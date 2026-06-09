Compactas, medianas y full size: así es la oferta completa de pickups en la Argentina

Las exportaciones de pickups le dan escala de producción a las fábricas argentinas. A finales de 2027 se fabricarán en el país seis camionetas diferentes

El reciente informe industrial de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), con los resultados correspondientes a 2025, confirmó la tendencia que está viviendo el sector en el último tiempo en el mercado local. Aunque los vehículos que más se venden en Argentina son hoy los nuevos SUV, las pickup medianas se han convertido en el principal producto de las plantas nacionales por su proyección como productos manufacturados de exportación.

El informe destacó que las pickup Toyota Hilux y Ford Ranger son los dos únicos vehículos argentinos que crecieron en el último año en ventas al exterior, lo que impactó directamente en un aumento de la producción también. Así, las camionetas se convirtieron en los últimos años en el vehículo argentino por excelencia, al que se están volcando incluso marcas que no tenían historia en ese segmento como Fiat.

PUBLICIDAD

En cambio, el resto de los modelos que se fabrican en las plantas argentinas cayeron en ambos rubros, producción y exportación, acentuando la necesidad de convertir a la industria nacional en productora de vehículos utilitarios livianos para sostener una escala suficiente que permita tener rentabilidad y justificar nuevas inversiones.

Las pickup medianas Toyota Hilux y Ford Ranger son los dos vehículos más exportados de la industria automotriz argentina. (Infobae)

Argentina: el país de las pickups

A nivel industrial, Argentina es el cuarto productor mundial de camionetas detrás de Tailandia, Estados Unidos y China. Además de Toyota y Ford, Stellantis sumó en 2025 las Fiat Titano y Ram Dakota que se fabrican en Ferreyra, Córdoba, y Volkswagen reforzará totalmente la propuesta de Amarok, que tendrá un vehículo completamente nuevo desde 2027.

PUBLICIDAD

Aunque no se producen localmente, en el segmento de las pickup medianas también hay modelos importados como la clásica Chevrolet S10 brasileña, la Nissan Frontier mexicana y la Mitsubishi L200 tailandesa, que complementan la oferta de vehículos utilitarios medianos para los usuarios argentinos.

Si bien el año pasado se dejaron de fabricar las Renault Alaskan y Nissan Frontier en Santa Isabel, la “dueña de casa”, Renault, lanzará este mismo año su camioneta compacta Niágara producida integralmente en la histórica fábrica cordobesa.

PUBLICIDAD

En este segmento de las camionetas de media tonelada hay cada vez más competidores por ofrecer la versatilidad de uso con un precio más accesible y un tamaño que favorece el uso en ciudad frente a sus hermanas mayores.

Volkswagen Tukan será la pickup compacta de la marca en 2027. (Volkswagen Argentina)

Fiat lidera el mercado con dos vehículos brasileños, Fiat Strada y Toro, en un segmento que tiene muchas ofertas diferentes con motores turbo nafteros y diésel y tracción simple y doble. Allí compiten desde Volkswagen Saveiro, Renault Oroch, y Chevrolet Montana, hasta las mayores Ram Rampage y Ford Maverick, todas importadas.

PUBLICIDAD

Entre los planes ya anunciados y los proyectos en marcha que aun no se oficializaron, hay otras dos camionetas compactas que llegarán al mercado entre 2027 y 2028. Se trata de la Volkswagen Tukan y la entrada de Toyota en este particular segmento, con un vehículo que ya se está desarrollando en Brasil tomando como base la plataforma actual del Toyota Corolla Cross, del mismo modo que, por ejemplo, Renault hará con Niágara como derivado utilitario del Renault Boreal lanzado este año en el mercado argentino.

La expansión industrial de pickups

La relevancia para la producción argentina de camionetas es el motivo por el que seguirá reforzándose la oferta de versiones incluso en las dos marcas que lideran el segmento de medianas.

PUBLICIDAD

En el transcurso de 2027, Ford incorporará las versiones Híbrida enchufable y Tremor en la línea de Ranger nacional, también de fabricación en la planta de General Pacheco, y Toyota lanzará la nueva generación de Hilux, que se producirá en Zárate y que permitirá a los usuarios de la marca, acceder a las primeras versiones electrificadas de la camioneta más popular del mercado local y regional.

Si bien aún no hay precisiones al respecto, las opciones serían de más de un tren de propulsión para el vehículo que domina las ventas absolutas del mercado, ya que Hilux tiene en su portafolio una versión híbrida, una híbrida enchufable y una 100% eléctrica, que ya se vende en Chile, por ejemplo.

PUBLICIDAD

Ford empezará a fabricar en 2027 la versión Híbrida enchufable de Ranger en Argentina

Las más grandes, todas importadas

La oferta de camionetas se completa con las full size, las más grandes del mercado. Todas ellas son importadas y tienen en la Ford F150 el vehículo con mayores ventas en sus tres versiones, Híbrida, Tremor (la opción deportiva) y Raptor (la más extrema).

Después están las potentes RAM 1500 y Ram 2500 que importa Stellantis desde México y Estados Unidos respectivamente; y General Motors con las Chevrolet Silverado, la más reciente en el mercado argentino con su arribo en 2024. En este caso las opciones son la Silverado Z71 Trail Boss y High Contry, que el último mes sumaron a las versiones ya existentes, las nuevas MY 2026 con una actualización estética para ambos modelos.

PUBLICIDAD