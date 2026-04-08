Quiénes pueden pedir préstamos personales de hasta $40 millones y cuáles son las tasas de interés en abril de 2026

El crédito sigue empujando, aunque preocupa el crecimiento de la mora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2026, los préstamos personales de hasta $40.000.000 forman parte de la oferta de algunos de los principales bancos del país que hacen públicas sus condiciones. Los solicitantes pueden elegir entre diferentes montos, plazos y condiciones, dependiendo de su relación con la entidad y el nivel de ingresos. El acceso a este tipo de financiamiento implica cumplir con requisitos específicos y considerar los costos asociados a cada propuesta.

Cabe aclarar que en estos días los bancos sufren un incremento en los niveles de morosidad que afecta tanto a empresas como a particulares. Esta situación genera preocupación en el sector financiero y en organismos oficiales, ya que el incumplimiento en el pago de préstamos impacta en la estabilidad del sistema y restringe el acceso al crédito para nuevos solicitantes.

Por este motivo, antes de solicitar un préstamo personal de alto monto, resulta fundamental analizar en detalle la capacidad de repago. Los especialistas sugieren considerar el impacto de la cuota mensual sobre el ingreso, contemplar posibles variaciones en la economía personal y anticipar cualquier imprevisto que pueda dificultar el cumplimiento de las obligaciones. Evaluar de manera realista la situación financiera ayuda a evitar el sobreendeudamiento en un escenario donde la mora se encuentra en niveles elevados.

Préstamos personales

En base a una serie de bancos seleccionados, aquellos que hacen públicas sus condiciones en sus webs, desarrollamos un pequeño relevamiento. Cada banco dispone de una línea de crédito con características particulares y condiciones diferenciadas para clientes y no clientes.

Banco BBVA permite solicitar hasta $40.000.000 a través de canales digitales y hasta $70.000.000 para quienes gestionen el trámite en sucursal física.

Banco Nación ofrece préstamos personales de $40.000.000 dentro de un tope general que alcanza los $100.000.000, especialmente para empleados en relación de dependencia.

Banco Provincia contempla un monto máximo de $50.000.000 para sus préstamos personales, abierto a empleados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados que reciban sus haberes en la entidad.

Banco Macro establece un límite de hasta $10.000.000 para la solicitud digital, condicionado a la calificación crediticia del solicitante.

Quiénes pueden acceder a estos créditos

El acceso a los préstamos personales de montos elevados depende del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por cada banco. Los solicitantes deben presentar documentación que acredite su identidad, ingresos y situación laboral.

Banco BBVA orienta su oferta a empleados en relación de dependencia y trabajadores independientes que ya operen con el banco. Los requisitos incluyen una edad de entre 18 y 74 años, antigüedad laboral de al menos 3 meses si el salario se acredita en BBVA, y un ingreso mínimo mensual de $308.200. Para quienes perciben haberes en otra entidad, la antigüedad laboral exigida asciende a un año. Los profesionales independientes requieren un año de antigüedad, y los monotributistas o comerciantes, dos años. La cuota mensual no puede superar el 30% del ingreso neto.

Banco Nación dirige sus préstamos personales a empleados en relación de dependencia. Los solicitantes que perciban su sueldo en la entidad acceden a condiciones preferenciales. El banco evalúa el nivel de endeudamiento total y establece como tope que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos. Es necesario presentar el DNI, comprobantes de ingresos y, en caso de corresponder, el Certificado de Cumplimiento Censal.

Banco Provincia ofrece condiciones para empleados privados, trabajadores públicos y jubilados que cobren sus haberes en el banco. El tope máximo es de $50.000.000 y el plazo de devolución puede alcanzar los 72 meses. El trámite se realiza desde las plataformas digitales de la entidad.

Banco Macro permite solicitar préstamos personales siempre que el solicitante cobre su sueldo o jubilación en la entidad. El monto máximo digital es de $10.000.000, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. El monto mínimo es de $10.000 y la oferta puede variar según la calificación crediticia.

Las tasas de interés y los costos varían según el monto, el plazo y la entidad seleccionada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tasas de interés y costos de los préstamos

Las tasas de interés varían considerablemente entre bancos y dependen de factores como el perfil crediticio del cliente, la relación con la entidad y la modalidad de solicitud.

En Banco BBVA , la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 132%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) puede llegar hasta 249,85%, según el perfil crediticio. La cuota no debe superar el 30% del ingreso neto. El sistema de amortización es francés, y la tasa se mantiene fija durante todo el plazo. El monto mínimo para solicitar es de $1.000 y el máximo online es de $40.000.000, ampliable a $70.000.000 en sucursal.

Banco Nación ofrece una TNA del 60% y una TEA del 79,59%. El Costo Financiero Total con TEA (CFT con TEA) asciende a 102,36%. La cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos netos. Los solicitantes deben acreditar sus ingresos y cumplir con los requerimientos de documentación.

El Banco Provincia mantiene una tasa fija anual del 98%. Por cada $100.000 solicitados a 72 meses, la cuota mensual estimada es de $8.680,95. El dinero se acredita generalmente dentro de las 24 horas si el crédito resulta aprobado.

En Banco Macro , las tasas y costos para quienes cobran su sueldo o jubilación en la entidad son las siguientes: TNA: 49,00% TEA: 61,65% CFTEA: 79,38% El simulador de la entidad muestra que para $10.000.000, la cuota promedio varía según el plazo elegido: 12 cuotas de $1.123.217 24 cuotas de $755.708 36 cuotas de $658.398 48 cuotas de $643.411



Plazos y modalidades de devolución

El plazo máximo para la devolución de los préstamos suele ubicarse entre 60 y 72 meses, según la entidad y las condiciones específicas del solicitante.

Banco BBVA fija un plazo máximo de 60 meses para empleados y trabajadores independientes, con cuotas fijas bajo sistema francés.

Banco Nación extiende el plazo hasta 72 meses para empleados en relación de dependencia.

Banco Provincia otorga préstamos con plazos de hasta 72 meses y permite gestionar la solicitud y aprobación de manera totalmente digital.

Banco Macro estipula que el plazo mínimo es de 12 meses y el máximo de 60 meses. Los montos y plazos ofrecidos pueden variar en función de la calificación crediticia.

Simuladores digitales permiten calcular cuotas y plazos antes de solicitar un préstamo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar un préstamo personal en cada banco

El proceso para solicitar un préstamo personal, aunque varía en sus detalles, suele seguir pasos similares en las distintas entidades financieras.

En Banco BBVA , los interesados deben ingresar al simulador online, seleccionar el monto y plazo, completar los datos personales, aceptar las condiciones y enviar la solicitud. Si la operación es aprobada, el dinero se acredita de manera inmediata en la cuenta del solicitante.

Banco Nación requiere la presentación de documentación personal y comprobantes de ingresos. El trámite puede realizarse tanto de manera digital como en una sucursal física. Tras la aprobación, el monto se deposita directamente en la cuenta del solicitante.

Para acceder a un préstamo en Banco Provincia , los usuarios deben ingresar a BIP Móvil o al Home Banking, seleccionar la opción de solicitar préstamo, elegir el monto y el plazo, aceptar los términos y condiciones, y confirmar la operación. La acreditación del dinero se produce dentro de un plazo de 24 horas tras la aprobación.

En Banco Macro, el simulador online permite definir el monto y el plazo. Los clientes que cobran sus haberes en la entidad acceden a tasas preferenciales. El sistema detalla la cuota promedio para cada plazo y monto. El valor de la primera cuota es mayor que el promedio y la última cuota resulta menor, debido al sistema de amortización aplicado.

Beneficios por operar con el banco

Ciertas entidades financieras otorgan beneficios adicionales a quienes cobran su sueldo o jubilación en el banco.

Banco BBVA y Banco Macro otorgan tasas preferenciales a quienes acreditan sus haberes en la entidad.

Banco Nación y Banco Provincia también priorizan a empleados o jubilados que perciban sus ingresos en la entidad, facilitando la gestión y otorgando condiciones ventajosas.

Ejemplo de costos y cuotas promedio

Para comprender el impacto de los costos y tasas en los préstamos personales, un ejemplo concreto ayuda a visualizar el escenario.

En Banco Macro, un préstamo personal de $10.000 a 60 meses con una TNA de 94,00% y TEA de 147,19% arroja una primera cuota estimada de $956,41, que incluye capital, intereses e IVA. La cuota promedio estimada a lo largo del préstamo es menor que la inicial y mayor que la última, dado el sistema de amortización francés.

En simulaciones para montos de $10.000.000, el sistema presenta cuotas promedio de $1.123.217 para 12 meses, $755.708 para 24 meses, $658.398 para 36 meses y $643.411 para 48 meses. El monto mínimo para solicitar es de $10.000 y el máximo de $10.000.000, con plazos entre 12 y 60 meses.