Economía

El precio del petróleo se hundió más de 15% y perforó los USD 100 por barril luego del anuncio de Trump

El acuerdo llegó justo antes del vencimiento del plazo otorgado por el presidente norteamericano para que se abriera el Estrecho de Ormuz

Guardar
Esta noche, el contrato de futuros del WTI para entrega en mayo se situaba en 91,55 dólares por barril
Esta noche, el contrato de futuros del WTI para entrega en mayo se situaba en 91,55 dólares por barril

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una fuerte caída durante las primeras operaciones inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán.

El petróleo Brent, de referencia local, había cerrado antes del anunció, pero tuvo también una jornada de baja este martes, con una caída de más de 5% y el barril en torno a los 103 dólares.

En detalle, esta noche, el contrato de futuros del WTI para entrega en mayo se situaba en 91,55 dólares por barril, lo que representa una baja de 19 por ciento.

La decisión de Trump se comunicó poco antes de que expirara el plazo fijado por la administración estadounidense para que Irán garantizara la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

PetróleoWTIBarril de crudoGuerraIránTrumpÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dante Sica: “Argentina no tiene un problema de empleo, sino de calidad laboral”

En diálogo con Infobae al Regreso, el economista advirtió que la cantidad de puestos de trabajo se mantiene estable desde 2010, pero aumentó la informalidad y cayó la calidad laboral. Analizó los desafíos de la transición productiva y la reconversión sectorial

Dante Sica: “Argentina no tiene un problema de empleo, sino de calidad laboral”

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en abril 2026

El monto actual para el personal dedicado a la limpieza en hogares no registra cambios en el cuarto mes del año, con continuidad en el sistema formal de registración y la aplicación de los adicionales establecidos

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en abril 2026

Una minera surcoreana compró un activo clave de litio en Argentina y se prepara para ingresar al RIGI

El proyecto forma parte de la estrategia global de la Posco para asegurar materia prima para baterías. La firma aspira a ingresar al régimen con una inversión proyectada de 633 millones de dólares

Una minera surcoreana compró un activo clave de litio en Argentina y se prepara para ingresar al RIGI

Jornada financiera: las bolsas operaron dispares, a la espera de una prórroga del ultimátum de Trump a Irán

Los índices de Wall Street se recuperaron de las pérdidas en el tramo final de negocios. El S&P Merval cayó 1,1% y los bonos terminaron estables, con un riesgo país en los 610 puntos

Jornada financiera: las bolsas operaron dispares, a la espera de una prórroga del ultimátum de Trump a Irán

El Banco Central compró más de USD 4.500 millones en 2026, pero un factor clave limitó la acumulación de reservas

La autoridad monetaria sumó otros USD 90 millones y ya logró el 45% de la meta de compras fijada para el año. Por qué no pudo acumular lo que adquirió

El Banco Central compró más de USD 4.500 millones en 2026, pero un factor clave limitó la acumulación de reservas
DEPORTES
Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

TELESHOW
Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

Daniela Christiansson repasó su historia de amor con Maxi López y rescató los mejores looks de ambos

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega