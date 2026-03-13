Economía

Chubut presentó su potencial energético ante referentes globales en Nueva York

Representantes de la provincia patagónica participaron en un evento con empresas y funcionarios, donde expusieron oportunidades productivas de su territorio y la importancia de atraer capital para nuevos proyectos

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Marcos Bulgheroni, Jorge Ávila y
Marcos Bulgheroni, Jorge Ávila y Ignacio Torres junto a un colega posan sonrientes durante el evento AmCham Argentina WEEK 2026

La provincia de Chubut expuso su potencial energético ante referentes internacionales y del Gobierno Nacional durante la Argentina Week en Nueva York, en un encuentro que reunió a actores clave del sector. El gobernador Ignacio Torres encabezó la delegación provincial junto al dirigente petrolero y diputado nacional Jorge “Loma” Ávila y el representante de YPF por la provincia, Emiliano Mongilardi, quienes destacaron los recursos y la experiencia de la región para atraer inversiones.

Durante el cocktail de cierre organizado por AmCham, los representantes chubutenses presentaron las posibilidades de desarrollo de la Cuenca San Jorge y la Cuenca Escalante. En la jornada, estuvieron acompañados por el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, quien valoró el primer contrato de GNL con SEFE, la mayor comercializadora de gas de Europa. Bulgheroni anticipó que buscan desarrollar una nueva cuenca shale en Comodoro Rivadavia, con expectativas de competitividad similares a Marcellus, en alusión a la formación D-129.

Mogilardi, Torres y Ávila posan
Mogilardi, Torres y Ávila posan en el evento Argentina Week 2026 de AmCham Argentina, destacando la participación en este importante encuentro empresarial.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, sostuvo que la provincia puede posicionarse como “un actor fundamental en el mercado energético global”. Según Ávila, en la Argentina Week el objetivo fue mostrarle al mundo el “enorme potencial que tiene Chubut”, que incluye recursos naturales como la pesca, la exploración del no convencional y la minería. Además, subrayó la importancia de generar trabajo para los habitantes de la provincia y remarcó la previsibilidad alcanzada para el desarrollo industrial: “En la Cuenca del Golfo San Jorge hemos logrado la paz social después de muchos años de trabajo, y desde el sindicato hemos demostrado que somos garantes de esa estabilidad que necesitan las inversiones”.

Ávila coincidió con el gobernador Torres en la necesidad de crear condiciones favorables para la llegada de capital, el desarrollo de proyectos y la generación de empleo. Emiliano Mongilardi, protesorero del Sindicato petrolero y representante de YPF por Chubut, sumó: “Vinimos a Nueva York a mostrar el potencial productivo en materia de energía que tiene Chubut. Tenemos los recursos naturales, tenemos trabajadores capacitados y tenemos la voluntad de hacer de nuestra provincia un actor cada vez más relevante en el desarrollo energético de la Argentina y del mundo. Chubut será el motor energético de la Argentina del siglo 21, vamos a inyectar toda nuestra fuerza y recursos para llevar a nuestra provincia y a nuestro país a lo más alto del podio”.

Rocha, Jorge Ávila y Emiliano
Rocha, Jorge Ávila y Emiliano Mongilardi posan juntos en el evento Argentina Week 2026 de AmCham, destacando su participación en el importante encuentro empresarial.

La participación de la delegación chubutense en la Argentina Week incluyó a referentes centrales del sector energético y económico, como el CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio; el presidente de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente de Chevron Corporation, Mark Nelson; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; representantes de AmCham y empresarios de compañías del sector. La exposición buscó posicionar a Chubut en el mapa de las inversiones energéticas internacionales, resaltando la experiencia industrial local y el papel estratégico de sus trabajadores.

Finalmente, Ávila remarcó la aspiración de que la provincia tenga “un rol central en la nueva etapa productiva del país” y planteó que Chubut “tiene que dejar de ser el patio trasero y empezar a mostrarse como una gran generadora de trabajo y de diversificación productiva”.

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