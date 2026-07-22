La OEA reiteró su apoyo a los esfuerzos para una “transición democrática” en Venezuela

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, asiste a la rueda de prensa de clausura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, Panamá (REUTERS/Enea Lebrun)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el organismo está preparado para apoyar los esfuerzos dirigidos a una “transición democrática” en Venezuela, tras el acuerdo alcanzado entre el chavismo y un grupo de opositores para establecer una hoja de ruta.

“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, expresó el director en X. En ese sentido, destacó el compromiso de la organización con la Carta Democrática Interamericana, que establece principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho y bienestar. “El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

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El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país. La administración de Donald Trump en Estados Unidos, que dialoga con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, celebró la apertura del diálogo.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien manifestó su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en la mesa de conversaciones. El opositor venezolano Henrique Capriles pidió el martes una negociación política que incluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz para la “reconstrucción institucional” del país, tras recalcar que las autoridades llevan años “de espaldas a los venezolanos”.

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La OEA dice que apoyará los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela (Archivo)

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington participará activamente en el proceso de transición política previsto en Venezuela tras el acuerdo entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo. Rubio calificó el entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y aseguró que la administración estadounidense seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones programadas para agosto.

Durante una rueda de prensa, el funcionario destacó el consenso alcanzado la semana pasada para implementar un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política. “Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó Rubio.

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El secretario de Estado señaló que las primeras reuniones oficiales están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable en Venezuela. “Creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el 22 de julio de 2026 (REUTERS/Eloisa López)

Estados Unidos reconoció a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el último Parlamento surgido de elecciones democráticamente reconocidas. Rubio confirmó que su país mantendrá la asistencia destinada a atender las consecuencias de los terremotos en Venezuela, con ayuda humanitaria que ya supera los USD 180 millones y que podría incrementarse conforme avancen las tareas de reconstrucción.

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Rubio explicó que el gobierno estadounidense trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos internacionales de financiamiento y crédito que permitan hacer frente a los elevados costos de la emergencia. “Ya supera los 180 millones de dólares y haremos más”, señaló, y subrayó que la reconstrucción requerirá importantes inversiones tanto para retirar escombros como para levantar nueva infraestructura.

(Con información de EFE)