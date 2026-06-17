Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 17 de junio

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027 .

Más marcada fue la tendencia alcista para el dólar blue, que ganó el martes diez pesos o 0,7%, a $1.470 , su nivel más alto desde el 29 de enero. El dólar informal asciende en junio 40 pesos o 2,8 por ciento.

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras , transformando las condiciones que regían para el financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema financiero local. La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446 , permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a empresas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora. Esta modificación desplazó la histórica restricción que limitaba el acceso a este tipo de financiamiento únicamente a firmas con ingresos comprobables en divisas extranjeras.

Con un relevante volumen de operaciones por USD 723,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una suba de 8,50 pesos o 0,6%, a 1.436,50 pesos.

Hubo toma de ganancias en los mercados. No era lo que se esperaba pero el acuerdo de Estados Unidos con Irán y los ataques de Israel ponen en duda el final del conflicto en Medio Oriente . Además, otros temores llegan del exterior y contagian, como el temor a una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que tendrían un efecto dominó sobre las economías del mundo.

La cotización al público del dólar sumó se sostiene a $1.455 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un incremento de 25 pesos o 1,7% en junio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.453,61 para la venta y $1.403,80 para la compra.

Últimas noticias

Para la Fundación Mediterránea, el Súper RIGI es “otra isla en el océano de distorsiones” La entidad cuestionó el nuevo proyecto, al señalar la necesidad de reformas más amplias para incentivar la inversión

La guerra de precios de los 0 km empujó a los usados a mínimos históricos: cómo comprar mejor y a qué precio hay que publicar Así como no hay precios de referencia para los vehículos nuevos, porque el precio de transacción es mucho menor que el de lista, los vehículos de segunda mano solo se venden con bajas mayores aún

Lo que el apagón de la IA más poderosa del mundo revela sobre nuestra dependencia tecnológica La medida del Departamento de Comercio alcanzó a usuarios extranjeros dentro y fuera del país y forzó a Anthropic a desactivar el servicio para todos, ante la imposibilidad de verificar nacionalidades en tiempo real

Cuándo debe pagarse el aguinaldo para las empleadas domésticas y cómo se calcula Se acerca la fecha en que los empleadores deben abonar el Sueldo Anual Complementario, con una condición específica que diferencia al sector del resto de los trabajadores