Jornada financiera: subieron los bonos argentinos y el riesgo país quedó más cerca de los 500 puntos

Los bonos argentinos tuvieron un desempeño positivo en la plaza local y el exterior.

Las implicancias globales del conflicto bélico en Medio Oriente amenazan con afectar la economía internacional y crean un clima cauto entre los inversores. Con ese marco, Wall Street superó las caídas iniciales y finalizó con ganancias en sus principales indicadores, mientras que el petróleo fue reduciendo gradualmente la suba a lo largo de la sesión.

Para los activos argentinos, la mayor firmeza se observó en los bonos soberanos, que subieron por sexta rueda seguida, apuntalados por las constantes compras de divisas efectuadas por el Banco Central.

Las acciones estadounidenses cerraron cerca de los máximos de la sesión ante las crecientes esperanzas de un acuerdo de paz con Irán, incluso después de que el presidente norteamericano Donald Trump amenazara con destruir los barcos que obstaculizaran el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El promedio industrial Dow Jones subió un 0,6% ante la bajada de los precios del petróleo. Mientras tanto, el S&P 500 ganó casi un 1% tras recuperar parte de las pérdidas iniciales. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, repuntó un 1,2%, impulsado por el mayor alza de las acciones de software en casi un año.

Las bolsas recuperaron las pérdidas iniciales después de que Trump indicara que su administración había sido contactada por Irán el lunes por la mañana “para llegar a un acuerdo”.

Mientras, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -con alta ponderación de compañías del rubro energía- descontó las ganancias que ostentó la mayor parte de la ronda de negocios, para ceder al cierre un 0,2%, en los 2.991.781 puntos. Dada la caída de la paridad del contado con liquidación, el panel líder obtuvo una ganancia en dólares de 0,2 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacó el ascenso de Globant (+7,8%), escoltado por Bioceres (+4,9%) y Mercado Libre (+3,3%).

En el plano local, las compras de divisas que efectúa el BCRA en el mercado de cambios -por encima de los USD 5.500 millones en 2026- empuja a favor de los precios de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-, que subieron un 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó 22 unidades para la Argentina, en los 528 puntos básicos, un mínimo desde el 20 de febrero.

“Desde el 3 de marzo, con la contienda bélica de Medio Oriente, el Merval absorbió el impacto negativo y pegó la vuelta con mínimos ascendentes, muy distinto a Wall Street y al resto del mundo”, subrayó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.

“La situación en Medio Oriente tuvo una ventana de esperanza tras anunciarse una tregua por dos semanas y una mesa de negociaciones. Esto generó expectativas en los inversores, frenó la escalada del precio del petróleo y permitió un buen repunte de los mercados globales, con subas generalizadas en bonos y acciones, al tiempo que el dólar volvió a debilitarse frente a otras monedas”, indicó Cohen Aliados Financieros en un informe.

“Mientras tanto, los datos económicos en EEUU muestran que la economía pierde impulso y que la inflación se acelera de la mano de los precios de la energía, lo que golpea las expectativas de los consumidores, tendencia que se agravaría si la guerra con Irán se extiende por más tiempo. Las miradas de esta semana seguirán centradas en el estrecho de Ormuz luego del fracaso de las negociaciones del fin de semana. En el plano económico también se destaca el inicio de la temporada de balances, con los resultados del sistema financiero en los primeros tres meses del año”, añadieron desde Cohen.

Mientras el BCRA compra divisas y suben los bonos, el dólar mayorista se hundió a $1.354, su nivel más bajo desde el 13 de octubre

“Si la paz lega a reinar en Medio Oriente, vemos una fuerte recuperación del mercado argentino, de Brasil y las tecnológicas en Estados Unidos. Creemos que la suba vendrá por estos tres lados, y las ganancias podrían ser muy interesantes”, estimó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

Desde un punto de vista local, GMA Capital enfatizó que “la ‘micro’ (economía) cuenta una historia más lenta. El salario real se recupera, pero no alcanza los máximos históricos. El desempleo baja, aunque la calidad del empleo se deteriora: los independientes y monotributistas ya representan el 40,9% del total de asalariados registrados. La pobreza retrocede a 28,2%, pero con rezagos y sin recomposición plena. La mejora ‘macro’ existe; su traducción al bolsillo, todavía no”.

El dólar cayó por sexta rueda seguida

Con un importante monto de USD 582 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió por sexta sesión operativa seguida, solamente sostenido por las intensas compras que efectúa a diario el Banco Central.

El tipo de cambio oficial cedió 16 pesos o un 1,2% en el día, a $1.354 para la venta, en su nivel más bajo desde el 13 de octubre de 2025.

“En el último tramo de la rueda, y sin presencia de demanda que lograra contrarrestar el flujo vendedor, la divisa profundizó la baja y cerró en su mínimo intradiario de $1.354″, señaló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Con una banda superior del esquema cambiario que monitorea el Banco Central en los $1.675,85, el dólar mayorista se mantiene a 321,85 pesos o 23,8% de ese límite para flotación. Es la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025 (24,7%).

El dólar al público bajó este lunes diez pesos o 0,7%, a $1.385 para la venta en el Banco Nación, también piso desde el 13 de octubre del año pasado. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.387,78 para la venta y $1.337,20 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 112 millones con su intervención cambiaria del día, el 19,2% de la oferta de contado. En el transcurso de abril el saldo de compras oficiales en el mercado asciende a 1.151 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron en USD 21 millones, a USD 45,410 millones, con la incidencia de un retroceso de 0,5% en el precio del oro, en USD 4.764,40 la onza.

“En moneda dura, el Banco Central continúa sosteniendo la dinámica a través de una acumulación constante de reservas, respaldando la estrategia en bonos soberanos de mayor duración (Global 2035), mientras que el Bonar 2030 también resulta atractivo por rendimiento”, aportaron los analistas de Macro & Estrategia de Adcap Grupo Financiero.

Todos los contratos de dólar futuro retrocedieron en un rango de 1,2% a 1,4%, con negocios en el día por el equivalente a USD 973,9 millones, según datos de la plataforma de A3 Mercados. Las posturas para el cierre de abril fueron las más negociadas y cayeron 19 pesos o 1,4%, a $1.368, para quedar a $335 o 24,5% del la banda cambiaria superior prevista para fin de mes, en 1.703 pesos.

En contraste al resto de las cotizaciones, el dólar blue se reacomodó al alza, en los 1.400 pesos (suba de diez pesos o 0,7%).