El dólar blue se acopló a la calma que se experimenta en el mercado formal y recortó 5 pesos su precio del día. Ahora se ofrece a $1.420 en cuevas y financieras porteñas mientras que se paga a $1.400 por unidad, según datos de Reuters.
En lo que va del día, la cotización vendedora del Banco Nación -de referencia para el mercado minorista- registra un descenso de diez pesos. Ahora cotiza a $ 1.425 para la venta y a $ 1.375 para la compra.
Las plazas financieras de Argentina y el resto de América Latina experimentaron una jornada de recuperación destacada mientras los mercados globales registraron avances luego de jornadas marcadas por la volatilidad y la incertidumbre asociadas al conflicto bélico en Oriente Medio. El repunte se apoyó en la caída de los precios del petróleo y en comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron expectativas sobre un posible alivio en las tensiones geopolíticas. Según Reuters, la tendencia positiva se manifestó tanto en los índices accionarios como en el comportamiento de las monedas y bonos de la región, al tiempo que el riesgo país argentino descendió con fuerza.
La divisa de Estados Unidos que se consigue en el mercado paralelo subió diez pesos ayer en el inicio de la semana y se acercó al oficial.
Al cierre de la jornada, el dólar oficial permaneció en $1.435 y el dólar tarjeta en $1.865,50, mientras que el dólar blue subió a $1.425. En el segmento financiero, el dólar MEP terminó en $1.433,39 y el contado con liquidación en $1.477,13. El riesgo país avanzó a 588 puntos, en un contexto marcado por la cautela de los inversores y la influencia del escenario internacional sobre los activos argentinos.
Donald Trump tomó conciencia de que la prolongación de la guerra con Irán también podría tomarlo a él como víctima electoral por la inflación interna que iba a soportar, la caída de salarios y la persistencia de las elevadas tasas de interés. Todo esto sin contar el costo fiscal de la guerra que desestabiliza toda la economía.