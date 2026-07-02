Aire acondicionado, caloventor o placas: cuál elegir para calefacionarse sin gastar de más en electricidad

La eficiencia final de cada sistema depende del aislamiento térmico y de la temperatura seleccionada en el termostato (Crédito: Freepik)

La demanda de calefacción eléctrica aumenta durante el invierno, en especial cuando muchas familias permanecen más tiempo en sus hogares por los cambios que sufrió la vida laboral luego de la pandemia. La elección del sistema adecuado puede marcar una diferencia importante en el presupuesto doméstico.

La comparación entre caloventores, estufas a cuarzo, paneles calefactores, radiadores eléctricos y aires acondicionados en modo calor muestra diferencias notorias en consumo por hora y en el gasto mensual. Según la distribuidora, el consumo de energía y el precio por hora de uso varían según el tipo de aparato, la potencia y la temperatura seleccionada en el caso de los sistemas con termostato. La distribuidora Edesur presentó sus propios cálculos.

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El caloventor de 2000 watts figura como el artefacto eléctrico de mayor consumo. Su uso durante una hora insume 2,00 kWh . Pese a su tamaño compacto y bajo costo de adquisición, su uso prolongado impacta considerablemente en la factura eléctrica, por lo que se recomienda solo para situaciones puntuales y en espacios pequeños.

La estufa de cuarzo es otra alternativa accesible al momento de la compra, aunque su consumo es más moderado en comparación con el caloventor. Un modelo típico de dos velas consume 1,20 kWh por hora. Este tipo de estufa suele utilizarse en ambientes pequeños y requiere precauciones de seguridad, especialmente en presencia de niños o mascotas.

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En el caso del aire acondicionado en modo calor, el consumo por hora se ubica en 1,10 kWh si se utiliza en 20°C. Este valor corresponde al funcionamiento en modo calefacción y a una temperatura moderada, ya que cada grado adicional en el termostato incrementa el consumo eléctrico. Los equipos con tecnología inverter mejoran la eficiencia, pero la inversión inicial y la necesidad de instalación profesional pueden ser una barrera para muchos hogares.

Los equipos con tecnología inverter mejoran la eficiencia, pero la inversión inicial y la necesidad de instalación profesional pueden ser una barrera para muchos hogares (Crédito: Freepik)

El radiador eléctrico estándar demanda 0,96 kWh cada hora de uso. Este artefacto se encuentra entre los que menos consumen dentro del segmento de calefacción eléctrica, aunque su capacidad de calentar ambientes grandes es limitada. Los modelos equipados con termostato pueden ayudar a controlar el consumo y a evitar gastos innecesarios.

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La opción más eficiente en términos de consumo eléctrico es el panel calefactor, que insume solo 0,60 kWh por hora. Este dispositivo se recomienda especialmente para elevar la temperatura de ambientes pequeños o medianos, siempre y cuando cuenten con una buena aislación térmica. Además, el panel calefactor no vicia el aire ni produce polvo, lo que lo convierte en una alternativa saludable para personas con alergias o problemas respiratorios.

La distribuidora subraya que no solo el precio de compra inicial debe influir en la decisión, sino también el costo operativo de cada artefacto. El impacto en la factura de electricidad depende directamente del consumo en kWh de cada equipo y del tiempo de uso diario. Por ejemplo, mantener encendido un caloventor durante varias horas al día puede duplicar o triplicar el gasto mensual respecto de un panel calefactor.

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Los valores comparativos muestran que el panel calefactor permite ahorrar hasta un 70% respecto de otras opciones más demandantes de energía. Su potencia típica ronda los 600 watts, menos de un tercio del consumo de un caloventor y casi la mitad que el aire acondicionado en modo calor. La instalación de estos paneles no requiere intervención profesional y pueden fijarse a la pared o utilizarse en formato móvil, adaptándose a diferentes espacios dentro del hogar.

El caloventor, a pesar de su alto consumo, sigue siendo elegido por su capacidad de calentar rápidamente espacios reducidos. Este atributo lo convierte en una opción útil para baños o sectores de uso puntual. La recomendación de los especialistas es limitar su utilización a intervalos breves para evitar incrementos desmedidos en la factura, ya que su eficiencia disminuye en ambientes grandes o poco aislados.

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El caloventor, pese a su tamaño pequeño, resulta el artefacto de mayor consumo por hora de uso (Crédito: Freepik)

La estufa de cuarzo, aunque más eficiente que el caloventor, puede resultar costosa si se emplea durante largos períodos. Su diseño está pensado para calefaccionar áreas pequeñas y su consumo, de 1,20 kWh por hora, implica que, en usos prolongados, el gasto se asemeja al de alternativas más potentes. Además, la supervisión constante es necesaria para evitar accidentes domésticos.

El aire acondicionado en modo calor se posiciona como una alternativa cada vez más utilizada para calefaccionar, especialmente en viviendas equipadas con tecnología inverter. Este sistema, además de servir durante el verano para refrigerar, ofrece la posibilidad de calentar ambientes grandes y bien aislados con mayor eficiencia que los artefactos convencionales. El consumo se mantiene bajo control si la temperatura se ajusta entre 20 y 22 grados, aunque cada grado extra representa un incremento entre 7% y 9% según advierten técnicos y especialistas.

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El radiador eléctrico, por su parte, ocupa una posición intermedia entre los equipos analizados. Su consumo de 0,96 kWh por hora lo ubica por debajo del aire acondicionado y la estufa de cuarzo, pero por encima del panel calefactor. Los modelos que incluyen termostato permiten programar el encendido y apagado, lo que ayuda a optimizar el gasto energético, especialmente en ambientes de tamaño medio.

La eficiencia de cada sistema depende no solo del consumo declarado por el fabricante, sino también del aislamiento térmico del ambiente. Edesur recomienda reforzar puertas y ventanas con burletes, colocar cortinas gruesas o doble vidrio y calefaccionar únicamente los espacios en uso para maximizar el rendimiento de los artefactos y reducir el consumo.

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La empresa distribuidora remarca que los paneles eléctricos representan la mejor relación entre consumo y confort, especialmente cuando la aislación del ambiente es adecuada. Su bajo peso, facilidad de traslado y ausencia de emisiones al ambiente los convierten en una alternativa conveniente para dormitorios y espacios medianos.