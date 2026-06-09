Economía

Qué son los “préstamos fantasmas” y cómo las devoluciones se convirtieron en un mecanismo de financiamiento

El auge de maniobras para obtener dinero inmediato mediante devoluciones revela el ingenio de los consumidores ante la escasez de crédito y expone vacíos en los controles del comercio digital

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Lara López Calvo explicó que los préstamos fantasmas funcionan como un crédito no formal a tasa cero frente a las altas tasas del mercado financiero

En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo analizó el fenómeno de los llamados “préstamos fantasmas”, una maniobra que comenzó a multiplicarse tras el Hot Sale y que aprovecha un vacío operativo en las plataformas de e-commerce para obtener financiamiento informal a tasa cero.

“Es un rulo que se está haciendo en Mercado Libre y empezó a aparecer desde el Hot Sale”, explicó la especialista. El mecanismo es sencillo: una persona compra un producto de alto valor en cuotas, inicia la devolución una vez recibido y solicita que el reintegro se acredite en su cuenta de Mercado Pago. Así obtiene el monto completo de forma inmediata, aunque la compra haya sido realizada con tarjeta de crédito, mientras continúa pagando las cuotas pactadas originalmente.

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“Les devuelven el monto completo en Mercado Pago, aunque la operación haya sido con tarjeta bancaria, y después devuelven ese dinero en cuotas, pero sin interés”, detalló López Calvo.

Primer plano de manos sosteniendo una tarjeta de crédito y un smartphone con una aplicación de pago abierta sobre una mesa de madera.
López Calvo sostuvo que las plataformas de comercio digital crecen más rápido que sus controles y anticipó posibles restricciones para cerrar esa brecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, el sistema funciona como un crédito no formal que permite acceder a liquidez inmediata sin afrontar las elevadas tasas que hoy predominan en el mercado financiero.

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El fenómeno fue advertido también por comerciantes que operan dentro de la plataforma. Emmanuel Fernández, dueño de una reconocida marca de zapatillas, relató que detectó un incremento de estas operaciones durante las últimas semanas. “Me compran en doce cuotas, cancelan. Es como un préstamo. Tuve un montón de ventas con eso. La gente no está llegando a fin de mes y se está financiando hasta con estas cosas”, contó.

Más allá de la discusión sobre la legalidad o la ética de la maniobra, López Calvo sostuvo que su popularización refleja un problema económico más profundo. “No es tan simple, son ambas cosas. Por un lado, no es ético, pero por otro habla de un síntoma social. Hay un alto nivel de morosidad y mucha iliquidez en la economía. Mora en niveles récord, tasas de préstamos altísimas y caída del poder de compra”, afirmó.

Hombre en traje firma documentos en un escritorio de banco, frente a empleada sonriente. Mesas con monitores, carpetas, planta. Ventana con edificios urbanos.
La economista señaló que la viralización de los préstamos fantasmas refleja morosidad récord, iliquidez y caída del poder de compra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el intercambio, Maia Jastreblansky señaló que se trata de una posibilidad que no existe en el comercio tradicional. Mientras que en un negocio físico una devolución suele reintegrarse a la misma tarjeta utilizada para la compra, en este caso el dinero puede acreditarse directamente en una cuenta digital, generando un descalce que habilita la operatoria.

Para López Calvo, este tipo de situaciones suele aparecer cuando las plataformas crecen más rápido que sus propios mecanismos de control. “Muchas veces son fallas de las plataformas. Crecen tanto que surgen estos descalces entre la tarjeta del banco y la devolución en cuenta”, explicó.

La economista consideró que la empresa probablemente implemente correcciones en el corto plazo para cerrar esa brecha. Entre las medidas posibles mencionó restricciones sobre las cuentas que repitan este comportamiento de manera sistemática.

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos. La pantalla del teléfono muestra una interfaz con el título "Pedir préstamo".
López Calvo sostuvo que las plataformas de comercio digital crecen más rápido que sus controles y anticipó posibles restricciones para cerrar esa brecha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para el equipo de Infobae a la Tarde el interés del fenómeno excede la cuestión técnica. La viralización de los “préstamos fantasmas” aparece como una señal de las dificultades de acceso al crédito y de la necesidad de liquidez que atraviesan muchos consumidores. “Cuando uno ve los niveles de morosidad y el nivel de necesidad, hay un elemento del orden de las necesidades, evidentemente”, resumió Manu Jove.

Entre la avivada financiera y la búsqueda de dinero rápido para afrontar gastos corrientes, los “préstamos fantasmas” exponen una realidad económica que va mucho más allá de una simple falla en una plataforma de comercio electrónico.

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