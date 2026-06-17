Economía

La inflación mayorista se desaceleró a 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos doce meses

El indicador experimentó una desaceleración respecto al 5,2% de abril, aunque quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del quinto mes

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La inflación mayorista desaceleró en mayo, pero quedó por encima del IPC del quinto mes. (REUTERS/Matías Baglietto)
La inflación mayorista desaceleró en mayo, pero quedó por encima del IPC del quinto mes. (REUTERS/Matías Baglietto)

La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo, lo que implica una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales respecto a la medición de abril, que había estado fuertemente influida por el salto del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente. No obstante, quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había arrojado 2,1 por ciento.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el incremento del índice de precios internos al por mayor (IPIM), que registró un alza interanual de 34,5% y acumulada de 14,4% en el año, se debió tanto al avance de 2,5% en los productos nacionales como al alza de 3,1% en los productos importados.

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Entre los productos nacionales, las mayores subas correspondieron a sustancias y productos químicos, que aportaron 0,65 puntos porcentuales al índice; energía eléctrica, con 0,25 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,24; alimentos y bebidas, con 0,22; y petróleo crudo y gas, también con 0,22 puntos porcentuales.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo mes. En este caso, los productos nacionales subieron 2,7% y los importados, 3,0%.

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Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró una suba de 2,7%, impulsada por un aumento de 2,4% en los productos primarios y de 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

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