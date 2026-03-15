Economía

El boleto mínimo de colectivo en el AMBA aumenta 7,6%: desde este lunes costará 700 pesos

Se aplica a las 104 líneas “de jurisdicción nacional” que cruzan la General Paz o el Riachuelo. El detalle de los aumentos, por tramo

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(Luciano González)
(Luciano González)

Desde este lunes el precio del boleto mínimo de colectivos en las 104 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de jurisdicción nacional, de $650 a $700, un 7,6%, afectando el presupuesto de millones de usuarios de los servicios que, a diferencia de las líneas que se mueven solamente dentro de CABA o lo hacen solo en el conurbano bonaerense, en su recorrido cruzan la General Paz o el Riachuelo, uniendo ambas jurisdicciones.

El aumento achicará la diferencia de precios en el AMBA con los exclusivamente porteños y los de jurisdicción provincial. En las líneas que circulan al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el boleto mínimo es de $681,85, mientras en la provincia el pasaje más barato cuesta 832,57 pesos. Además, por decisiones del área de transporte del gobierno bonaerense, desde marzo de 2025 el precio de los boletos exclusivamente bonaerenses se ajusta mensualmente a un ritmo de la inflación mensual más dos puntos porcentuales.

El AMBA es el área de transporte que concentra la mayor cantidad de pasajeros interurbanos del país.

Según los cuadros de la resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte, que dispuso el aumento, los cambios en los precios serán los siguientes.

El boleto mínimo de $700 se aplica para los tramos de 0 a 3 kilómetros de recorrido (y a $1.113 para pasajeros con SUBE sin nominar)

En el caso de los recorridos de 3 a 6 kilómetros el precio del boleto pasa a 779,78 pesos.($1.239 para pasajeros con SUBE sin nominar)

Para los pasajeros que viajen entre 6 y 12 kilómetros el precio a pagar será de $838,86 ($1.335,38 en caso de SUBE sin nominar)

Para quienes recorran entre 12 y 27 kilómetros el boleto aumenta de 899,99 pesos (y 59% más caro si pagan con SUBE sin nominar, $1.430,98).

Y para aquellos que viajen más de 27 kilómetros el costo del boleto costará $959,71 ($1.525,94 en caso de pagar con SUBE sin nominar)..

Este cuadro tarifario detalla los
Este cuadro tarifario detalla los nuevos precios para las líneas de transporte suburbanas Grupo I, aplicables desde el 16 de marzo de 2026, incluyendo tarifas diferenciadas por distancia y uso de tarjeta SUBE.

El mecanismo de actualización mensual toma como referencia la evolución de la inflación y los costos operativos del sistema: combustible, mantenimiento de las unidades y salario del personal.

El anterior aumento de los boletos de colectivos en el AMBA había sido en noviembre, cuando la variación había sido del 10 por ciento.

Los aumentos dispuestos por el área de Transporte se inscriben en la política económica oficial de reducir constantemente el monto de subsidios públicos, parte del gasto fiscal. Seguirán vigentes los descuentos del 55% para jubilados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según el “índice Bondi” que publica la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta), en febrero el “costo real” del boleto sin subsidio es de $1.922, mientras que la “tarifa técnica” (compensación del estado más boletos vendidos) es de $1.739,36 por viaje.

Un gráfico detallado presenta el
Un gráfico detallado presenta el Índice Bondi para febrero de 2026, mostrando el costo real del boleto sin subsidio de $1922 en el AMBA y desgloses por jurisdicción.

Según las cifras de Aaeta, el costo del boleto sin subsidio y por jurisdicción sería de $1.912 en CABA, de $2.215 en las líneas de jurisdicción nacional, de $1.758 en la Provincia de Buenos Aires y de $1.586 en los municipios bonaerenses, del que surge el promedio o “Índice Bondi” de 1.922 pesos.

Lo que dice la resolución de Transporte

La resolución de Transporte que habilitó el aumento del boleto señala que “se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo” y que en virtud de ello “y con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

También señala el mantenimiento de las las ventajas tarifarias previstas en el “Sistema de Boleto integrado” creado en 2018 y el beneficio a “grupos de afinidad y/o con atributos sociales para los usuarios de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional, que posean la Tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.) debidamente personalizada con el atributo social y/o el grupo de afinidad que le corresponda”.

Las 104 líneas de “jurisdicción nacional” son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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