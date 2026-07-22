Venezuela

La OEA reiteró su apoyo a los esfuerzos para una “transición democrática” en Venezuela

“El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo” venezolano, sostuvo el secretario general de la organización

Guardar
Google icon
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, asiste a la rueda de prensa de clausura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, Panamá (REUTERS/Enea Lebrun)
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, asiste a la rueda de prensa de clausura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones Atlapa de la ciudad de Panamá, Panamá (REUTERS/Enea Lebrun)

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el organismo está preparado para apoyar los esfuerzos dirigidos a una “transición democrática” en Venezuela, tras el acuerdo alcanzado entre el chavismo y un grupo de opositores para establecer una hoja de ruta.

“La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”, expresó el director en X. En ese sentido, destacó el compromiso de la organización con la Carta Democrática Interamericana, que establece principios de democracia, derechos humanos, Estado de derecho y bienestar. “El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo”, añadió.

PUBLICIDAD

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país. La administración de Donald Trump en Estados Unidos, que dialoga con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, celebró la apertura del diálogo.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien manifestó su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en la mesa de conversaciones. El opositor venezolano Henrique Capriles pidió el martes una negociación política que incluya a la líder opositora y premio Nobel de la Paz para la “reconstrucción institucional” del país, tras recalcar que las autoridades llevan años “de espaldas a los venezolanos”.

PUBLICIDAD

La OEA dice que apoyará los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela (Archivo)
La OEA dice que apoyará los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela (Archivo)

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington participará activamente en el proceso de transición política previsto en Venezuela tras el acuerdo entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo. Rubio calificó el entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y aseguró que la administración estadounidense seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones programadas para agosto.

Durante una rueda de prensa, el funcionario destacó el consenso alcanzado la semana pasada para implementar un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política. “Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado señaló que las primeras reuniones oficiales están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable en Venezuela. “Creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el 22 de julio de 2026 (REUTERS/Eloisa López)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el 22 de julio de 2026 (REUTERS/Eloisa López)

Estados Unidos reconoció a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el último Parlamento surgido de elecciones democráticamente reconocidas. Rubio confirmó que su país mantendrá la asistencia destinada a atender las consecuencias de los terremotos en Venezuela, con ayuda humanitaria que ya supera los USD 180 millones y que podría incrementarse conforme avancen las tareas de reconstrucción.

Rubio explicó que el gobierno estadounidense trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos internacionales de financiamiento y crédito que permitan hacer frente a los elevados costos de la emergencia. “Ya supera los 180 millones de dólares y haremos más”, señaló, y subrayó que la reconstrucción requerirá importantes inversiones tanto para retirar escombros como para levantar nueva infraestructura.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

OEAAlbert RamdinVenezuelaÚltimas noticias AméricaDelcy RodríguezEstados UnidosMarco Rubio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ex dictador Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante la Justicia de Nueva York en una audiencia por cargos de narcoterrorismo

Se trata de la tercera comparecencia desde su captura en Caracas el pasado enero. El ex líder permanece detenido desde entonces en una prisión de Brooklyn. Durante la sesión, la Fiscalía y la defensa tratarán la clasificación y preparación de las pruebas, además de la presentación de mociones previas al juicio, que todavía no tiene un cronograma definido

El ex dictador Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante la Justicia de Nueva York en una audiencia por cargos de narcoterrorismo

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron la liberación masiva de sus allegados y rechazaron el proceso “a cuentagotas”

Un grupo mayoritariamente integrado por mujeres se concentró el martes en Caracas, desplegó pancartas y fotos, y reclamó que las excarcelaciones no se hagan de forma gradual al recordar las promesas incumplidas por parte del Gobierno chavista

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron la liberación masiva de sus allegados y rechazaron el proceso “a cuentagotas”

Venezuela elevó a 5.346 la cifra de muertos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos

Las autoridades todavía no difundieron un conteo oficial de personas desaparecidas tras los sismos del 24 de junio, aunque informes recibidos por Naciones Unidas advierten que el número podría alcanzar los 50.000 individuos con paradero desconocido

Venezuela elevó a 5.346 la cifra de muertos y a más de 16.700 los heridos por los terremotos

Refinadores retan a firmas comercializadoras por mayor cuota de petróleo venezolano

PDVSA está retomando gradualmente su modelo de negocios previo a las sanciones de Estados Unidos de 2019, priorizando acuerdos directos de suministro con socios y refinadores, en lugar de hacerlo con intermediarios

Refinadores retan a firmas comercializadoras por mayor cuota de petróleo venezolano

Henrique Capriles pidió una negociación política en Venezuela con la inclusión de María Corina Machado

El diputado expresó en redes sociales que su país enfrenta una situación muy grave después de los dos terremotos que causaron la muerte de miles de personas

Henrique Capriles pidió una negociación política en Venezuela con la inclusión de María Corina Machado
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kábala de hoy martes 21 de julio: revisa los números ganadores y descubre si ganaste el premio mayor

Kábala de hoy martes 21 de julio: revisa los números ganadores y descubre si ganaste el premio mayor

“El Mayo” Zambada identificó a “El Jando” como el piloto que lo llevó a EEUU y desconoce por qué lo traicionaron Los Chapitos, revela su abogado

Hallan cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa en calles de Naucalpan: Fiscalía del Edomex investiga

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

Las revistas del corazón esta semana: la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol tiñe de rojo el kiosco

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

Bolivia investiga a 26 ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia por presunto reclutamiento para la guerra en Ucrania

Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos

ENTRETENIMIENTO

‘Vengadores: Doomsday’ ya causa furor en la preventa tras mostrar su primer tráiler: agotadas las entradas para los primeros días en miles de cines

‘Vengadores: Doomsday’ ya causa furor en la preventa tras mostrar su primer tráiler: agotadas las entradas para los primeros días en miles de cines

‘La La Land’ volverá a cines por su décimo aniversario con un notable cambio que lleva años persiguiendo a Ryan Gosling: “La gente me dijo que no molaba”

Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

La razón por la que Mick Jagger mantiene la política fuera de los conciertos de The Rolling Stones

“La música me ayuda a mantener los pies en la tierra”, afirma Lila Grace Moss al evocar sus años entre festivales