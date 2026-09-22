Economía

Wall Street festejó la baja del petróleo, pero la Argentina quedó al margen de la euforia y volvió a subir el riesgo país

El alivio por las señales de distensión en Medio Oriente impulsó a las tecnológicas, mientras las tasas de Estados Unidos presionaron sobre los activos locales y la deuda soberana

La euforia de los mercados globales no se transmitió al mercado local. (Foto: EFE)
La euforia de los mercados globales no se transmitió al mercado local. (Foto: EFE)
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Esta vez las conversaciones de paz en Medio Oriente que se insinúan fueron más creíbles para los inversores. La posición de Irán quedó debilitada por las maniobras con Omán y por las nuevas alternativas para exportar petróleo por parte de Arabia Saudita. De hecho, en Ormuz, en los últimos días, se registró el paso más elevado de buques de los últimos tiempos.

Los inversores y el sector privado tienen más poder que los gobiernos. Las inversiones en nuevas refinerías y oleoductos, además de la reactivación de rutas en desuso, fueron más contundentes que las conversaciones y amenazas entre los dos países. Los inversores desarmaron a ambos bandos al quitarles el rehén: el petróleo.

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El crudo comenzó un camino de retroceso que fue acompañado por el resurgimiento del sector de inteligencia artificial cuando los operadores vieron que había un atraso de precios en relación con lo que indicaban los futuros balances.

Con el crudo a punto de perforar el piso de USD 100, resultó más fácil asumir el riesgo y las Bolsas de Nueva York vivieron un día de euforia que hicieron que el Nasdaq de las acciones tecnológicas suba 2,3% y alcance su máximo histórico. Meta, AMD, Arm e Intel estuvieron entre las acciones que subieron dos dígitos hasta 12,5 por ciento.

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Los que no adhirieron a la euforia fueron los bonos del Tesoro de Estados Unidos que, a 10 años, tienen una tasa de retorno de 4,98% porque son pocos los que dudan que el mes que viene habrá otra suba de la tasa de interés de referencia.

El impacto sobre los mercados emergentes es considerable. Con tasas cercanas al 5%, los bonos de Estados Unidos atraen dólares de la región. Ese efecto se reflejó en el mercado local: la caída de los bonos soberanos elevó sus rendimientos hasta el 11,5 por ciento. Los Globales, que inciden en el riesgo país, cedieron 0,60%, lo que impulsó ese indicador en nueve unidades, o 1,7%, hasta los 533 puntos básicos.

La sorpresa de la jornada fue la suba de Bitcoin, que cotiza por encima de los USD 86 mil tras la habilitación para comprar acciones tokenizadas emitidas en blockchain. Estos instrumentos digitales están respaldados por acciones reales o por derivados sintéticos. Luego del anuncio, varias empresas y fondos informaron que sus tenencias de criptomonedas elevaron el valor de sus carteras y mejoraron sus balances.

En los mercados locales, la euforia estuvo ausente porque a la caída de los bonos soberanos se sumó el retroceso de la Bolsa. El S&P Merval de las acciones líderes bajo 0,8% en pesos y 0,1% en dólares. YPF (-3%) y Central Puerto (-2,8%) fueron los más afectados.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 606 millones, aunque el Banco Central compró apenas USD 8 millones para evitar impulsar la demanda de divisas. Una parte relevante de las compras correspondió a empresas que remiten utilidades al exterior, una operatoria que estuvo restringida desde diciembre de 2019, cuando se instauró el cepo cambiario.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “esta reducción en el nivel de compras de divisas con rendimientos de bonos hard dollar cercanos al 10% probablemente sean un contrapeso para la deuda soberana. Si no hay colocaciones ni compras, será más desafiante 2027”.

El dólar mayorista bajó 50 centavos y cerró en $1.514, mientras la divisa estadounidense se fortalecía 0,22% en los mercados internacionales. En la plaza financiera, el contado con liquidación (CCL) retrocedió $11, o 0,7%, hasta $1.576; el dólar MEP cedió $4, o 0,3%, y quedó en 1.535 pesos. El dólar blue se mantuvo en 1.550 pesos.

Para este martes está previsto el canje del bono dollar linked D30S6, que vence el 30 de septiembre. Los inversores tienen en cartera USD 2.518 millones de valor nominal y el Tesoro ofrece, a cambio, títulos con vencimiento a fines de octubre, noviembre y junio de 2028. Los antecedentes de este tipo de operaciones no son favorables.

La consultora F2 agregó que “en la rueda de soberanos dollar linked en BYMA el volumen también registró una caída a USD 126 millones (VN en t+1) que es la menor marca en 9 ruedas. Por lo tanto, continúa la calma en el mercado con cierto relajamiento en la demanda por cobertura y vale preguntarse si la pesadez en la deuda soberana en moneda extranjera se trasladará a mayor demanda por divisas en algún momento”.

Anoche, en el mercado overnight, se insinuaba una toma de ganancias en las bolsas de Nueva York, con excepción del Nasdaq, que avanzaba 0,38 por ciento. El petróleo recuperaba terreno: el Brent subía 0,60%, hasta 100,70 dólares. El oro ganaba 0,26%, mientras Bitcoin aceleraba su alza hasta 86.300 dólares. El dólar continuaba fortaleciéndose frente a las principales monedas.

Para este martes no se esperan novedades relevantes en el mercado local. La atención estará puesta en las acciones de compañías vinculadas a la explotación de tierras raras, un grupo de 17 elementos esenciales para diversas tecnologías. Argentina cuenta con potencial en este segmento, aunque sus reservas todavía no fueron cuantificadas ni explotadas de forma intensiva. El desarrollo de esos yacimientos aparece como una posibilidad para la minería local.

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