Economía

Visita del papa a Luján: cuánto cuesta alquilar una casa por una noche cerca de la Basílica

Los precios llegan hasta los USD 16.000 para alojamientos ubicados a pocas cuadras de la Basílica, ante la expectativa por la llegada del pontífice

La visita del papa a Luján en noviembre impulsó las ofertas de alquileres temporarios en las cercanías de la Basílica
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La expectativa por la visita del papa a Luján, prevista para noviembre, ya se refleja en las plataformas de alquiler temporario. A pocas cuadras de la Basílica, algunas publicaciones ofrecen alojamientos para cuatro personas desde USD 4.800 y llegan hasta USD 16.000 por una noche, en medio de la demanda anticipada por quienes buscan seguir de cerca la actividad.

Belén Escobar presentó el relevamiento en Infobae al amanecer y advirtió que los valores corresponden a viviendas situadas cerca de la basílica o del centro de la ciudad bonaerense. El alquiler asegura la estadía en la zona, aunque no garantiza ver al pontífice durante su paso por la ciudad.

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Entre las alternativas relevadas apareció una casa ubicada a 700 metros de la Basílica de Luján, publicada a USD 5.760 por noche para cuatro adultos. Tiene dos dormitorios, living, un baño y cuatro camas.

Vista aérea de una basílica de estilo neogótico con dos torres y una multitud congregada en la plaza situada frente al edificio
Los precios de las viviendas situadas a pocas cuadras de la Basílica de Luján alcanzan los USD 16.000 por noche (RS Fotos)

Escobar aclaró que la propiedad no ofrece servicios de alta gama. “No son muy lujosas”, señaló, y las describió como “casas bastante comunes” de distintos barrios.

Otra vivienda, con estacionamiento, se ofrecía a USD 6.480 la noche. Dispone de dos dormitorios, un baño y tres camas, una de ellas matrimonial. También figura un departamento a 350 metros del centro, con un dormitorio, living, baño y cuatro camas, por USD 4.800.

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El precio más elevado correspondía a una casa quinta situada a un kilómetro del centro, anunciada a USD 16.000 por una noche.

La periodista Belén Escobar detalló en Infobae la oferta de hospedajes para los fieles que llegarán a la ciudad REUTERS/Yara Nardi/
La periodista Belén Escobar detalló en Infobae la oferta de hospedajes para los fieles que llegarán a la ciudad REUTERS/Yara Nardi/

La demanda por estar cerca del papa impulsa las tarifas

Para Escobar, los valores responden a la expectativa que genera la visita. “Es ley de oferta y demanda”, afirmó. Quienes contraten estos alojamientos, explicó, buscarían llegar con anticipación y evitar traslados largos después de la actividad.

“Estar cerca, estar en la zona”, resumió la periodista, al mencionar también a los visitantes que llegarían desde otras provincias.

Comercios y vecinos esperan una mayor circulación de visitantes

Escobar anticipó que la llegada del papa podría impactar en otros servicios de Luján, desde hospedajes y estacionamientos hasta bares, puestos de comida y ventas en la vía pública. Las viviendas sin garaje también podrían convertirse en espacios para dejar vehículos ante una concentración de visitantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los residentes consideran habilitar espacios privados como estacionamientos ante la afluencia de personas (Santuario de Luján)

La periodista mencionó, además, la visita prevista al Cotolengo de Don Orione, en Claypole, otra actividad que podría movilizar personas en los alrededores. “Se esperan que se movilicen millones de personas”, afirmó.

Bares, baños y vendedores ambulantes fueron parte de los servicios que el programa identificó como posibles puntos de alta demanda. Escobar contó que una mujer ya alquiló una vivienda para cumplir el deseo de su madre, con la expectativa de que el papa pase cerca del lugar contratado.

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