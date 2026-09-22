Tras los cruces en el día de la Industria, Economía y la UIA se reúnen para atender pedidos del sector

Pablo Lavigne recibirá mañana a las autoridades de la Unión Industrial Argentina para tratar impuestos, energía y cambios en la operatoria financiera. (Foto: @LuisCaputoAr)

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El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibirá hoy a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) en una reunión cuya agenda incluirá impuestos, energía, competencia desleal y los recientes cambios que impuso la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el movimiento de fondos en cuentas comitentes. El encuentro se realizará después de un tenso Día de la Industria, en el que empresarios apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según pudo saber Infobae, se trata de una reunión de agenda entre el Gobierno y la entidad industrial. Los temas previstos forman parte de conversaciones que ambas partes sostienen desde hace tiempo, aunque la cita tendrá lugar luego de la polémica que surgió por las declaraciones de Moretti contra el ministro al que definió como un trader que no sabe que es un torno. Y el mal dato que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de caída de la actividad del 4,6% interanual en julio.

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Entre los asuntos que la UIA llevará a la mesa aparece un reclamo por la modificación que dispuso la CNV para las cuentas comitentes. “Un tema importante es el de la marcha atrás que dieron sobre la posibilidad que tenían las empresas de operar a través de las ALYCS y no pagar el impuesto al cheque en ciertas operaciones. Es un problema eso, sobre todo para las pymes”, comentó una fuente al tanto de la reunión a este medio.

Los cambios de la CNV

La semana pasada, la CNV dispuso que los depósitos y retiros de dinero en cuentas comitentes solo podrán realizarse mediante transferencias desde o hacia una cuenta bancaria. La decisión cerró la posibilidad de ingresar cheques electrónicos en cuentas abiertas en un agente de liquidación y compensación, también conocido como ALyCs.

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La medida afectó una práctica que se volvió habitual entre empresas que buscaban operar en el mercado de capitales con cheques electrónicos, o echeq. A través de ese circuito, compañías de distintos tamaños, con una presencia marcada de pymes, llevaron fondos a cuentas comitentes sin afrontar el impuesto al cheque en ciertas operaciones.

La CNV dispuso que los depósitos y retiros en cuentas comitentes solo se realicen mediante transferencias bancarias. (Foto: Maximiliano Luna)

La resolución de la CNV estableció que el dinero deberá ingresar o salir de la cuenta comitente mediante una transferencia bancaria. De ese modo, los cheques electrónicos ya no podrán utilizarse como herramienta para depositar fondos en una cuenta radicada en un Alyc.

El organismo explicó que la decisión busca garantizar la disponibilidad inmediata del dinero, eliminar rechazos que pueden derivar del uso de cheques y fortalecer los mecanismos de control. Sin embargo,en el mercado financiero, la disposición quedó asociada a la caída de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios.

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Nuevas rondas de negocios

A su vez, la semana pasada, Caputo comunicó que participará el próximo 29 de octubre en Rosario de la primera de una serie de “Rondas de Negocios RIGI”. La actividad estará organizada por el Ministerio de Economía y contará con empresas vinculadas con los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El ministro informó la convocatoria mediante una publicación en la red social X. Allí explicó que las rondas buscarán poner en contacto los proyectos RIGI de minería, industria e infraestructura con proveedores nacionales de bienes y servicios. El objetivo anunciado consiste en que las empresas proveedoras conozcan el cronograma de inversiones de esos proyectos y las oportunidades de negocios que pueden surgir a partir de su ejecución. La actividad prevista para Rosario será la primera de una serie de encuentros bajo ese formato.

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En la UIA celebraron las Rondas de Negocios RIGI que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

La participación de Caputo en Rosario formó parte del acercamiento entre el Gobierno y la UIA después de las declaraciones de Moretti. La UIA celebró el anuncio de las Rondas de Negocios RIGI mediante un mensaje publicado en X. La entidad destacó la propuesta para vincular proyectos de inversión con proveedores locales y la relacionó con el trabajo que sostiene junto al Ministerio de Economía.

“Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro Luis Caputo sobre las ‘Rondas de Negocios RIGI’ para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales”, expresó la organización empresaria en la red social X. La entidad agregó que la iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla junto al ministerio.

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Esa declaración mostró un punto de coincidencia entre la UIA y el Ministerio de Economía luego de la controversia pública por las palabras de Moretti. La entidad expresó su respaldo a una propuesta orientada a que proveedores nacionales tengan contacto con los proyectos incluidos en el RIGI.

La reunión de mañana servirá para continuar esas conversaciones, con una agenda que combinará los asuntos vinculados con las inversiones y los reclamos del sector industrial por impuestos, energía, competencia desleal y la disposición de la CNV sobre las cuentas comitentes. La UIA buscará plantear el efecto que la nueva modalidad de depósitos y retiros puede generar sobre las empresas que utilizaban echeq para operar mediante agentes de liquidación y compensación.

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