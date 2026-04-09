ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 9

La ANSES establece el calendario de pagos de abril 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 9, cubriendo jubilaciones, pensiones y asignaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abril trae novedades para los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que ya publicaron el calendario de pagos para todos sus beneficios. Quienes tienen el DNI terminado en 9 cuentan con fechas específicas para el cobro de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes sociales.

Además, los montos se actualizan con un incremento del 2,9% en línea con la inflación de febrero, según el último dato del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC). A continuación, el detalle de cuándo y cuánto se cobra en abril 2026 según cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas con jubilaciones y pensiones cuyo monto no excede el haber mínimo recibirán sus haberes el 23 de abril si su DNI termina en 9. El haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) asciende a $380.319,31, y se suma un bono extraordinario para alcanzar un total de $450.319,31.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 9 cobrarán el 30 de abril. El monto máximo para este grupo es de $2.559.188,80, conforme a lo dispuesto en las resoluciones 74/2026 y 79/2026 del Boletín Oficial.

El aumento del 2,9% por inflación se refleja en todos los haberes y asignaciones de ANSES según el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) (REUTERS/Agustin Marcarian)

El calendario mantiene la modalidad de pago escalonada, permitiendo que cada persona conozca con precisión el día exacto de cobro según su terminación de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

El pago correspondiente a abril se realizará el 23 de abril para los DNI terminados en 9. Con el nuevo aumento por el decreto 74/2026, el monto se actualiza a $136.666. En el caso de AUH con discapacidad, el número es de$445.003 por hijo.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se acreditará el 23 de abril a quienes tengan DNI terminado en 9. El monto actualizado, siguiendo el ajuste por inflación, es de $136.666.

Este beneficio acompaña económicamente a las mujeres embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Asignación por Prenatal

En el caso de la Asignación por Prenatal, el cobro para DNI terminados en 8 y 9 está previsto para el 20 de abril. El monto para el primer rango de ingresos es de $68.341 y varía de acuerdo a la escala salarial.

Asignación por Maternidad

Las personas que perciben la Asignación por Maternidad podrán cobrar entre el 14 de abril y el 12 de mayo, sin distinción por terminación de documento. El monto depende del salario de la beneficiaria y se liquida de manera directa por la ANSES.

La Asignación por Prenatal para documentos finalizados en 8 y 9 se liquida el 20 de abril, ajustándose el monto a la escala de salarios del titular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pago cubre el período de licencia por maternidad, garantizando la continuidad de ingresos durante ese tiempo.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento, Adopción

En esta asignación puntual, el pago mensual no corresponde a la terminación del DNI, sino que podrán hacerlo todos los beneficiarios entre dos fechas específicas. Para el mes de abril,todos los documentos lo harán entre el lunes 13 de abril y el martes 12 de mayo. El valor del monto varía según salario.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para personas con DNI terminado en 9 se pagan el 15 de abril. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $304.255,45, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) es de $173.978,72.

Las PNC incluyen pensiones por invalidez, para madres de siete hijos o más y por vejez, entre otras.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para DNI terminado en 9 se abonan el 15 de abril, destacándose la PUAM en $304.255,45 y la PBU en $173.978,72 (NA)

Estas asignaciones se pagan entre el 10 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento. El monto varía según el tipo de asignación y la situación familiar del titular.

El beneficio está destinado a quienes perciben PNC y tienen cargas de familia, como hijos o cónyuge.

Prestación por Desempleo

Quienes reciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de abril. El monto depende del salario previo y del tiempo trabajado, ajustándose periódicamente según las resoluciones oficiales.

La prestación busca acompañar a quienes han perdido su empleo formal, cubriendo sus necesidades básicas durante el período de búsqueda laboral.