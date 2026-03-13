Economía

Ranking de inflación: en qué posición quedó Argentina en América Latina tras el dato de febrero

Mientras la mayoría de las economías de la región reportaron variaciones inferiores al 1% e incluso deflación, el IPC local consolidó la tendencia alcista que se inició en mayo de 2025

Guardar
Desde mayo de 2025 que
Desde mayo de 2025 que Argentina no registra una desaceleración del IPC mensual (Reuters)

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) permite actualizar la comparación del ritmo de aumento de precios en América Latina. Con un registro del 2,9% mensual, Argentina se consolida en el segundo puesto del ranking regional, solo superada por Venezuela, y mantiene una brecha significativa respecto al resto de las economías del cono sur, que presentan variaciones mayoritariamente por debajo del 1 por ciento.

En el acumulado del primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9 por ciento. Este escenario se da en un contexto donde, tras una desaceleración previa, la inflación local muestra una tendencia alcista que se sostiene desde junio de 2025. Al mismo tiempo, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, cifra que supera ampliamente los promedios anuales de los países vecinos.

El panorama en la cima del ranking

Venezuela continúa ocupando el primer lugar de la medición regional con una marcada diferencia. Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 14,60%, mientras que el acumulado del primer bimestre escaló al 51,90 por ciento. A pesar de ciertos periodos de estabilidad relativa en años anteriores, la dinámica de precios en ese país se mantiene en dos dígitos mensuales, reflejando grande desequilibrios macroeconómicos.

Venezuela acumula una inflación del
Venezuela acumula una inflación del 51,90% en el primer bimestre del año (EFE)

Argentina, en el segundo puesto con el mencionado 2,9%, se distancia del grupo de países con metas de inflación de un solo dígito anual. La evolución del IPC local en febrero estuvo traccionada por aumentos en servicios públicos y regulados, además del impacto estacional en ciertos rubros de consumo masivo.

La situación en los países andinos

Colombia se ubicó en el tercer escalón del ranking con una inflación mensual del 1,08% en febrero y un acumulado bimestral del 2,27%, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La economía colombiana ha enfrentado presiones por el lado de los precios de los alimentos y la indexación de contratos de arrendamiento, aunque mantiene una tendencia de convergencia hacia niveles más bajos respecto al año previo.

Por su parte, Perú registró una variación del 0,69% en febrero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El acumulado de los primeros dos meses del año alcanzó el 0,72 por ciento. Según los medios locales, el país ha logrado mantener su estabilidad monetaria a pesar de las fluctuaciones en los precios internacionales de la energía, apoyado en una política monetaria restrictiva y una recuperación en la oferta de productos agrícolas tras eventos climáticos que habían afectado el inicio del año pasado.

Ecuador reportó una inflación del 0,21% mensual y un 0,57% acumulado en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país refleja niveles de variación de precios que se encuentran entre los más bajos de la región, vinculados a la ausencia de expansión monetaria y a un consumo interno que mantiene una dinámica moderada.

El bloque del Mercosur y la estabilidad del Cono Sur

Brasil, la principal economía de la región, mostró un IPC del 0,70% en febrero, con un acumulado bimestral del 1,03 por ciento. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el índice se vio influenciado por los costos de transporte y educación, típicos del segundo mes del año. No obstante, el Banco Central de Brasil mantiene una vigilancia estrecha sobre las expectativas de inflación para asegurar el cumplimiento de sus metas anuales.

Uruguay registró una inflación del 0,35% en febrero y un 1,27% en el primer bimestre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo ha destacado que el país atraviesa un ciclo de estabilidad prolongado; de hecho, en periodos recientes ha alcanzado sus niveles de inflación interanual más bajos en siete décadas. La apreciación de la moneda local frente al dólar y una política fiscal orientada al control del gasto han contribuido a este resultado.

En el caso de Paraguay y Chile, ambos países reportaron una variación del 0% en el segundo mes de 2026. Paraguay acumula un 0,60% en el bimestre, según el Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que Chile registra un 0,40% en el mismo periodo, de acuerdo al INE chileno. En Chile, la estabilidad se produce luego de un proceso de ajuste tras los picos inflacionarios de la post-pandemia, logrando anclar nuevamente las expectativas del mercado.

Deflación en la región

Bolivia fue el único país de la región que presentó una variación negativa de precios en febrero, con una deflación del -0,62%. De esta manera, el acumulado bimestral se situó en el 0,68 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano vincula estos movimientos a la caída estacional en el precio de productos básicos de la canasta alimentaria y al sistema de subsidios vigentes que mantiene regulados los costos de la energía y los combustibles.

La brecha entre Argentina y sus vecinos se manifiesta al observar que el dato mensual argentino (2,9%) es casi tres veces superior al de Colombia, que ocupa el tercer lugar. Si se compara con Brasil o Uruguay, la diferencia es de cuatro y ocho veces, respectivamente. Esta disparidad resalta la persistencia del fenómeno inflacionario en el país en contraste con una región que, en su mayoría, ha logrado estabilizar sus indicadores de precios tras los choques externos de los últimos años.

Temas Relacionados

InflaciónRankingLatinoaméricaPreciosIPCAumentosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno busca retomar el proceso de desinflación con absorción de pesos y un dólar que se mantiene a la baja

El 2,9% del índice de febrero sorprendió porque por lo general es un mes con menor estacionalidad. El equipo económico sigue apelando a la ortodoxia para reanudar el proceso de desaceleración

El Gobierno busca retomar el

Crecen las marcas extranjeras de autos y ya superan el 10% del mercado: cuáles son los modelos más vendidos

Así lo revela un informe de la cámara de importadores independientes, que nuclea a todas las marcas que no producen vehículos en el país. El crecimiento de la industria china sobresale del resto

Crecen las marcas extranjeras de

A cuánto puede llegar el dólar en abril de 2026 sin que intervenga el Gobierno, tras el último dato de inflación

La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero anticipa cuánto crecerá el techo de las bandas cambiarias en el cuarto mes del año

A cuánto puede llegar el

El Gobierno aprobó un examen clave con la licitación de deuda y la inflación cambió la estrategia de los inversores

El Ministerio de Economía refinanció más del 100% de los vencimientos y colocó USD 150 millones en un bono en dólares. La dinámica inflacionaria de febrero potenció la demanda de un título CER. La volatilidad externa impactó en los activos argentinos

El Gobierno aprobó un examen

El vino argentino exporta más litros pero consigue menos dólares: cuáles es el factor que explica el fenómeno

Las exportaciones crecieron en volumen, pero el fuerte salto del granel y la caída del vino fraccionado hicieron caer los ingresos en dólares y reflejan una pérdida de terreno en los segmentos premium

El vino argentino exporta más
DEPORTES
6 frases de Eduardo Coudet

6 frases de Eduardo Coudet luego de su debut con triunfo en River Plate: lo que más le gustó del equipo y qué pasó con Driussi

River venció a Huracán en el estreno de Coudet y Belgrano trepó a la punta: así están las tablas del Torneo Apertura

Se cerró la lista de clasificados para la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana: los bombos y cuándo será el sorteo

Quintero ingresó y falló un penal en la primera pelota que tocó: la curiosa secuencia en el triunfo de River sobre Huracán

Mariano Navone se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Cap Cana

TELESHOW
El cara a cara entre

El cara a cara entre Carmiña y el esposo de Mavinga tras sus comentarios racistas en Gran Hermano: “No acepto las disculpas”

El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron su canción con la actuación de Jack Black: humor, innovación y ciencia ficción

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump afirmó que el

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

Qué leer esta semana: dos chiquitos en la dictadura; Martín Kohan sobre Borges y reseñas insolentes del editor de Mafalda

Una voz contra la eutanasia

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético