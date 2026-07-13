Milei recibió a la cúpula global de Bayer en medio del debate por las patentes de medicamentos y la propiedad intelectual

Javier Milei recibió en la Casa Rosada a directivos globales y regionales de Bayer, junto al canciller Pablo Quirno y al ministro de Salud, Mario Lugones

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la cúpula global de Bayer, en una reunión que tuvo como eje la innovación, la investigación y la economía del conocimiento, y que se produjo en un momento en que gana protagonismo la discusión sobre las patentes de medicamentos y la propiedad intelectual en la Argentina.

Del encuentro también participaron el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Por Bayer, asistieron el presidente Global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo, Stefan Oelrich; la directora Global de Asuntos Gubernamentales, Laura Diéguez Otero; y los directores de Bayer Cono Sur, Luciano Viglione y Horacio Oyhanarte.

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Durante la reunión se intercambiaron visiones sobre el presente y el futuro de la Argentina, con foco en el rol que pueden desempeñar la innovación, la investigación, el desarrollo y la economía del conocimiento para fortalecer la competitividad y promover un crecimiento sostenible, precisaron fuentes de Bayer Cono Sur.

Además, señalaron que durante la conversación también se puso en valor el potencial que reúne el país en materia de talento, su ecosistema científico y sus instituciones, además de la importancia de generar las condiciones necesarias para transformar esas capacidades en nuevas soluciones destinadas a pacientes, productores y la sociedad en su conjunto.

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Escenario regulatorio

De acuerdo con fuentes de la compañía, otro de los temas abordados fue el escenario económico y regulatorio. En ese marco, se destacó el valor de las medidas orientadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica, promover la competitividad y generar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de largo plazo.

Milei junto al presidente Global de la División Farmacéutica y miembro del Consejo Directivo, Stefan Oelrich

“En ese contexto, se abordó la relevancia de continuar impulsando marcos regulatorios previsibles, una adecuada protección de la propiedad intelectual y las patentes, y políticas que favorezcan la innovación, la investigación y el crecimiento de la economía del conocimiento en la Argentina", dijeron desde la compañía.

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Las fuentes consultadas agregaron que durante el encuentro también se remarcó la importancia estratégica que Bayer asigna a la Argentina, donde la empresa cuenta con activos e inversiones relevantes tanto en el negocio de la salud como en el de agricultura. En ese sentido, indicaron que la compañía mantiene interés en acompañar iniciativas que contribuyan a fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.

La discusión actual sobre patentes

El encuentro se produjo en un contexto en el que la discusión sobre la propiedad intelectual volvió a ocupar un lugar relevante dentro de la agenda económica. El debate excede al sector farmacéutico y también alcanza a otras actividades intensivas en investigación y desarrollo, entre ellas la agricultura, donde uno de los temas vinculados es el régimen aplicable a las semillas y la protección de las innovaciones.

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Uno de los principales puntos de esa discusión es el posible ingreso de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un mecanismo internacional que busca facilitar la protección de las invenciones mediante un procedimiento unificado para la presentación de solicitudes de patentes en distintos países. La eventual incorporación del país al sistema implicaría una convergencia con los estándares internacionales utilizados por la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.

El encuentro entre Milei y los directivos de Bayer se produjo en momentos en que este debate se mantiene trabado, a la espera de resoluciones en los Estados Unidos mientras en la Argentina el Congreso espera la llegada de una definición para avanzar en el tratamiento de la ley, en medio de lobby cruzados.

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La adhesión al PCT, un convenio internacional sobre patentes demorado hace más de 50 años, constituye uno de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. El PCT ya cuenta con media sanción del Senado y dictamen de la cámara de Diputados desde el pasado 12 de mayo, pero investigaciones en los Estados Unidos y la intención de introducir modificaciones en la Cámara Baja tienen retrasado el tratamiento.