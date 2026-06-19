Cómo es y cuánto cuesta el nuevo auto 0 km que llegó a la Argentina y está entre los 10 más vendidos de la región

El nuevo Nissan Kait toma la plataforma y motor del anterior Kicks y lo revitaliza con una silueta mucho más moderna. (Nissan Argentina)

Apenas unos meses después de su lanzamiento en Brasil, Nissan lanzó el nuevo Kait en el mercado argentino en una clara maniobra comercial de alto impacto que la permitió completar su nueva oferta de modelos SUV sin dejar ningún segmento libre.

El Kait es el más pequeño de los modelos de esta categoría que Nissan comercializa en la región, compuesta por el nuevo Kicks y el X-Trail, pero no es un auto que debe ganarse el mercado sino solo darle continuidad al exitoso recorrido que hizo su antecesor, el original Nissan Kicks, que en 8 años de comercialización local, superó las 40.000 unidades.

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Del Kicks hereda una plataforma y mecánica de probado funcionamiento y aceptación en los mercados de Latinoamérica, a punto tal . De hecho, en el estudio anual de Car Industry Analysis publicado en abril, ubicó al Nissan Kicks como el octavo vehículo más vendido entre los 19 países más relevantes de la región en 2025.

El exitoso Nissan Kicks se despidió del mercado con la llegada de Kait. El formato es el mismo, la apariencia y tecnología son un paso más adelante

Pero el nombre Kicks no se fue, sino que cambió de carrocería. Es ahora un SUV del segmento C, completamente nuevo y revolucionario, y por eso la importancia de seguir ocupando el espacio que tuvo hasta finales del año pasado.

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El Kait es un vehículo global que Nissan desarrolló para ser producido en Brasil y abastecer a los mercados regionales, ya que será exportado a más de 20 países.

En este nuevo SUV hay dos pilares que sobresalen incluso por encima de una estética modernizada del anterior Kicks, y que es lo que salta a la vista. Se trata de la confiabilidad y la seguridad, ejes esenciales del vehículo.

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El motor es el conocido y eficiente 1.6 litros aspirado de cuatro cilindros, cadenero y de inyección directa, que entrega 120 CV de potencia y que ya tenía el modelo anterior, asociado a las ruedas delanteras a través de una caja automática tipo CVT.

La imagen ilustra la parte frontal izquierda del nuevo Nissan Kait, que cambió totalmente su aspecto, aunque mantiene el adn de su predecesor. (Nissan Argentina)

El segundo es su equipamiento de seguridad, mejorado respecto al Kicks Play en un 40 por ciento. Tiene 17 ítems que componen lo que la marca denomina como el “Escudo de Nissan Safety Shield”, y que está dividido en tres capas. Hay 8 relacionados con el monitoreo, otros 5 ítems de intervención o respuesta, y los restantes 4 relacionados con la protección.

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Se destacan el control crucero adaptativo con la función stop que se mantiene activa hasta detenerse completamente, asistente de prevención de cambio de carril, asistente inteligente de frenado con detector de peatones, monitor de punto ciego complementado por el Around view monitor con detector de movimiento en el entorno del auto al hacer maniobras de estacionamiento, y incorpora monitor de presión en los neumáticos.

Lo destacable es que para este segmento de vehículos, este no suele ser un equipamiento de serie para todas las versiones, pero el Kait las tiene. Por eso es más destacable en seguridad que en otros aspectos este nuevo SUV-B de Nissan.

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En el interior, el cuadro de instrumentos digital es una innovación, al igual que las butacas, desarrolladas con la ya conocida tecnología de Nissan Gravity Zero que proporcionan una posición relajada que no genera cansancio en viajes largos. En contra, la pantalla central de 9” queda muy chica en relación con el equipamiento que tienen actualmente los autos de nueva generación.

El interior del Kait es lo que menos cambió y se hace notar. Una pantalla de 9" parece pequeña en comparación con los competidores del segmento. (Nissan Argentina)

Dinámicamente el auto tiene un comportamiento indiscutido, con una nobleza de respuesta en los virajes y las frenadas del tránsito urbano, que se traslada a un andar suave pero firme en ruta, gracias a una recalibración del eje trasero que se desarrolló para este nuevo modelo.

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El diseño, por último, es lo de menos porque es subjetivo. Hay una renovación muy grande con superficies planas y rectas de mayor volumen, con doble línea de luces LED y una reducción de las entradas de aire que fueron suplantadas por partes más grandes y llamativas en la carrocería en general.

Particularmente llama la atención una elevación del capó en la parte superior, llegando al parabrisas, que sale de lo común, pero que responde a la necesidad de mejorar la aerodinámica en velocidades medias y altas y dar una imagen de un vehículo más grande de lo que es. Misión cumplida, porque lo han conseguido, más allá del gusto de quien observe la silueta.

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El auto se comercializa en tres versiones, Sense, Advance y Exclusive, con precios que van desde los $36.500.000 hasta los $46.500.000.