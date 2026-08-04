Por qué el financiamiento externo sigue siendo caro para la Argentina pese a la caída del riesgo país

La baja del riesgo país no garantiza el regreso de la Argentina a los mercados internacionales por la volatilidad de la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

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Hay un dato que sostiene la crisis: la elevada tasa de retorno que tienen los bonos de Estados Unidos. El rendimiento ronda el 4,7% anual debido a la caída en el valor de los bonos que, hace un tiempo, sufrieron una rebaja en su calificación. Esto encarece el costo de la deuda para toda la región. En el caso de Argentina, contar con un riesgo país de 411 puntos básicos, como el registrado ayer, no representa una ventaja significativa cuando la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos se mantiene en esos niveles.

Durante gran parte del gobierno de los Kirchner, la tasa de referencia era cercana a 0% y la deuda de los países emergentes estaba por debajo del 4% anual, lo que hubiera sucedido hoy con los bonos argentinos con el actual riesgo país. Sin embargo, el presente dice que estar en ese nivel condena al país a endeudarse a tasas superiores a 8% anual.

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Por eso ayer, con la baja la tasa de bonos a 10 años a 4,67%, los bonos soberanos locales subieron hasta 1% y el riesgo país bajó 19 unidades (-4,4%) a 411 unidades, lo que implica una tasa de casi 9% a 10 años.

La inteligencia artificial, el conflicto del Golfo Pérsico, la suba del petróleo y la incertidumbre hicieron que el mundo se quede sin sus dos refugios clásicos: los bonos del Tesoro norteamericano y el oro.

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Todo el sistema está bajo fuego cruzado, incluido el de la jubilación en Estados Unidos. El esquema privado padece la volatilidad y falta de rentabilidad del mercado, mientras el segmento público estadounidense, que cubre a 70 millones de personas, también vive el riesgo, aunque suma otras razones.

Los salarios reales norteamericanos cayeron 0,3% interanual por la suba de tasas y 67% de los hogares tienen hipotecas. Se trata de motivos que explican porque la Argentina y los demás mercados no pueden hilvanar dos o tres ruedas consecutivas de alzas.

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Si bien cayó la morosidad tras 19 meses en la Argentina, la reducción es irrelevante ya que la mora del sector privado cedió de 7,7% a 7,6% y la de empresas se mantuvo en 3,5 por ciento. La caída se debió a que hay menos préstamos dentro del sistema de financiaciones irregulares.

La consultora 1816 señaló que “es difícil descartar por completo que la morosidad no vuelva a aumentar en algún momento del tercer trimestre por tres razones:

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La irregularidad continuó aumentando en la mayoría de las entidades financieras.

La morosidad siguió creciendo hasta 33% en los préstamos de entidades no financieras a familias.

Si bien mejoró el aumento nominal de los préstamos en junio y julio, siguen aumentando en términos reales a tasas marginales.

La consultora advirtió que con las tasas elevadas de bonos en pesos “las entidades financieras no tienen demasiado incentivo para volver a impulsar fuerte el crédito a familias y empresas”.

En paralelo, Estados Unidos vive una situación similar: préstamos personales, hipotecas, prendas, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles tienen los niveles de morosidad más alto de los últimos 16 años.

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En este escenario, la Bolsa local no se contagió del buen comportamiento de los mercados norteamericanos. El Merval de las acciones líderes perdió 0,5% en pesos y 0,8% en dólares. Apostar a la volatilidad de Estados Unidos con más riesgos en la IA atrae a los inversores locales que pueden operar a través de los Cedear, instrumentos que permiten adquirir acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York en pesos a la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

A la vez, los balances de los bancos por la morosidad y la caída de acciones que integran su patrimonio son un obstáculo para el crecimiento del Merval. La volatilidad del crudo favoreció a las empresas petroleras donde hubo un amplio ganador: YPF que con 48,2% es la acción de mejor performance del año duplicando a Telecom que lo sigue con un avance de 24 por ciento. Entre las líderes solo siete compañías tienen signos positivos en lo que va de 2026, aunque algunas como BYMA acumulan aumentos de 0,9% en 7 meses.

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Las tasas de interés bajaron ayer, tras la suba después de la licitación del miércoles pasado. Los bonos a tasa fijen rinden entre 1,8y 1,9% hasta dentro de un año. Su rendimiento aumenta a 2,03% efectivo mensual a partir de agosto de 2027.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se operaron USD 513 millones, el Banco Central compró USD 18 millones y el dólar mayorista subió $10 a 1.495 pesos.

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Según la consultora F2 de Andrés Reschini hubo versiones de “posturas del Tesoro del lado de la oferta evitando que la cotización supere los $1.500, algo que de verificarse reforzaría la hipótesis de un techo “blue” luego del episodio del martes donde algo similar habría ocurrido”.

El análisis agregó que, en el mercado de futuros “el volumen de operaciones apenas superó el millón de contratos siendo el menor en ocho ruedas y el interés abierto agregó unos USD 72 millones con implícitas con un marcado retroceso y sintéticos mejorando su atractivo. En soberanos dollar linked, por su parte, el volumen de operaciones en BYMA (t+1) también se contrajo desde 254 millones a 191 millones (VN). Por lo tanto, los datos que se desprenden del mercado de cobertura no muestran un salto en la demanda tal que, junto con eventuales ventas del Tesoro en el spot, configuren un cuadro de desborde cambiario y tampoco se notó presión sobre la curva pesos donde, lejos de subir, los rendimientos comprimieron”.

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En la plaza financiera las subas fueron de $10 (+0,7%) para el MEP que cerró en $1.528, mientras el CCL aumentó $5 (+0,3%) a 1.581 pesos. El “blue” bajó $5 a $1.555 (-0,30%).

La baja de ayer de casi 4% del petróleo por la suspensión de represalias de Estados Unidos contra Irán alivió a los inversores.

En el mercado overnite, anoche, dos de los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York seguían en alza. El Nasdaq, que el día anterior tuvo una fuerte suba, insinuaba una toma de ganancias y mostraba un leve retroceso. El petróleo reaccionaba algo más de 1% y el Brent cotizaba a 84,50 dólares. El índice de la divisa norteamericana frente a las seis principales monedas del mundo estaba por debajo de 100, lo que es una buena noticia para los bonos soberanos de la Argentina.