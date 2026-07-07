El Gobierno emitirá un nuevo bono en dólares para cubrir los vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la emisión de un nuevo bono en dólares. (Jaime Olivos)

Durante la presentación del programa financiero para pagar los vencimientos de deuda en lo que resta de 2026 y todo 2027, el gobierno de Javier Milei anunció la emisión de un nuevo bono en dólares en el mercado local para seguir sumando divisas a fin de afrontar los compromisos venideros.

El equipo económico informó que para cubrir los vencimientos por USD 19.200 millones previstos para el resto de 2026, se utilizarán diversos mecanismos de financiamiento, entre ellos la colocación de bonos en el mercado local por 6.000 millones de dólares.

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A la fecha, la Secretaría de Finanzas ya alcanzó el límite de USD 2.000 millones tanto en Bonar 2027 (AO27) como en Bonar 2028 (AO28). Por este motivo, a partir de la próxima licitación, prevista para el 15 de julio, se lanzará una nueva serie: el Bonar 2029 (AO29), que tendrá un tope global de USD 2.000 millones, aunque en la primera colocación no habrá un límite específico.

El secretario de Finanzas, Furiase, explicó que la principal diferencia respecto a los bonos anteriores radica en que no se fijará un monto máximo en la primera licitación, aunque sí habrá un límite total de 2.000 millones de dólares. “En la próxima licitación inicia el Bonar 2029. La única diferencia con el Bonar 2027 y Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos de USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda vuelta. Esto de alguna manera es para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, detalló.

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Por su parte, Caputo argumentó que la decisión de no establecer un tope inicial se relaciona con el flujo de inversores interesados en reinvertir los fondos recibidos tras el cobro de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, sostuvo.

El esquema financiero presentado por Furiase expone que las necesidades previstas para el resto de 2026 ascienden a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento totalizan USD 22.900 millones, generando así un margen financiero de USD 3.700 millones. Entre los recursos principales figuran la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones y el roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones. Además, se incluyen préstamos garantizados por organismos internacionales por 4.000 millones de dólares.

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El programa contempla, además, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones y de otros organismos internacionales, excluyendo al FMI, por 2.800 millones de dólares. El Tesoro prevé la emisión de deuda local por un total de USD 6.000 millones en lo que queda del año, de los cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los Bonar 2027 y Bonar 2028.

El plan presentado por Economía también estima ingresos por privatizaciones de USD 800 millones para lo que resta de 2026 y otros USD 1.500 millones por esta vía. Furiase añadió que el programa incluye la posibilidad de realizar emisiones en el mercado internacional, aunque sin un monto predeterminado. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, indicó el secretario de Finanzas.

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Fuentes de financiamiento para 2026

Con el objetivo de afrontar obligaciones por USD 19.200 millones durante 2026, el Gobierno proyecta obtener USD 22.900 millones a través de distintas fuentes de financiamiento. Este cálculo dejaría un excedente de USD 3.700 millones, que, de acuerdo con el esquema oficial, se trasladaría al ejercicio siguiente.

Las fuentes de financiamiento para 2026 contemplan:

Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones

Desembolso del FMI: USD 1.900 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones

Emisiones locales: USD 6.000 millones

Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)

Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026

Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes de financiamiento para 2027

Las fuentes para 2027 serán de la siguiente manera:

Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)

Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027

Desembolso del FMI: USD 1.700 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones

Emisiones locales: USD 5.000 millones

Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción

Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones

Privatizaciones: USD 1.500 millones