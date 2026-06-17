Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 17 de junio

El billete al público es ofrecido a $1.455 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.470. El BCRA compró USD 79 millones en el mercado

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13:15 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

La cotización al público del dólar sumó se sostiene a $1.455 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un incremento de 25 pesos o 1,7% en junio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.453,61 para la venta y $1.403,80 para la compra.

13:14 hsHoy

El Gobierno apuesta a créditos externos para afrontar el pago de deuda de julio y acumular reservas de cara a 2027

Con las garantías del Banco Mundial, el equipo económico obtendría unos USD 4.000 millones para asegurar el vencimiento del mes que viene. Economía busca asegurarse liquidez sin recurrir a fondos propios ante la proximidad del año electoral

El Gobierno busca financiamiento externo para pagar deuda y evitar el uso de las reservas del Banco Central. (REUTERS/Matias Baglietto)
El Gobierno busca financiamiento externo para pagar deuda y evitar el uso de las reservas del Banco Central. (REUTERS/Matias Baglietto)

Hubo toma de ganancias en los mercados. No era lo que se esperaba pero el acuerdo de Estados Unidos con Irán y los ataques de Israel ponen en duda el final del conflicto en Medio Oriente. Además, otros temores llegan del exterior y contagian, como el temor a una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que tendrían un efecto dominó sobre las economías del mundo.

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13:14 hsHoy

El dólar subió con un importante volumen operado tras el feriado

La cotización mayorista subió a $1,436,50, con negocios de contado que crecieron por encima de los USD 700 millones tras el feriado. Al público en el Banco Nación subió a $1.455

El dólar sube en junio y le pelea palmo a palmo a la inflación.
El dólar sube en junio y le pelea palmo a palmo a la inflación.

Con un relevante volumen de operaciones por USD 723,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una suba de 8,50 pesos o 0,6%, a 1.436,50 pesos.

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13:14 hsHoy

El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares y una calificadora alertó sobre los riesgos

Las entidades financieras modificaron los requisitos para otorgar financiamiento en moneda extranjera a firmas del sector privado, ampliando el alcance a compañías sin ventas al exterior que cuenten con respaldo de exportadores

El Banco Central de la República Argentina aprobó una nueva regulación que amplía el acceso al crédito en dólares para empresas del sector privado (Reuters)
El Banco Central de la República Argentina aprobó una nueva regulación que amplía el acceso al crédito en dólares para empresas del sector privado (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una nueva modalidad de préstamos en dólares para empresas no exportadoras, transformando las condiciones que regían para el financiamiento en moneda extranjera dentro del sistema financiero local. La decisión, formalizada a través de la Comunicación “A” 8446, permite a las entidades bancarias otorgar créditos en dólares a empresas que operan en el mercado interno siempre que presenten como garantía el respaldo de una compañía exportadora. Esta modificación desplazó la histórica restricción que limitaba el acceso a este tipo de financiamiento únicamente a firmas con ingresos comprobables en divisas extranjeras.

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13:14 hsHoy

El dólar blue, a 1.470 pesos

Más marcada fue la tendencia alcista para el dólar blue, que ganó el martes diez pesos o 0,7%, a $1.470, su nivel más alto desde el 29 de enero. El dólar informal asciende en junio 40 pesos o 2,8 por ciento.

13:14 hsHoy

El Gobierno busca asegurarse los dólares para blindar los pagos de deuda de 2027

Los pagos de 2026 ya están asegurados, pero el año electoral luce desafiante. A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman USD 7.700 millones que habrá que cancelar entre capital e intereses con el FMI

El Ministerio de Economía explora distintas alternativas para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. (Jaime Olivos)
El Ministerio de Economía explora distintas alternativas para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. (Jaime Olivos)

Las garantías ofrecidas por el Banco Mundial para colocar deuda a tasas más bajas es un eslabón relevante en el objetivo que se trazó el equipo económico: asegurarse los dólares para “blindar” los pagos de deuda de 2027.

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