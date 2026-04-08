ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 8

El calendario de pagos de ANSES para abril 2026 estipula fechas escalonadas según la terminación del DNI de los beneficiarios (ANSES)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de abril ya fue confirmado y trae novedades para millones de argentinos que dependen de prestaciones sociales, jubilaciones y distintas asignaciones. A partir de la actualización oficial, se sabe que los pagos correspondientes a jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales se distribuirán de manera organizada, siguiendo un esquema cuidadosamente diseñado para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los fondos.

De acuerdo con la información brindada por ANSES, el sistema de cobro mantiene la modalidad habitual por la cual cada beneficiario recibe su prestación conforme a la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este mecanismo permite que los pagos se realicen en forma escalonada, de modo que todos los destinatarios cuenten con una fecha precisa para percibir su dinero y puedan planificar su economía personal sin inconvenientes.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad estatal, la actualización de los montos responde a la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero. De esta manera, tanto las jubilaciones como las pensiones y las asignaciones sociales reflejan el impacto de la inflación mensual, permitiendo que los haberes mantengan su poder adquisitivo frente al aumento general de los precios.

Las resoluciones 74/2026 y 79/2026, que fueron publicadas oficialmente en el Boletín Oficial, fijan los nuevos valores que estarán vigentes en el cuarto mes del año. Entre los principales cambios se destaca la inclusión de un bono extraordinario destinado a quienes perciben el haber mínimo, medida que busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables y acompañar el incremento de precios en la economía.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Jubilados que accedan a la mínima, con terminación de DNI en 8, accederán al pago el miércoles 22. Tras conocerse el número del IPC, la prestación asciende a los $380.319,31, sumado al bono extraordinario de $70.000, será de $450.319,31.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

En este caso, los pensionados que si superen la mínima cobrarán el jueves 30, siempre y cuando el último número del DNI sea 8 o 9. El monto máximo a recibir en abril será de $2.559.188,80, sin cobrar el bono extraordinario.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Para esta prestación, beneficiarios cobrarán los haberes mensuales el miércoles 22. Con el nuevo aumento por el decreto 74/2026, el monto se actualiza a $136.666. En el caso de AUH con discapacidad, el número es de $445.003 por hijo.

Asignación Por Embarazo

Para aquellas que se encuentren en la gestación, el pago se realizará el miércoles 22. Con el aumento del Índice de Precios al Consumidor, las titulares recibirán en sus cuentas $136.666.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para DNI que finalicen en 8, al igual que 9, los haberes se verán reflejados el día lunes 20. Para el primer rango de ingresos, el monto es de $68.341 y varía de acuerdo a la escala salarial. En el caso de la asignación por maternidad, el valor dependerá del salario.

Jubilados con haber mínimo y DNI terminado en 8 cobrarán el miércoles 22 de abril un total de $450.319,31 incluyendo el bono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En esta asignación puntual, el pago mensual no corresponde a la terminación del DNI, sino que podrán hacerlo todos los beneficiarios entre dos fechas específicas. Para el mes de abril, todos los documentos lo harán entre el lunes 13 de abril y el martes 12 de mayo. El valor del monto varía según salario.

Pensiones No Contributivas

Tanto los documentos 8 como 9 accederán al pago el día miércoles 15. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto a cobrar será de $304.255,45 mientras que para la Prestación Básica Universal (PBU) el haber asciende a $173.978,72.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que otras asignaciones, no existe una fecha específica para recibir el pago mensual. Todos los DNI cobrarán entre el viernes 10 de abril y el martes 12 de mayo. El monto varíande acuerdo a la asignación y el número del IPC.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Tanto para documentos terminados en 8 y 9, el pago mensual del Plan 1 se realizará el martes 28. El Plan 2 no cuenta con una fecha, ya que los beneficiarios podrán hacerlo entre el miércoles 1° de abril y el viernes 10 de abril.