Economía

ANSES: quiénes cobran hoy martes 14 de abril de 2026

El organismo establece el cronograma de pagos ajustados por inflación, beneficiando a distintos grupos sociales y asegurando la transferencia de recursos de acuerdo al calendario previsto

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La ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales el martes 14 de abril de 2026, según terminación de DNI (REUTERS/Agustin Marcarian)
La ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales el martes 14 de abril de 2026, según terminación de DNI (REUTERS/Agustin Marcarian)

El martes 14 de abril de 2026 marca una jornada clave para miles de titulares de beneficios sociales en Argentina. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), definió el calendario de pagos para este mes, e incluye novedades en los montos a cobrar por jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Desde hoy, diferentes grupos podrán acercarse a las sucursales bancarias o cajeros automáticos para percibir sus haberes, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada.

La actualización de los montos responde a un aumento del 2,9%, que refleja la inflación registrada en febrero pasado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran hoy, 14 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy, los jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 2 podrán cobrar sus haberes. Este grupo se integra dentro de quienes reciben la prestación mínima y, de acuerdo al cronograma, les corresponde presentarse en la fecha indicada para percibir el monto actualizado.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
El calendario de pagos ANSES abril 2026 contempla un incremento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales por inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 tienen la posibilidad de cobrar en el día de hoy. Estos beneficios, orientados a la protección de la niñez y el apoyo a las familias, se abonan en fechas escalonadas a lo largo del mes en función de la terminación del documento.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termina en 2 pueden cobrar este martes. Esta prestación está dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 tienen fecha de cobro hoy según calendario ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

Hoy también se paga la Asignación por Prenatal a quienes tienen DNI terminado en 0 y 1. Este beneficio se dirige a trabajadoras registradas, monotributistas y beneficiarias de la prestación por desempleo que esperan un hijo, y se abona durante los meses de embarazo reconocidos por ANSES.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas alcanzan este martes a beneficiarios con DNI terminado en 4 y 5. Estas pensiones están destinadas a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y adultos mayores sin cobertura previsional.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

anses y jubilados
La jubilación mínima garantizada por ANSES en abril 2026 asciende a $380.319,31, con un valor máximo de $2.559.188,80 (ANSES)

Para quienes consultan cuánto cobrarán en abril, la jubilación mínima será de $380.319,31, pero quienes perciban el bono extraordinario recibirán un total de $450.319,31. Los haberes máximos y otras prestaciones también se incrementan, reflejando la actualización por inflación establecida por el Gobierno.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

Las Asignaciones por Embarazo, Prenatal y Maternidad también se actualizan, aunque los valores específicos dependen del tipo de prestación y la condición del titular. Los beneficiarios pueden consultar las sumas exactas y el cronograma de pagos correspondiente a cada prestación a través de los canales oficiales de ANSES.

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