El Gobierno extendió la concesión de una represa en favor de Aluar pero adelantó que llamará a una nueva licitación

La Central Hidroeléctrica Futaleufú, en Chubut, estuvo concesionada a Aluar durante 30 años

La Secretaría de Energía extendió por 6 meses, hasta el 15 de diciembre de 2026, la operación de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, en Chubut. Durante los últimos 30 años, la represa estuvo a cargo de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., una compañía controlada por Aluar, del grupo del empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño también de la fábrica de neumáticos Fate.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante una resolución firmada por la secretaria de Energía María Tettamanti, se produce un año después del vencimiento formal del contrato de concesión original, que expiró el 15 de junio de 2025.

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No se trata, sin embargo, de la primera prórroga en esta concesión. Desde que venció el periodo original de 30 años firmado en 1995, el Gobierno extendió la operación de la central en tres oportunidades: primero, hasta septiembre de 2025, luego hasta diciembre de 2025 y después hasta el 15 de junio de 2026.

La nueva resolución agrega una cuarta extensión, esta vez hasta fin de año. Sin embargo, en este caso, el documento oficial resalta que el Estado avanza en la preparación de una licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva concesión del sistema hidroeléctrico.

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“Es intención del Estado Nacional volver a licitar la concesión del Sistema Hidroeléctrico Futaleufú bajo un proceso competitivo nacional e internacional”, establece la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Es un caso similar al de las cuatro represas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro, cuyos contratos de concesión finalizaron el año pasado. El gobierno de Javier Milei se aseguró ingresos por más de USD 706 millones por la privatización de los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

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Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y de la ya cerrada fábrica de neumáticos Fate, fue uno de los empresarios más cuestionados por la administración de Javier Milei

La decisión se produce en un contexto de alta tensión entre Madanes Quintanilla y la administración de Javier Milei, que se desató tras el cierre de Fate ante la imposibilidad de competir con las importaciones. El empresario quedó entre los más cuestionados por el Gobierno, junto a Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, en el marco de los reclamos del sector manufacturero por la competencia externa.

Mientras Fate acumulaba pérdidas hasta su cierre definitivo, Aluar transitó un camino diferente. La compañía registró un crecimiento exportador y mayores ingresos impulsados por la suba internacional del precio del aluminio, en un mercado afectado por tensiones geopolíticas y disrupciones en las cadenas de suministro global. En los últimos días, Aluar también anunció la construcción de un Parque Solar Fotovoltaico en Abasto, provincia de Buenos Aires, con 44.550 módulos fotovoltaicos distribuidos en un predio de 55 hectáreas, un anuncio que tuvo repercusión positiva entre funcionarios y usuarios afines al Gobierno en redes sociales.

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Las condiciones

Según el texto oficial, la continuidad de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. -controlada por Aluar- al frente de la central no es automática. La empresa tiene siete días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución para presentar una Carta de Adhesión ante la Secretaría de Energía. Si no lo hace, igual estará obligada a operar por un mínimo de 90 días corridos, plazo que el Estado utilizará para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. En caso de que la nueva licitación se perfeccione antes del 15 de diciembre, ese plazo máximo se reducirá a 90 días corridos desde ese momento.

La resolución también establece condiciones para la prórroga. La concesionaria deberá actualizar su garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo de USD 1.500.000, presentar inventarios trimestrales de los bienes del complejo y permitir el acceso de los interesados en la futura licitación a las instalaciones. Además, deberá continuar pagando regalías a la provincia de Chubut bajo el esquema vigente o el que se acuerde en el futuro, siempre respetando la proporcionalidad de los ingresos reconocidos.

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Aluar, única productora de aluminio primario de la Argentina, opera su complejo industrial en Puerto Madryn y depende en gran parte de la energía que genera la Central Hidroeléctrica Futaleufú

La central tiene una relación directa con el negocio del aluminio. Aluar, única productora de aluminio primario de la Argentina, opera su complejo industrial en Puerto Madryn y la hidroeléctrica Futaleufú abastece gran parte del consumo eléctrico de esa planta. Por eso, la resolución también exige la conformidad de Aluar para que continúe operando bajo las condiciones del Acta Acuerdo firmada el 15 de junio de 1994, que regula el suministro eléctrico al complejo industrial. Esa conformidad debe presentarse en un plazo de 5 días corridos.

La concesión original data de 1995, cuando el Estado privatizó la central —hasta entonces operada por Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado— y adjudicó el 98% del paquete accionario de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. a Aluar, mediante un concurso público convocado por el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El plazo de 30 años se computó desde la toma de posesión del complejo, el 15 de junio de 1995.

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La Secretaría de Energía justificó la nueva extensión en la complejidad técnica y administrativa del proceso licitatorio, que requiere la elaboración de pliegos de bases y condiciones, la definición de normas de manejo de aguas, la identificación de inversiones obligatorias para los nuevos concesionarios y la elaboración de manuales de protección ambiental y seguridad de presas. La Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará como veedor del complejo durante todo el período, y la provincia de Chubut fue invitada a designar un representante para colaborar con ese organismo.