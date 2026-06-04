Economía

Una histórica fábrica de cosechadoras se vende por USD 1 para evitar su cierre definitivo

La empresa cambiará de manos por cuarta vez en menos de una década; el nuevo grupo, liderado por el exgerente general de la firma, asumiría una deuda que en la industria describen como “altísima” a cambio de un precio simbólico

Guardar
Google icon
La planta de Vassalli en Firmat, Santa Fe, opera hoy con jornadas reducidas a cuatro horas diarias mientras la empresa negocia su cuarto cambio de dueños en menos de una década
La planta de Vassalli en Firmat, Santa Fe, opera hoy con jornadas reducidas a cuatro horas diarias mientras la empresa negocia su cuarto cambio de dueños en menos de una década

Vassalli, la fabricante de cosechadoras fundada en Firmat en 1949, negocia su traspaso a un nuevo grupo inversor por el valor simbólico de un dólar. La condición principal es que quien ingrese como nuevo accionista absorberá la totalidad de los pasivos acumulados por la compañía, que si bien no se comunicaron oficialmente, en la industria ya adelantan que serían “montos de deuda altísimos”.

Sin embargo, según consta en registros oficiales del Banco Central, la firma acumula unos 869 cheques rechazados por un monto total de 1.337 millones de pesos. En el caso de que el acuerdo se cierre antes de fin de junio, tal como prevén las partes involucradas en la transacción, la empresa cambiará de manos por cuarta vez en poco menos de una década.

PUBLICIDAD

El valor de venta de la compañía refleja el peso de una deuda que incluye salarios adeudados, obligaciones con proveedores y un esquema laboral reducido a cuatro horas diarias acordado entre la empresa, el gremio metalúrgico y las autoridades laborales de Santa Fe. “El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda”, dijeron a Infobae fuentes con conocimiento de la transacción.

La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, exgerente general de la empresa durante la gestión del último propietario, Eduardo Marsó, y vinculado a la firma desde los años 90. Detrás de él, aseguran, hay un grupo de inversores nacionales cuya identidad no trascendió. Si la operación prospera, Chinelli quedará al frente de toda la operación industrial: producción, desarrollo de producto, área comercial, recursos humanos y servicio mecánico. El área financiera seguiría radicada en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Las negociaciones apuntan a cerrarse entre el 15 y el 20 de junio, aunque fuentes de la Municipalidad de Firmat advirtieron a Infobae que el proceso acumula demoras. “La esperada venta se podría concretar entre el 15 y el 20 de junio, situación que se repite en esta cuestión de plantearle a la sociedad una nueva prórroga de tiempo. Es lo que pasa siempre”, comentaron.

En tanto, lo que frena el cierre, según fuentes con conocimiento de la operación, es un enredo de papeles que se arrastra desde los sucesivos cambios de manos. “Estaban complicados los papeles por el encadenamiento de cambios societarios, el paso por una convocatoria y la venta previa a Marsó, que pagó una parte y luego dejó de pagar”, explicaron a este medio.

El deterioro de la planta

La crisis de Vassalli no es nueva, pero se agudizó con fuerza desde 2023. Ese año, marcado por la fuerte sequía que atravesó el agro argentino, la empresa dejó de tomar nuevas ventas y concentró su actividad en fabricar 39 máquinas ya comprometidas. A noviembre de ese año quedaba una sola unidad por terminar. Hoy, los trabajadores asisten a la planta en un esquema de cuatro horas diarias, con salarios atrasados y sin certeza sobre el futuro inmediato de la compañía. La municipalidad y el gobierno provincial asistieron a los empleados con alimentos y atención sanitaria durante los meses más críticos.

Maquinaria agrícola a campo
Una de las marcas más tradicionales de la maquinaria agrícola argentina busca nuevo dueño tras años de crisis, cambios de gestión y producción paralizada

El plan que llevaría adelante el nuevo grupo no se limita a pagar las deudas, sino que prevé una reorganización integral que incluye la recuperación gradual de la actividad fabril, una modernización tecnológica orientada al desarrollo de nuevos productos y la creación de herramientas financieras propias para la comercialización de maquinaria. Este último punto apunta a cerrar una brecha histórica frente a los grandes fabricantes internacionales, que cuentan con estructuras de crédito para ofrecer financiamiento directo a los productores.

Antecedentes

Roque Vassalli fundó la compañía en 1949 en Firmat, ciudad del sur de Santa Fe. Desde entonces, la firma creció hasta convertirse en una de las marcas de referencia de la industria de maquinaria agrícola argentina, con tres plantas cubiertas que suman 99.000 metros cuadrados, producción de cosechadoras, plataformas y repuestos, y un área de investigación y desarrollo propia.

La historia reciente de la empresa es la de una sucesión de crisis y traspasos. Tras atravesar una convocatoria de acreedores, en 2020 la Justicia aprobó el acuerdo entre Mariana Vassalli —heredera de la familia fundadora— y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para transferir la gestión a nuevos actores mediante un fideicomiso creado para asumir el manejo de la compañía. Bajo ese esquema, Esteban Eskenazi —hijo mayor de Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen— tomó el control con el 90% del capital accionario, con Matías Carballo como socio minoritario.

La gestión de Eskenazi y Carballo logró ordenar los números de la empresa, pero el contexto macroeconómico y la sequía de 2023 los llevaron a poner Vassalli en venta. En enero de 2024, la compañía pasó a manos del empresario entrerriano Eduardo Marsó por USD 8 millones, en una operación pactada a cinco años con un desembolso inicial del 10% y el resto a cancelar dentro del plazo convenido.

Marsó tenía antecedentes en el sector agroindustrial: había estado al frente de la metalúrgica Albace, dedicada a maquinaria para frigoríficos, fue dueño de la avícola Las Camelias —que luego cedió a sus hermanos— y tuvo participación en Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos. Sin embargo, según las fuentes consultadas por Infobae, el empresario pagó la primera cuota y dejó de abonar el resto. Esa deuda pendiente con los anteriores dueños es hoy uno de los nudos que complica la transferencia al nuevo grupo.

Temas Relacionados

cierre de empresavassalliagromaquinaria agrícoladeudapasivoconcursoconvocatoria de acreedoresúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Industria automotriz estancada: volvieron a caer la producción y la exportación de autos nacionales

El sector sigue sin crecer en volumen de vehículos fabricados y volvió caer en ventas al exterior en mayo después de dos meses de alzas

Industria automotriz estancada: volvieron a caer la producción y la exportación de autos nacionales

Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a caer y subió el riesgo país por un contexto externo más adverso

Los índices de Wall Street cedieron hasta 1% y el petróleo se encareció más de 2% por la continuidad de las hostilidades en Oriente Medio. El S&P Merval perdió 1,9% y el riesgo país subió a 492 puntos. El dólar subió a $1.460 e el Banco Nación y el BCRA alcanzó la meta de USD 10.000 millones de compras en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a caer y subió el riesgo país por un contexto externo más adverso

El Gobierno defendió el Super Rigi y detalló cómo se aplicará: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”

El secretario de Energía Daniel González expuso en Diputados los alcances del nuevo régimen, que apunta a proyectos industriales y tecnológicos con una inversión mínima de USD 1.000 millones, estabilidad fiscal por 30 años y exención total de derechos de exportación

El Gobierno defendió el Super Rigi y detalló cómo se aplicará: “No estamos buscando un impacto de corto plazo”

Wall Street pone la mira en Argentina: qué compran los fondos globales en la bolsa local

El renovado interés de los mayores fondos internacionales impulsa un rally en acciones argentinas. La expectativa por la suba de categoría en los índices globales y la meta de reservas del Banco Central refuerzan el optimismo en el mercado

Wall Street pone la mira en Argentina: qué compran los fondos globales en la bolsa local

Una provincia dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos a las operaciones con billeteras virtuales

Se trata de una medida que buscar aliviar la carga fiscal a los pequeños contribuyentes, por lo que tendrá un tope de ingresos

Una provincia dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos a las operaciones con billeteras virtuales

DEPORTES

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

La divertida promesa que cumplió el padre de Franco Colapinto: “Hijo, te pido mil disculpas”

La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

Lo mejor de la práctica abierta de la Selección en Kansas City: el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

TELESHOW

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia: “Es la forma de actuar, coordinando”

Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia: “Es la forma de actuar, coordinando”

La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

Ratificación de la sentencia por los periodistas holandeses asesinados en 1982 vuelve al centro del debate en El Salvador

El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah

Gobierno de Honduras inicia entrega de libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador para fortalecer la educación pública