Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depositar $1 millón a 30 días

Las tasas ofrecidas por entidades financieras para depósitos en pesos varían más de ocho puntos, con rendimientos que dependen de la elección del banco y la modalidad de constitución

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La diferencia de tasa entre bancos tradicionales y digitales supera los ocho puntos porcentuales según los cuadros actualizados (Reuters)
La diferencia de tasa entre bancos tradicionales y digitales supera los ocho puntos porcentuales según los cuadros actualizados (Reuters)

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días mostró una dispersión significativa en las tasas ofrecidas por los bancos argentinos. La comparación de condiciones vigentes evidencia que la brecha entre bancos tradicionales y entidades digitales o regionales superó los ocho puntos porcentuales. Esta diferencia impactó de manera directa en el rendimiento mensual que puede obtener un ahorrista al invertir $1 millón, según los cuadros actualizados con datos de las principales entidades.

El relevamiento de tasas revela que los bancos de mayor presencia nacional se ubicaron en el segmento más bajo del ranking. Banco de la Nación Argentina fijó su tasa máxima en 19%, generando un rendimiento de $1.015.616,44 por cada millón depositado a 30 días. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofreció 17,5%, lo que se tradujo en $1.014.383,56, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. pagó 18,75%, resultando en $1.015.410,96. En el extremo inferior, Banco Santander Argentina S.A. otorgó solo 14,5%, con un saldo final de $1.011.917,81 para el mismo período y monto.

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Dentro de las entidades públicas provinciales, Banco de la Provincia de Buenos Aires encabezó el grupo con una tasa de 21%. El rendimiento resultante para un millón de pesos alcanzó $1.017.260,27. Banco Macro S.A. también se posicionó en la parte alta del segmento tradicional, con una tasa de 19,5% y un retorno de $1.016.027,40. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. estableció su tasa máxima en 17,2%, con un saldo de $1.014.136,99. Por su parte, Banco de la Ciudad de Buenos Aires informó una tasa de 17% ($1.013.972,60), mientras que Banco Patagonia S.A. se mantuvo en 16% ($1.013.150,68). Banco Credicoop Cooperativo Limitado igualó la tasa de Galicia, con 17,5% y un rendimiento de $1.014.383,56.

Los bancos digitales y regionales, así como las compañías financieras, lideraron el ranking con tasas muy superiores a las de los principales bancos tradicionales. Banco Bica S.A. y Banco CMF S.A. pagaron 22%, con un rendimiento de $1.018.082,19 cada uno. Banco del Sol S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Bibank S.A. ofrecieron 23%, generando $1.018.904,11. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se colocó al tope del mercado con 23,25%, lo que permitió alcanzar $1.019.109,59 por cada millón invertido. Reba Compañía Financiera S.A. igualó el 23%, con el mismo rendimiento que las otras entidades líderes del segmento digital y financiero.

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La dispersión de tasas se reflejó también en bancos regionales y cooperativos. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. pagó 20,75% ($1.017.054,79), mientras que Banco del Chubut S.A. y Banco de Formosa S.A. ofrecieron 18,5% ($1.015.205,48). Banco Dino S.A. estableció una tasa del 20%, resultando en $1.016.438,36. Banco Hipotecario S.A. se destacó con una tasa de 21,5%, lo que llevó el saldo a $1.017.671,23. Banco Julio Sociedad Anónima, Banco de Comercio S.A., Banco Masventas S.A. y Banco Provincia de Tierra del Fuego pagaron 19%, todos con un rendimiento de $1.015.616,44. Banco Mariva S.A. y Banco del Sol S.A. ofrecieron 21% ($1.017.260,27).

La comparación de los rendimientos evidencia que la diferencia mensual puede superar los $7.000 según la entidad elegida para el depósito. Mientras que quien colocó $1 millón en Banco Santander Argentina S.A. recibió $1.011.917,81 al mes, quien optó por Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. obtuvo $1.019.109,59, lo que representa $7.191,78 más en un solo período. Si el capital se reinvierte a lo largo del año, el diferencial se amplía, marcando la importancia de comparar las condiciones antes de tomar una decisión.

El escenario de tasas actuales resulta de la combinación de la política monetaria del Banco Central, la competencia entre entidades y la evolución de la inflación. El seguimiento de la serie histórica de tasas promedio muestra que el sistema bancario argentino transitó un ciclo de alza y baja marcado en los últimos doce meses. En septiembre de 2025, la tasa promedio de plazo fijo a 30 días para personas humanas alcanzó un máximo de 49,14%, pero desde entonces descendió de manera constante, hasta ubicarse en torno al 19% en junio de 2026.

La reducción de tasas fue acompañada por la decisión de los bancos tradicionales de ajustar progresivamente sus rendimientos a la baja. Las entidades digitales y compañías financieras, en cambio, sostuvieron tasas por encima del promedio, con la finalidad de captar nuevos clientes y depósitos. Esta estrategia permitió que bancos como Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A., Bibank S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se mantuvieran al tope del ranking, mientras que los bancos de mayor volumen de depósitos se ubicaron en la franja intermedia o baja.

billetes de 2000 pesos
El rendimiento mensual por colocar un millón de pesos varía más de $7.000 según la entidad elegida

El cuadro actual de tasas incluye también a bancos cooperativos y regionales que ofrecen condiciones competitivas. Banco Credicoop Cooperativo Limitado igualó a los bancos de capital internacional, mientras que Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco Hipotecario S.A. superaron el 20%, ubicándose entre las mejores opciones fuera del segmento digital.

La modalidad de constitución del plazo fijo sigue siendo un factor clave. Las entidades digitales y financieras permiten la apertura 100% online, con acceso igualitario para clientes y no clientes, lo que amplió el universo de ahorristas dispuestos a buscar mejores tasas fuera de los bancos tradicionales. Este fenómeno explica en parte la dispersión de tasas observada.

El análisis de los datos muestra que el mercado de plazo fijo permite acceder a rendimientos muy diferentes para el mismo capital, dependiendo de la elección del banco. El diferencial de más de ocho puntos porcentuales entre la tasa más baja y la más alta se traduce en una diferencia de más de $7.000 mensuales por cada millón invertido. En un contexto de tasas promedio en mínimos históricos y con una inflación que continúa erosionando el poder adquisitivo, la comparación y selección de la entidad resulta fundamental.

El ranking de tasas confirma la supremacía de los bancos digitales y compañías financieras en el segmento de plazo fijo en pesos. Estas entidades no solo ofrecen mejores tasas, sino que simplifican la operatoria y eliminan barreras de acceso, lo que les permitió captar una porción creciente del mercado de depósitos minoristas. Los bancos tradicionales, en cambio, ajustaron su estrategia a la baja, priorizando la retención de clientes actuales y la administración del riesgo crediticio.

La dispersión entre tasas y rendimientos se mantuvo estable en las últimas semanas, reflejando la dinámica de un mercado en el que la competencia se centra en la captación de depósitos y la administración de la liquidez. El ahorrista que se informa y compara condiciones puede acceder a mejores retornos, mientras que quienes se mantienen en entidades tradicionales reciben rendimientos por debajo de los máximos del mercado.

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