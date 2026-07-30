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Boom silencioso: un sector pisa fuerte, exportó USD 744 millones en tres meses y rompió un récord histórico

El rubro acumuló una facturación de USD 2.848 millones por sus ventas al exterior en los últimos doce meses. Quiénes fueron los principales compradores y cuáles son las expectativas

Programador- Profesiones - Sueldos - Perú - 26 de diciembre
La industria del software generó más de 65.000 puestos de trabajo netos en la última década. (Universidad Continental)
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Las exportaciones de la industria argentina del software alcanzaron los USD 744 millones durante el primer trimestre de 2026, el mayor monto registrado para el período enero-marzo desde que existen mediciones. El dato surge del último informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi), elaborado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), con base en la Balanza de Pagos que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado del primer trimestre implicó un crecimiento del 4,8% respecto del trimestre anterior, equivalente a 34 millones de dólares adicionales. Además, en el acumulado de los últimos doce meses, que va de abril de 2025 a marzo de 2026, las exportaciones del sector totalizaron USD 2.848 millones, también un máximo histórico para ese período, con un incremento interanual del 11,4%, unos 291 millones de dólares más que en el mismo lapso previo.

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Al mirar el año calendario completo, 2025 cerró con USD 2.741 millones exportados, un 13,8% más que en 2024, luego de tres años consecutivos de caída. Ese ritmo de crecimiento superó al de los demás Servicios Basados en el Conocimiento, que avanzaron 16,3%, y estuvo muy por encima del total de los servicios del país, que creció 5,1%, y del total de bienes y servicios exportados por Argentina, que subió 8,5%. En una comparación a diez años, las exportaciones de software se duplicaron: crecieron 106,4% entre 2015 y 2025, contra un 81,6% de los otros Servicios Basados en el Conocimiento y un 36,5% del total de servicios exportados por el país.

“La industria del software sigue demostrando su capacidad de adaptación. En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo procesos y modelos de negocio, el sector continúa generando divisas, sosteniendo empleo de calidad y aumentando su competitividad internacional. Los desafíos ya no pasan por la inflación, sino por acelerar la innovación, ampliar mercados y responder a una demanda cada vez más exigente”, señaló Pablo Fiuza, presidente de Cessi.

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Estados Unidos concentró el 49,1% de los ingresos por exportaciones de software en 2025. (Prensa Digital House)

Estados Unidos, el principal comprador

Estados Unidos se mantuvo como el destino excluyente de las exportaciones argentinas de software. Según el informe, durante 2025 ese país concentró el 49,1% de los ingresos que la industria recibió desde el exterior, seguido por España, con 14,7%, y Uruguay, con 10,7%. Más atrás se ubicaron México, con 7,7%, y Chile, con 4,3%, mientras que Paraguay explicó el 3,3% y el resto de los países de América Latina, en conjunto, el 7,1 por ciento.

Si en lugar de analizar los montos se observa la cantidad de empresas que exportan a cada destino, el mapa se amplía. El 43% de las firmas exportadoras vendió a Estados Unidos, el 34% a México, el 29% a Uruguay y el 27% a Chile. España fue destino del 23% de las empresas, mientras que Perú y Colombia, pese a no representar montos tan relevantes en dólares, aparecieron como mercados extendidos entre las compañías del sector, con 20% y 16% respectivamente.

El empleo, con la primera caída trimestral en seis años

En materia laboral, la industria del software registró 162.391 empleos al cierre del primer trimestre de 2026, según datos de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento citados en el informe. Esa cifra representó una caída del 0,5% respecto del último trimestre de 2025, es decir, 849 puestos de trabajo registrados menos, en sintonía con lo ocurrido en el total del sector privado, que retrocedió 0,3% en el mismo período. Se trata de la primera baja trimestral del empleo en el sector en seis años.

Más allá de ese dato puntual, el informe señala que la tendencia de mediano plazo continúa siendo positiva. Al medir promedios anuales, el empleo en software creció 3,0% interanual en 2025, por encima del resto de las principales actividades económicas, y generó 4.739 puestos de trabajo netos durante ese año, una cifra que solo fue superada por el comercio, sector que emplea a más de un millón de personas.

En una perspectiva de diez años, entre 2015 y 2025 la industria generó 65.398 nuevos puestos de trabajo netos y su plantilla creció 67,3%, muy por encima del 1,2% que aumentó el empleo privado registrado total en el mismo período. Como resultado, la participación del software en el empleo privado registrado pasó del 1,5% en 2015 al 2,4% en 2025.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El salario promedio del sector alcanzó los $3.738.000 en marzo de 2026, un 37,2% más que un año atrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios por encima de la inflación

El salario promedio de los trabajadores registrados del sector alcanzó los $3.738.000 en marzo de 2026, según el Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados que elabora el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esa cifra implicó un aumento del 13,4% respecto de diciembre de 2025 y del 37,2% frente a un año atrás, por encima de la inflación acumulada en ese lapso, que fue del 32,6% según el IPC del Indec. El salario del sector se ubicó además un 110% por encima del promedio de toda la economía argentina, medido a través del Ripte, que en marzo de 2026 fue de 1.776.000 pesos.

Al medir el salario en términos reales, el informe indica que el poder adquisitivo de los trabajadores del software aumentó 3,6% durante el primer trimestre de 2026, luego de haber crecido 3,5% en los últimos tres trimestres de 2025. Esa recuperación contrasta con lo ocurrido con el salario promedio de la economía, que igualó a la inflación en el primer trimestre del año pero acumula una caída de cuatro puntos por debajo de ella en los últimos seis meses. Medido en dólares, el salario del sector alcanzó los USD 2.629 al tipo de cambio MEP y los USD 2.639 al tipo de cambio oficial en marzo de 2026, cerca del máximo de los últimos dos años.

Ventas, clientes y expectativas para 2026

En cuanto a la composición de la facturación, durante 2025 los servicios gestionados de software, que incluyen arquitectura, diseño, codificación, consultoría y testing, representaron el 30,3% del total, seguidos por el desarrollo de plataformas de software y servicios, con el 28,8%. La venta de licencias de aplicaciones, propias y de terceros, sumó casi el 20% en conjunto. Entre los clientes, el sector financiero fue el principal comprador de software, con el 20,1% de las ventas, seguido por el propio sector de software y por el de energía, ambos en torno al 12%.

El 63% de las empresas del sector declaró haber aumentado sus ventas medidas en unidades fijas durante 2025, y un 36% dijo que ese incremento superó el 10%. Solo un 16% reportó una caída. Para 2026 las expectativas son aún más favorables: el 73% de las empresas espera aumentar sus ventas y apenas un 6% prevé reducirlas. En materia de precios, el 59% de las compañías subió sus tarifas por debajo de la inflación durante 2025, y para 2026 solo el 21% proyecta aumentos superiores al 30% anual.

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