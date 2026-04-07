Empresas argentinas van a los mercados para financiar el auge energético: se esperan inversiones totales de hasta USD 60.000 millones

Dos trabajadores inspeccionan tuberías para la industria petrolera de Vaca Muerta

Los prestatarios corporativos de Argentina están recurriendo a los mercados globales de deuda con un objetivo distinto este año: financiar una expansión impulsada por la energía en lugar de recomponer balances golpeados por años de crisis.

La inversión en energía e infraestructura relacionada en Argentina podría alcanzar los USD 60.000 millones en los próximos cinco años, según estimaciones de Goldman Sachs, a medida que las empresas buscan desarrollar infraestructura en el yacimiento de petróleo y gas Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo con una extensión de unos 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia. La mayor parte de ese dinero deberá provenir del exterior, dijeron banqueros de las principales firmas de Wall Street, lo que señala un fuerte impulso para las ventas de bonos en el extranjero de Argentina.

“Estamos entrando en un ciclo de inversión sólido e intensivo en capital para desarrollar Vaca Muerta, la infraestructura circundante, y minería y energía”, dijo Lisandro Miguens, jefe de mercados de capital de deuda para América Latina en JPMorgan. “Esto llevará a emisiones en el mercado primario para financiar gasto de capital en lugar de refinanciar vencimientos”.

La producción de Vaca Muerta se sitúa en unos 600.000 barriles de petróleo por día. Los actores del sector apuntan a una producción de más de 1 millón de barriles diarios para 2030 a medida que se desarrolla la infraestructura en torno a la cuenca, que alberga la cuarta mayor reserva de shale del mundo y la segunda mayor de gas de shale.

Ventas en auge

Vaca Muerta y un incipiente sector minero son centrales en la estrategia de Javier Milei para aumentar los ingresos en divisas. Las exportaciones de energía totalizaron USD 11.100 millones el año pasado y el Gobierno proyecta que se tripliquen hasta USD 36.700 millones hacia el final de la década a medida que entren en operación oleoductos y terminales de exportación. Ya, el aumento de los envíos energéticos desde Vaca Muerta y una ola de endeudamiento en dólares por parte de empresas locales están ayudando a que la moneda del país, golpeada durante años, supere a sus pares.

Las empresas argentinas, que acudieron a los mercados con una oleada de operaciones para refinanciar deuda el año pasado, emitieron USD 2.100 millones en bonos en dólares en los primeros tres meses de 2026. Si bien puede no parecer mucho en estándares globales, marcó el primer trimestre más activo para las compañías locales desde 2017.

Emisión corporativa de Argentina en dólares registra su mejor primer trimestre desde 2017 (Bloomberg)

La transportadora de gas TGS anunció el mes pasado inversiones en infraestructura por USD 3.000 millones. JPMorgan también trabaja en lo que podría convertirse en el mayor acuerdo de financiamiento de proyectos en Argentina, con el objetivo de recaudar cerca de USD 14.000 millones para la petrolera estatal YPF. Mientras tanto, JPMorgan y Citigroup negocian financiar un oleoducto de USD 1.000 millones.

Guerra en Irán

La guerra en Irán afectó la recuperación de las ventas de bonos el mes pasado, pero es poco probable que frene las emisiones por mucho tiempo, especialmente dado el nuevo interés en fuentes de energía.

“El pipeline continúa fuerte. Una vez que el mercado absorba el tema de la guerra y el precio de petróleo se estabilice, yo creo que va a ser un año sólido para la deuda en Latinoamérica”, dijo Adrián Guzzoni, jefe regional de mercados de capital de deuda en Citigroup. “El apetito está y el que se quiera financiar de corporativos argentinos va a tener el mercado abierto”, dijo.

Siempre que la volatilidad disminuya, añadió, 2026 debería estar en línea con los volúmenes récord de la última década del año pasado. “O incluso mejor”, agregó.

Si bien la emisión corporativa ha estado activa, Argentina como país aún no ha regresado al mercado.

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

“El mercado está abierto para que Argentina salga”, dijo Sebastián Loketek, jefe de banca de inversión para el Cono Sur en Bank of America. “Es una decisión de cuando quiere salir el gobierno, dependiendo de la tasa”, agregó.

Con los diferenciales de los bonos cerca de 600 puntos básicos, el gobierno ha optado por depender hasta ahora de la compra de reservas y de fuentes locales para financiarse. El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que Argentina debería poder endeudarse a niveles significativamente más bajos, más cerca de 250–300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando el ajuste fiscal y la estabilización macroeconómica del país.

Sin embargo, los inversores consideran que esos niveles están fuera de alcance en el corto plazo y sostienen que el gobierno perdió una ventana anteriormente en enero, cuando los diferenciales tocaron un mínimo de ocho años.

“Me parece que cuando esté la próxima ventana, deberían salir al mercado”, dijo Loketek. “Entiendo las razones, pero el riesgo país de Argentina está alto claramente y tiene camino para comprimir”.

Con información de Bloomberg