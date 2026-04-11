Economía

Créditos más baratos para el agro: el BCRA derogó una norma que penalizaba el acopio de soja y trigo

Anuló el factor multiplicador que cuadruplicaba el riesgo crediticio para quienes retenían más del 5% de su cosecha

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El acopio de soja por encima del 5% de la capacidad de cosecha anual ya no será motivo de penalización financiera para los productores. (Reuters)
El acopio de soja por encima del 5% de la capacidad de cosecha anual ya no será motivo de penalización financiera para los productores. (Reuters)

A través de la publicación de la Comunicación “A” 8418, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la remoción de una normativa que imponía costos financieros adicionales a los productores agropecuarios que mantenían existencias de granos en sus acopios.

La medida, que entró en vigencia inmediata para las operaciones concertadas a partir del 10 de abril de 2026, pone fin a una restricción que durante años afectó la estructura de costos del sector primario al vincular el acceso al financiamiento bancario con el ritmo de comercialización de la cosecha.

La resolución de la autoridad monetaria impacta directamente sobre el cálculo de las exigencias de capital mínimo por riesgo de crédito que deben cumplir las entidades financieras. Según establece el documento oficial, se dispuso “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no Mipyme que mantienen acopios de su producción superiores al 5% (cinco por ciento) de su capacidad de cosecha anual”.

Esta disposición técnica se traduce en la eliminación de un factor multiplicador que encarecía significativamente las tasas de interés. Hasta la publicación de esta nueva norma, el sistema financiero estaba obligado a aplicar un coeficiente igual a 4 sobre la exigencia de capital para préstamos otorgados a grandes productores que conservaran un stock superior al umbral mencionado. Al eliminarse este “castigo” regulatorio, el costo de las líneas de crédito debería alinearse con los valores estándar del mercado, sin distinciones basadas en el volumen de granos almacenados por el solicitante.

Un esquema de presión sobre la liquidación

La normativa que ahora se deroga tenía sus raíces en una estrategia de política económica implementada en mayo de 2020. En aquel contexto, el objetivo central era incentivar una liquidación más acelerada de las exportaciones agrícolas, especialmente de soja y trigo, para fortalecer las reservas de divisas del Banco Central. Al encarecer el crédito para quienes no vendían su producción, el Estado forzaba a los productores a utilizar sus propios granos como fuente de liquidez en lugar de recurrir al apalancamiento bancario.

La medida impacta positivamente en el financiamiento para la próxima campaña fina, permitiendo a los productores planificar sus inversiones sin sobrecargos en el crédito. (Reuters)
La medida impacta positivamente en el financiamiento para la próxima campaña fina, permitiendo a los productores planificar sus inversiones sin sobrecargos en el crédito. (Reuters)

La penalización financiera se aplicaba específicamente a las empresas que no calificaban como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME). Para este universo de contribuyentes, mantener más del 5% de su capacidad de cosecha en silos significaba enfrentar intereses sustancialmente más elevados que el resto de los actores económicos. Según estimaciones del sector productivo, este sobrecargo podía representar una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales en el costo financiero total de un crédito en pesos.

El texto ordenado de la normativa del BCRA detalla que estas condiciones restrictivas se aplicaron sobre las financiaciones acordadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y se mantuvieron para los créditos en pesos gestionados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 10 de abril de 2026. Con la firma de los funcionarios Darío C. Stefanelli y Marina Ongaro, la entidad central da por cerrada esta etapa de regulaciones diferenciales para el agro.

Semana de desregulación

La decisión del BCRA se enmarca en un proceso más amplio de flexibilización de las restricciones que pesan sobre la economía argentina. Junto con la baja del sobrecargo al crédito agrícola, la autoridad monetaria también avanzó en la simplificación de otras normativas relacionadas con el mercado de cambios y el acceso a divisas para operaciones de comercio exterior.

La autoridad monetaria unificó los criterios de capital mínimo, eliminando el factor multiplicador de riesgo que afectaba exclusivamente al agro. (Reuters)
La autoridad monetaria unificó los criterios de capital mínimo, eliminando el factor multiplicador de riesgo que afectaba exclusivamente al agro. (Reuters)

Desde el punto de vista técnico, la Comunicación “A” 8418 modifica el punto 11.5 del Texto Ordenado sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras. Al remover este inciso, se eliminan las distorsiones que afectaban la oferta crediticia de los bancos, que en muchos casos preferían evitar este tipo de operaciones debido a la alta carga de capital que les exigía el regulador.

La unificación de criterios para el otorgamiento de préstamos busca que el riesgo crediticio se evalúe únicamente por la capacidad de pago y la solvencia del cliente, y no por su decisión logística de acopio. Esto es especialmente relevante en vísperas de nuevas campañas de siembra, donde la demanda de capital de trabajo para la compra de insumos, maquinaria y tecnología suele incrementarse de manera estacional.

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