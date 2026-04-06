Mercados: bajan las acciones argentinas en una rueda signada por el conflicto en Medio Oriente

Las acciones argentinas fueron las que más subieron desde que se desató le guerra en Irán.

Los mercados argentinos retomaron su actividad este lunes, tras los feriados de Pascua, en medio de dudas sobre el futuro del conflicto armado en Irán y su efecto sobre la actividad, en momentos en que el presidente Javier Milei busca encaminar la economía.

A las 12:40 horas, los índices de las bolsas de Nueva York negociaban con ligeras alzas en torno al 0,3%, mientras que los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Wall Street ofrecían mayoría de bajas. El ADR de YPF cede 2,9% a 49,81 dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,5%, en los 2.985.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhiben cifras mixtas, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortaba tres unidades para la Argentina, en los 612 puntos básicos.

Los inversores esperan noticias claras sobre el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un alto el fuego y se muestran cautos ante las pérdidas sostenidas de suministro provocadas por las interrupciones en el transporte marítimo y su efecto sobre los precios del petróleo y las expectativas de inflación.

“Si hay un cese el fuego en Medio Oriente, habrá una reconfiguración en las inversiones, con clara preferencias por las empresas de tecnología”, comentó el analista y asesor Salvador Di Stefano.

Los expertos de Rava Bursátil explicaron que “el índice Merval medido en dólares sostiene cierto impulso, principalmente por el sector energético y las empresas de oil and gas. En cambio, los bancos están más acoplados a la volatilidad producto del conflicto en Medio Oriente".

“En el segmento de renta fija, los rendimientos de la curva ‘CER’ corta operan en terreno negativo, lo que incentiva a buscar mayor duración hacia el año 2028 para capturar tasas reales positivas. Las emisiones de Obligaciones Negociables corporativas de sectores estratégicos muestran una demanda sólida y plazos de financiación extensos. Por otro lado, los instrumentos dollar linked aparecen como alternativa de cobertura ante la estabilidad cambiaria actual, aunque presentan limitaciones de volumen en ciertas especies", acotaron desde Rava.

Fuente: Rava Bursátil- precios en dólares (actualizado a las 12:40 horas)

En el ámbito cambiario, el dólar interbancario se mantenía equilibrado en torno a las 1.390 unidades, luego de depreciarse un 1,1% durante marzo.

“A pesar que la base monetaria viene cayendo 2,5 billones de pesos en lo que va del 2026, se tiene una aceleración de la inflación y tasas reales negativas”, comentó a Reuters Roberto Geretto, economista de Adcap Grupo Financiero.

“Esto es sinónimo de una caída en la demanda de dinero, donde reforzar el ancla monetaria y mejorar expectativas juegan un rol central para dar vuelta la historia. También ayudaría una reactivación crediticia y mejoras en ciertos sectores que viene deprimidos como la construcción, donde la última baja de encajes apunta en esa dirección”, explicó Geretto.

El Banco Central no renovó en abril una suba transitoria de cinco puntos en los encajes para inyectar liquidez al mercado, estiman analistas.

“La atención de la semana, en materia de datos, estará en el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que será publicado el día miércoles por el Banco Central. Asimismo, el día jueves el INDEC dará a conocer el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de febrero de 2026″, adelantaron desde Puente.

En el plano externo, “la atención de la semana en Estados Unidos estará en los datos de la inflación PCE -indicador preferido de la Fed para decisiones de política monetaria- de febrero, siendo la expectativa un alza de +3,0% interanual en la medición que excluye alimentos y energía (núcleo). Asimismo, se conocerá la inflación minorista de marzo, para la cual se proyecta un incremento anual de +3,4% y de +2,7% en la núcleo. En tanto, se divulgarán las minutas de la última reunión de política monetaria de marzo, y el dato final del PBI del 4° trimestre, estimándose un +0,7% anualizado", agregaron los analistas de Puente.