólares en circulación durante el primer trimestre del año, según estimaciones de la corredora argentina Portfolio Personal Inversiones.

Ese nivel de concentración “afectará los factores técnicos del mercado”, dijo Jared Lou, gestor de cartera de William Blair en Nueva York.

El atractivo persiste

La ola de ventas ha hecho que la deuda resulte cada vez más atractiva frente a la de otros mercados emergentes para inversores como Alexander Robey.

“Nos siguen gustando los bonos soberanos argentinos”, dijo Robey, gestor de cartera de Allianz Global Investors. “Son muy atractivos a este nivel de valoración en comparación con otros como los de Ecuador o Nigeria. Se obtiene una prima de spread muy significativa”.

Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co. y Barclays Plc han reafirmado sus recomendaciones de sobreponderar la deuda argentina. Barclays calificó a Argentina como “una de las propuestas de valor más atractivas” entre los créditos de alto rendimiento de los mercados emergentes.

Fernando Grisales, gestor senior de deuda de mercados emergentes de Schroders, comenzó a aumentar su posición a medida que los bonos caían. Señaló indicios de que las cifras de Milei en las encuestas se están estabilizando y considera que la inversión en el sector petrolero del país, impulsada por la formación de shale Vaca Muerta, es una tendencia de más largo plazo que probablemente persistirá.

“Los bonos han ajustado sus precios, las cifras de Milei en las encuestas se están estabilizando, el Banco Central sigue acumulando reservas y la inversión en el sector petrolero es real, y seguirá siéndolo durante años, ya sea con Milei o con cualquier otro presidente”, dijo Grisales.

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