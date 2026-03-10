Economía

Dólar hoy en vivo: la cotización minorista baja 10 pesos en un día de repunte para los mercados

El dólar en la Argentina se aleja de la tensión de ruedas previas en un día de mejoras de los principales índices bursátiles del mundo

En pocas líneas:

16:19 hsHoy

El dólar blue baja 5 pesos

El dólar blue se acopló a la calma que se experimenta en el mercado formal y recortó 5 pesos su precio del día. Ahora se ofrece a $1.420 en cuevas y financieras porteñas mientras que se paga a $1.400 por unidad, según datos de Reuters.

16:14 hsHoy

El dólar oficial baja 10 pesos

En lo que va del día, la cotización vendedora del Banco Nación -de referencia para el mercado minorista- registra un descenso de diez pesos. Ahora cotiza a $ 1.425 para la venta y a $ 1.375 para la compra.

16:12 hsHoy

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país en medio del repunte de las bolsas del mundo

Fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y señales políticas desde Estados Unidos alimentan la recuperación de los principales índices bursátiles y las monedas de América Latina

Panel de cotizaciones en la
Panel de cotizaciones en la Bolsa de Buenos Aires durante la jornada de recuperación de los mercados (Reuters)

Las plazas financieras de Argentina y el resto de América Latina experimentaron una jornada de recuperación destacada mientras los mercados globales registraron avances luego de jornadas marcadas por la volatilidad y la incertidumbre asociadas al conflicto bélico en Oriente Medio. El repunte se apoyó en la caída de los precios del petróleo y en comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron expectativas sobre un posible alivio en las tensiones geopolíticas. Según Reuters, la tendencia positiva se manifestó tanto en los índices accionarios como en el comportamiento de las monedas y bonos de la región, al tiempo que el riesgo país argentino descendió con fuerza.

16:12 hsHoy

El dólar blue se vende a $ 1.425

La divisa de Estados Unidos que se consigue en el mercado paralelo subió diez pesos ayer en el inicio de la semana y se acercó al oficial.

16:11 hsHoy

Así cerraron ayer las principales cotizaciones

Al cierre de la jornada, el dólar oficial permaneció en $1.435 y el dólar tarjeta en $1.865,50, mientras que el dólar blue subió a $1.425. En el segmento financiero, el dólar MEP terminó en $1.433,39 y el contado con liquidación en $1.477,13. El riesgo país avanzó a 588 puntos, en un contexto marcado por la cautela de los inversores y la influencia del escenario internacional sobre los activos argentinos.

16:11 hsHoy

Se derrumbó el petróleo por una declaración de Trump, pero los mercados siguen en modo cautela

Tras rozar los USD 120 por barril, el crudo se ubicó cerca de los 90 dólares. La Bolsa argentina capeó mejor la crisis global por la guerra en Medio Oriente y el Banco Central continuó con la compra de dólares, aunque subió el riesgo país

Wall Street sigue de cerca
Wall Street sigue de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump tomó conciencia de que la prolongación de la guerra con Irán también podría tomarlo a él como víctima electoral por la inflación interna que iba a soportar, la caída de salarios y la persistencia de las elevadas tasas de interés. Todo esto sin contar el costo fiscal de la guerra que desestabiliza toda la economía.

