Dólar hoy en vivo: la cotización minorista baja 10 pesos en un día de repunte para los mercados

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país en medio del repunte de las bolsas del mundo Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y señales políticas desde Estados Unidos alimentan la recuperación de los principales índices bursátiles y las monedas de América Latina

Panel de cotizaciones en la Bolsa de Buenos Aires durante la jornada de recuperación de los mercados (Reuters)

Las plazas financieras de Argentina y el resto de América Latina experimentaron una jornada de recuperación destacada mientras los mercados globales registraron avances luego de jornadas marcadas por la volatilidad y la incertidumbre asociadas al conflicto bélico en Oriente Medio. El repunte se apoyó en la caída de los precios del petróleo y en comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron expectativas sobre un posible alivio en las tensiones geopolíticas. Según Reuters, la tendencia positiva se manifestó tanto en los índices accionarios como en el comportamiento de las monedas y bonos de la región, al tiempo que el riesgo país argentino descendió con fuerza.